Detuvieron al segundo acusado de haber matado a un policía retirado durante un robo en Tres de Febrero

Un policía retirado fue baleado durante un robo en Tres de Febrero y ahora lucha por su vida

A dos meses del crimen de Carlos Demetrio Leiva, el policía retirado que murió producto de haber sido baleado durante un robo en Tres de Febrero, la Policía Bonaerense confirmó la captura del segundo acusado de haber participado del ataque. Al igual que su cómplice, se trata de un joven de 18 años.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la detención de A. J. C. R. (18) se concretó el jueves en las inmediaciones del barrio Villa Curita, cuando el personal interviniente lo interceptó en la calle San Martín y Diagonal B, de la localidad de José León Suárez.

Mientras se mantuvo activa la búsqueda del prófugo restante por el crimen del suboficial mayor retirado de la Policía Bonaerense, los investigadores realizaron varias averiguaciones para poder dar con su paradero. Además de interrogar a los testigos, por medio de las grabaciones de seguridad y demás elementos se logró identificarlo.

Durante el operativo, el Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro del teléfono celular que portaba el imputado. Asimismo, confirmaron que fue trasladado a la sede judicial el este para completar los trámites legales.

El segundo cómplice fue arrestado esta semana, luego de que realizaran investigaciones en el área

Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental. No obstante, no se anunciaron modificaciones en la carátula del hecho que, tras confirmarse la muerte de Leiva, se cambió a “tentativa de robo calificado y homicidio”.

El intento de robo ocurrió el 5 de enero de este año, pasadas las 15:30 horas, cuando la víctima fue abordada en la intersección de las calles Ángel Pini y Tres de Febrero, a metros de un comercio que vende productos de granja.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el policía retirado se encontraba dentro de su Volkswagen T-Cross, cuando dos hombres armados intentaron apoderarse del vehículo. En ese momento, el hombre intentó defenderse, por lo que se desató un enfrentamiento armado entre ellos.

Aunque Leiva logró repeler a los delincuentes de la zona, como producto del tiroteo recibió dos disparos. Uno de ellos en la zona cervical y el otro a la altura del abdomen. Por este motivo, tuvieron que trasladarlo de urgencia al Hospital Carrillo de Ciudadela, en donde lo operaron.

El primer acusado fue detenido mientras intentaba escapar de la escena del hecho

Al inicio de la investigación, el hecho había quedado en manos del fiscal Daniel Cangelosi, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de San Martín, quien ordenó activar un operativo cerrojo en la zona del barrio Derqui.

De esta forma, las autoridades lograron ubicar a uno de los ladrones, que fue identificado como otro joven de 18 años, cuyas iniciales son N. A. M. El sospechoso fue localizado, gracias a las características físicas que habrían aportado los testigos.

En principio, el caso era investigado como una tentativa de robo, pero al confirmarse la muerte de Leiva el 13 de enero, la calificación penal se agravó. Después de varios días de permanecer hospitalizado, fuentes extraoficiales comentaron que el cuadro había empeorado en sus últimas horas con vida, debido a que se habría contagiado de un virus intrahospitalario mientras estaba ingresado en terapia intensiva.

Detuvieron a un policía por matar a un joven que iba a jugar al fútbol con un amigo en Ituzaingó

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue arrestado tras ser acusado de homicidio agravado por la muerte de Juan Cruz Leal, de 20 años, y de causar heridas a Daniel Enrique Kuhne, también de 20, durante un tiroteo en San Alberto, Ituzaingó, en la madrugada del jueves.

En la causa, que lleva adelante la fiscal María Alejandra Bonini de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Ituzaingó, se ordenó la detención formal de Lucas Adrián Gómez, de 36 años, después de que el agente se negara a declarar la semana pasada.

El hecho ocurrió cuando Gómez, quien se trasladaba en una motocicleta Honda XR blanca junto a su pareja, disparó su arma Thunder Pro 9 mm tras frenar al advertir que era seguido por dos jóvenes en una Honda Twister negra. Según la denuncia, alegó ante las autoridades haber actuado en defensa propia ante un supuesto intento de robo.

Las pericias, efectuadas por la Policía Bonaerense, incluyeron el secuestro del arma reglamentaria con 14 proyectiles intactos y uno en recámara, junto a dos vainas servidas calibre 9 mm, sin hallar elementos asociados a un robo cometido por los jóvenes. El informe policial detalló que Leal recibió un disparo en la ingle y murió poco después en el Hospital Bicentenario, mientras que Kuhne sufrió una herida axilar y fue trasladado al Hospital Posadas, donde se descartó riesgo vital.

El testimonio de Kuhne, recogido tras ser dado de alta, sostiene que ambos solo iban a un partido de fútbol cuando la motocicleta de Gómez frenó abruptamente y el agente disparó sin mediar palabra, contrario a la versión del policía.