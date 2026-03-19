Apareció Esmeralda, la nena de 2 años que buscaban en Córdoba

El reencuentro de Esmeralda con la madre

Esmeralda Pereyra López, la nena de dos años que había desaparecido en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba, fue hallada este jueves tras un gran operativo de búsqueda desplegado en la zona.

El hallazgo de la niña fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal. Según detallaron, la menor estaba en un descampado cerca de su casa y en buen estado de salud.

En el predio donde la encontraron ya trabajan las autoridades de la Fiscalía de turno para determinar qué ocurrió con la niña. También fueron convocados sus familiares, que se reencontraron con Esmeralda tras largas horas sin saber de su paradero.

Esmeralda, la nena de 2 años que había desaparecido en Cosquín

Fuentes del caso indicaron a Infobae que la menor estaba a unos 300 metros de su vivienda y en una zona que ya había sido rastrillada. Otro dato llamativo para la investigación sobre su paradero es que tampoco estaba deshidratada, lo que daría la pauta de que no estaba perdida.

Por ahora, la principal hipótesis de los investigadores es que alguien la tenía y la dejó ante el operativo.

La búsqueda de Esmeralda

La búsqueda comenzó el miércoles, cerca de las 14.30, cuando la madre de Esmeralda descubrió la ausencia de su hija cuando cocinaba. Al momento de la desaparición, la nena estaba descalza y, aunque la puerta trasera habría estado abierta, ningún integrante del núcleo familiar la vio salir.

La mujer dio aviso a la Policía local de Cosquín, quienes tomaron inmediata intervención realizando rastrillajes en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y Brigadas Especiales del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo).

Poco después, se emitió la Alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. La PFA dispuso controles vehiculares en las rutas de todo el país.

La búsqueda en Cosquín involucró a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba. A las tareas estuvieron afectados drones con detección de calor y equipos de la división canes, informó el Ministerio Público en un comunicado.

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