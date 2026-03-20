Crimen y Justicia

Ataque a balazos contra el dueño de un supermercado en Merlo: investigan a la mafia china y hay tres detenidos

El hecho ocurrió en un comercio de Pontevedra y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las últimas horas cayó el presunto autor material del disparo

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El ataque se produjo en un comercio de Pontevedra

El dueño de un supermercado de la localidad de Pontevedra, en el partido de Merlo, fue baleado a fines de enero y la Justicia investiga si el hecho está relacionado con la llamada mafia china. En la causa hay tres detenidos: en las últimas horas cayó el presunto autor material del ataque.

Todo comenzó poco después de las 20 del 27 de enero en un supermercado ubicado sobre avenida Otero al 3600. Una cámara de seguridad externa captó la llegada de dos hombres en una moto: ambos estaban con casco, el acompañante llevaba zapatillas, bermuda y una campera negra.

Mientras uno de ellos aguardaba afuera sobre la vereda, el otro descendió, ingresó al local y fue directamente hacia la zona de la caja. Allí se encontraba la víctima, un comerciante de nacionalidad china, acompañado por una mujer que sería su pareja o empleada del lugar.

En las imágenes se observa que el tirador sacó el arma, apuntó y disparó contra el dueño del negocio. El hombre, identificado como C.C., alcanzó a agacharse para protegerse, pero recibió un disparo en uno de sus brazos. La mujer que estaba con él también se agachó para resguardarse.

Tras efectuar el balazo, el atacante amagó con disparar de nuevo, pero enseguida se dio vuelta, salió corriendo y se subió a la moto, escapando así junto a su cómplice. Los clientes presentes asistieron al comerciante y luego recibió atención médica, sin que su vida corriera peligro.

La Policía detuvo a tres sospechosos en distintos allanamientos

A partir de lo sucedido, la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial de Morón, con el fiscal en turno Nicolás Alberto Filippini y la colaboración de la ayudante fiscal Mariela Farías, encomendó las primeras tareas a la Dirección de Enlace Interpol de la Policía Bonaerense, unidad que suele intervenir en casos atribuidos a organizaciones criminales conocidas como la mafia china.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la investigación avanzó con la recolección de testimonios, el análisis de las cámaras de seguridad y la identificación de dos vehículos que habrían sido utilizados en el ataque: la moto Honda XR300 que quedó captada en los videos y un Renault 11 que actuaba de apoyo.

De hecho, en la reconstrucción de lo ocurrido, los investigadores determinaron que, previo al ataque, el tirador viajaba en el coche y, antes de llegar al supermercado, se trasladó a la moto.

Toda la información recabada desembocó en una serie de allanamientos. Los primeros se realizaron en los días siguientes al hecho en tres domicilios de La Matanza y uno en Banfield. Un hombre y una mujer, vinculados a los vehículos usados en el ataque, fueron arrestados en esos operativos y puestos a disposición judicial, bajo la sospecha de haber tenido alguna participación en la emboscada contra el comerciante.

El tercer sospechoso, el mismo que habría ingresado armado al negocio, logró escapar y permaneció prófugo por varias semanas.

El presunto autor material del
El presunto autor material del ataque tras ser detenido

Durante la investigación, los detectives siguieron pistas sobre su paradero en diferentes puntos del país. Supieron así que el hombre se desplazó hacia el norte, con la intención de cruzar a Brasil, aunque no pudo concretar ese movimiento y regresó a la provincia de Buenos Aires, para ocultarse en casas de conocidos.

Finalmente, en las últimas horas, los investigadores detectaron una publicación en una cuenta de Instagram que resultó clave: fue una foto donde se veía cartelería de una inmobiliaria reconocida, lo que ayudó a ubicar un domicilio en Morón.

Con ese dato, durante muchas horas trabajaron de encubierto en la zona hasta que finalmente lo encontraron y arrestaron en la vía pública, justo cuando estaba por ingresar a otro supermercado chino. Esta vez, al parecer iba a comprar, ya que estaba solo y en ojotas.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la justicia. La causa está caratulada como “homicidio agravado por promesa remuneratoria y uso de arma en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de guerra”.

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