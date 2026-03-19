Crimen y Justicia

Video: así fue el momento del hallazgo de Esmeralda, la niña buscada en Córdoba

La menor de dos años había desaparecido en Cosquín el miércoles. La encontraron a 300 metros de su casa. Está en buen estado de salud

Guardar
La menor estaba en un descampado cerca de su casa

Tras una intensa búsqueda iniciada este miércoles por la tarde, Esmeralda Pereyra López, la nena de dos años que había desaparecido en la ciudad de Cosquín, Córdoba, fue hallada este jueves por la mañana. La menor se encuentra en buen estado de salud y ya está junto a su familia.

El hallazgo fue confirmado por fuentes del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Según precisaron, la niña fue encontrada en un descampado cercano a su vivienda, a unos 300 metros, en una zona que ya había sido rastrillada durante el operativo de búsqueda.

Esmeralda junto a la fiscal
Esmeralda junto a la fiscal del caso (@PoliciaCbaOf)

En el video que encabeza esta nota se pueden observar los instantes posteriores al hallazgo, en donde la menor aparece en brazos de la fiscal Silvana Pen.

Las autoridades ya trabajan en la zona para determinar qué ocurrió, mientras que los familiares de la niña fueron convocados al lugar y pudieron reencontrarse con Esmeralda tras largas horas sin conocer su paradero.

Esmeralda apareció en un descampado
Esmeralda apareció en un descampado cerca de su casa.

Fuentes de la investigación confirmaron a este medio que la menor no presentaba signos de deshidratación, un dato clave que sugiere que no habría estado perdida durante las horas en que fue buscada. Por ahora, la principal hipótesis de los investigadores es que alguien la tenía y la dejó ante gran el gran operativo policial en el lugar.

Esmeralda fue trasladada al Hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla, donde fue sometida a una serie de chequeos de rutina para corroborar su estado de salud. Llegó al centro de salud en ambulancia, acompañada por la fiscal, la madre y el padre. La niña solo tiene un raspón en las cejas.

Los momentos posteriores al hallazgo
Los momentos posteriores al hallazgo (@PoliciaCbaOf)

El caso

La búsqueda comenzó el miércoles, cerca de las 14.30, cuando la madre de Esmeralda descubrió la ausencia de su hija cuando cocinaba. Al momento de la desaparición, la nena estaba descalza y, aunque la puerta trasera habría estado abierta, ningún integrante del núcleo familiar la vio salir.

La mujer dio aviso a la Policía local de Cosquín, quienes tomaron inmediata intervención realizando rastrillajes en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y Brigadas Especiales del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo). Poco después, se emitió la Alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. La PFA dispuso controles vehiculares en las rutas de todo el país.

La niña era buscada desde
La niña era buscada desde el miércoles por la tarde.

La búsqueda en Cosquín involucró a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba. A las tareas estuvieron afectados drones con detección de calor y equipos de la división canes, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Pasadas las 11 de la mañana, las autoridades confirmaron el hallazgo de Esmeralda. Tras la noticia, la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, señaló: “Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien me comunicó el hallazgo de Esmeralda. Ya está a salvo y con su familia”.

Y destacó: “La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: Esmeralda apareció”.

El operativo de búsqueda en
El operativo de búsqueda en Cosquín, Córdoba.

De acuerdo con el ministro Juan Pablo Quinteros, la menor fue encontrada por dos efectivos que patrullaban la zona. Confirmó, además, que hasta el momento no hay personas detenidas: “La niña apareció sola”.

“Son unos 500, 600 metros lineales del lugar (donde desapareció). Para ir por calle o ruta es un poco más largo. Es difícil pensar que lo hizo a pie”, deslizó, aunque evitó referirse a posibles hipótesis.

Durante la conferencia de prensa realizada este mediodía, el funcionario siguió: “Los datos los va a dar la fiscal tanto de la causa como del estado de la niña. Les puedo decir que se la ve bien, está sana y salva. Y ahora me dice el director del hospital que esta clínicamente estable”.

Respecto a la madre de Esmeralda, indicó que se encuentra “conmocionada” y que está siendo asistida con atención médica y psiquiátrica, además de suero: "Con el papá sí pude estar un poco más. Inmediatamente, le reconoció. Lloraba desconsoladamente, hay que entender la emoción de un papá”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasEsmeraldaCórdobaCosquínDesaparición

Últimas Noticias

El video viral del empresario acusado por abusar alumnos del colegio Palermo Chico en una fiesta de Punta del Este

Marcelo Porcel está imputado tras ser denunciado por al menos 10 menores, todos compañeros de su hijo. La grabación es de hace un tiempo, pero se difundió después de su indagatoria ante la Justicia

El video viral del empresario

“Alguien la dejó”: la inquietante hipótesis sobre la desaparición y el hallazgo de Esmeralda Pereyra López

La nena de 2 años fue hallada a 300 metros de su casa, en un descampado que ya había sido rastrillado

“Alguien la dejó”: la inquietante

Apareció Esmeralda, la nena de 2 años que buscaban en Córdoba

Lo confirmó el Ministerio Público Fiscal. La menor estaba en un descampado a 300 metros de su casa, en buena estado de salud y con solo un corte en una ceja. La Justicia investiga las circunstancias de su desaparición

Apareció Esmeralda, la nena de

“Virgen de la Leche”: la PSA interceptó una pintura de valor histórico que era transportada entre el equipaje en el aeropuerto de Santiago del Estero

Un equipo de seguridad aeroportuaria descubrió la obra en las pertenencias de una pasajera que viajaba a Buenos Aires. Interviene la Justicia ante una posible infracción a la ley de patrimonio cultural

“Virgen de la Leche”: la

Brutal golpiza en Mendoza: intentó frenar una pelea, le pegaron y lo dejaron inconsciente

La víctima tiene 19 años. La familia del joven denunció que fue “abandonado” tras el ataque

Brutal golpiza en Mendoza: intentó
DEPORTES
Quiso hacer una asistencia y

Quiso hacer una asistencia y metió un increíble triple de aro a aro sobre la chicharra en la NBA

Los 900 goles de Messi: la infografía que detalla cada una de las anotaciones en sus equipos y con qué parte del cuerpo convirtió

Los 3 escenarios que evalúa la automotriz china que intentará negociar su arribo a la Fórmula 1

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

Escándalo: un jugador de Galatasaray sufrió una grave lesión tras quedar atrapado en un cartel, fue operado de urgencia y el club hará una demanda

TELESHOW
Cuál fue el look de

Cuál fue el look de Emilia Mernes en la fiesta privada que desató la polémica con las esposas de la Scaloneta

La sorpresiva respuesta de José Chatruc cuando le preguntaron por su relación con Sabrina Rojas

¿Te gustan las flores? El romántico viaje de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras a Ámsterdam entre paseos y tulipanes

El descargo de Nicki Nicole en medio del escándalo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Cómo será la final de Masterchef Celebrity: un formato especial, el menú de 3 pasos y el novedoso cambio de delantal

INFOBAE AMÉRICA

Sofía Balbuena, flamante ganadora del

Sofía Balbuena, flamante ganadora del premio Ribera del Duero: “La literatura rompe con la lógica de un reel de 30 segundos”

Brasil anunció el envío de medicamentos y 20.000 toneladas de arroz a Cuba para paliar la crisis

Arsenal fantasma y criptomonedas: cayó en Brasil la red de Zé Carioca, el rostro global de las armas 3D

Un hombre mató a su esposa y a su hijo de 6 años y luego se suicidó en su casa en Estados Unidos

Autoridades panameñas adoptan norma para medir y prevenir riesgo suicida