Video: así fue el momento del hallazgo de Esmeralda, la niña buscada en Córdoba

La menor estaba en un descampado cerca de su casa

Tras una intensa búsqueda iniciada este miércoles por la tarde, Esmeralda Pereyra López, la nena de dos años que había desaparecido en la ciudad de Cosquín, Córdoba, fue hallada este jueves por la mañana. La menor se encuentra en buen estado de salud y ya está junto a su familia.

El hallazgo fue confirmado por fuentes del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Según precisaron, la niña fue encontrada en un descampado cercano a su vivienda, a unos 300 metros, en una zona que ya había sido rastrillada durante el operativo de búsqueda.

Esmeralda junto a la fiscal del caso (@PoliciaCbaOf)

En el video que encabeza esta nota se pueden observar los instantes posteriores al hallazgo, en donde la menor aparece en brazos de la fiscal Silvana Pen.

Las autoridades ya trabajan en la zona para determinar qué ocurrió, mientras que los familiares de la niña fueron convocados al lugar y pudieron reencontrarse con Esmeralda tras largas horas sin conocer su paradero.

Esmeralda apareció en un descampado cerca de su casa.

Fuentes de la investigación confirmaron a este medio que la menor no presentaba signos de deshidratación, un dato clave que sugiere que no habría estado perdida durante las horas en que fue buscada. Por ahora, la principal hipótesis de los investigadores es que alguien la tenía y la dejó ante gran el gran operativo policial en el lugar.

Esmeralda fue trasladada al Hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla, donde fue sometida a una serie de chequeos de rutina para corroborar su estado de salud. Llegó al centro de salud en ambulancia, acompañada por la fiscal, la madre y el padre. La niña solo tiene un raspón en las cejas.

Los momentos posteriores al hallazgo (@PoliciaCbaOf)

El caso

La búsqueda comenzó el miércoles, cerca de las 14.30, cuando la madre de Esmeralda descubrió la ausencia de su hija cuando cocinaba. Al momento de la desaparición, la nena estaba descalza y, aunque la puerta trasera habría estado abierta, ningún integrante del núcleo familiar la vio salir.

La mujer dio aviso a la Policía local de Cosquín, quienes tomaron inmediata intervención realizando rastrillajes en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y Brigadas Especiales del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo). Poco después, se emitió la Alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. La PFA dispuso controles vehiculares en las rutas de todo el país.

La niña era buscada desde el miércoles por la tarde.

La búsqueda en Cosquín involucró a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba. A las tareas estuvieron afectados drones con detección de calor y equipos de la división canes, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Pasadas las 11 de la mañana, las autoridades confirmaron el hallazgo de Esmeralda. Tras la noticia, la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, señaló: “Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien me comunicó el hallazgo de Esmeralda. Ya está a salvo y con su familia”.

Y destacó: “La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: Esmeralda apareció”.

El operativo de búsqueda en Cosquín, Córdoba.

De acuerdo con el ministro Juan Pablo Quinteros, la menor fue encontrada por dos efectivos que patrullaban la zona. Confirmó, además, que hasta el momento no hay personas detenidas: “La niña apareció sola”.

“Son unos 500, 600 metros lineales del lugar (donde desapareció). Para ir por calle o ruta es un poco más largo. Es difícil pensar que lo hizo a pie”, deslizó, aunque evitó referirse a posibles hipótesis.

Durante la conferencia de prensa realizada este mediodía, el funcionario siguió: “Los datos los va a dar la fiscal tanto de la causa como del estado de la niña. Les puedo decir que se la ve bien, está sana y salva. Y ahora me dice el director del hospital que esta clínicamente estable”.

Respecto a la madre de Esmeralda, indicó que se encuentra “conmocionada” y que está siendo asistida con atención médica y psiquiátrica, además de suero: "Con el papá sí pude estar un poco más. Inmediatamente, le reconoció. Lloraba desconsoladamente, hay que entender la emoción de un papá”.