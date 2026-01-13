Murió el expolicía que había sido baleado por delincuentes durante un asalto en Tres de Febrero

Así fue el momento en que el policía retirado fue baleado durante un robo en Tres de Febrero

Carlos Demetrio Leiva, el policía retirado de la Bonaerense que había resultado gravemente herido cuando intentó defenderse a los tiros de un robo en Caseros, partido de Tres de Febrero, murió tras permanecer internado durante una semana en un hospital.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el expolicía de 60 años murió anoche. De acuerdo con lo que trascendió de manera extraoficial, el cuadro de la víctima se agravó en las últimas horas tras contagiarse de un virus intrahospitalario en el área de terapia intensiva donde estaba internado.

En ese sentido aclararon que la confirmación de ese dato deberá ser confirmada con la autopsia, cuyo resultado final aún es esperado por los investigadores.

De igual manera, las fuentes consultadas por este medio, indicaron que por el hecho hay un sospechoso detenido, cuya situación judicial se agravó: a partir de la muerte de Leiva, el acusado deberá enfrentar una acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tendrá que ser indagado por el fiscal Daniel Cangelosi, de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín, bajo la nueva calificación.

El hecho ocurrió el lunes 5 de enero, pasadas las 15.30, en la intersección de las calles Ángel Pini y Tres de Febrero, a metros de un comercio que vende productos de granja. La víctima se encontraba en el lugar, dentro de su vehículo, un Volkswagen T-Cross, cuando fue abordado por dos delincuentes armados con intenciones de robo.

El policía retirado tenía 60 años

Según la reconstrucción del hecho, el hombre se resistió al asalto y se originó un enfrentamiento armado en plena vía pública. Un video que trascendió muestra el momento en que los asaltantes se acercan caminando a la víctima, que cuando se vio rodeada tomó su arma e intentó defenderse del ataque.

Tras el intercambio de disparos, los asaltantes huyeron a pie, mientras que el agente retirado resultó gravemente herido: recibió disparos en el abdomen, cuello y uno de sus brazos, y fue trasladado al hospital Carrillo, de Ciudadela, donde fue intervenido quirúrgicamente. Aunque ingresó consciente al nosocomio, su estado desde ese momento fue reservado.

Cangelosi dispuso dispuso de inmediato las primeras medidas. En ese sentido, efectivos de la Policía de Seguridad y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) desplegaron un operativo cerrojo en el barrio Derqui.

Como resultado, en la calle Cerro Olivares 3600 lograron la detención de un joven identificado como N. A. M., de 18 años, quien fue registrado por cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho y sus características físicas coinciden con las de uno de los presuntos autores.

El sospechoso que fue detenido poco después del ataque al policía retirado

Más tarde, los investigadores lograron la aprehensión de un segundo sospechoso. Ahora el fiscal Cangelosi trabaja en determinar el grado de participación de cada uno en el hecho.

Asesinaron a un policía en San Martín e hirieron a otros dos

Un operativo preventivo realizado durante la madrugada de ese mismo lunes culminó en un tiroteo fatal en el barrio El 18 de la localidad de Billinghurst, también en el partido de San Martín.

Durante la intervención, tres efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense resultaron heridos y uno de ellos murió poco después en el hospital. Uno de los agresores también perdió la vida, mientras que otros tres sospechosos resultaron detenidos.

De acuerdo con lo precisado por fuentes consultadas por Infobae, el procedimiento se enmarcó en el denominado Operativo Blindaje y comenzó cerca de las 3 de la madrugada en la calle Sargento Cabral.

Un móvil de la UTOI realizaba tareas de identificación, cuando dos individuos intentaron escapar hacia el interior del asentamiento, lo que originó una persecución a pie. Los uniformados lograron aprehender a dos personas dentro de una vivienda, donde hallaron el chaleco antibalas.

En ese contexto, un tercer sospechoso abrió fuego contra el personal policial, generando un intercambio de disparos que resultó en tres agentes heridos. Los efectivos fueron trasladados de urgencia a centros médicos de la zona; uno de ellos falleció por la gravedad de las heridas, mientras que los otros dos permanecen internados fuera de peligro y bajo observación.

La gravedad del hecho motivó la llegada de otras unidades policiales y del personal especializado en investigaciones de narcotráfico para reforzar la seguridad y asistir a los lesionados, según datos recabados por Infobae. Posteriormente, en la avenida Eva Perón, fue hallado el cuerpo sin vida de uno de los agresores, un hombre mayor de edad que habría muerto como consecuencia de las heridas sufridas durante el tiroteo. Al cierre de la información, el fallecido no había sido identificado.

Otro sospechoso fue detenido cuando intentaba huir por los pasillos del barrio. Así, los arrestados fueron identificados con las iniciales M. M. M. (41 años), D. N. M. (19) y R. P. M. (30). En el caso particular de D. N. M., los investigadores confirmaron que contaba con un pedido de averiguación de paradero activo requerido por el Juzgado Nacional de Menores Nº 5 departamental, en el marco de una causa iniciada el 24 de octubre.