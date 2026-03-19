Encapuchados y con handys, robaron a dos familias en un barrio privado de La Plata

Vista exterior de Puerto Nizuk, el barrio privado en Hudson, La Plata, donde siete delincuentes perpetraron un robo, generando conmoción en la comunidad (Google Maps)

Un golpe comando registrado en la madrugada del miércoles en el barrio privado Puerto Nizuc, situado junto a la Autopista La Plata-Buenos Aires, reavivó la inquietud entre los residentes de countries en la región. Un grupo de más de siete encapuchados armados irrumpió en dos viviendas linderas del predio de Hudson, donde sorprendió a las familias mientras dormían y desató más de dos horas de tensión y violencia.

El operativo de los asaltantes se desplegó con rapidez y sigilo. Equipados con handys, lograron ingresar sin ser advertidos y coordinaron sus movimientos dentro de las propiedades, manteniéndose comunicados en todo momento. Las víctimas, integrantes de una familia reconocida en la zona de Hudson por su vinculación con el Polo Maderero local, fueron reducidas bajo amenazas y no tuvieron margen de reacción ante la irrupción.

Según informó el portal 0221, durante el asalto, uno de los propietarios fue golpeado con la culata de un arma. Aunque el herido fue atendido tras el hecho y se encuentra fuera de peligro, el episodio dejó secuelas emocionales en los damnificados. Los delincuentes, tras recorrer cada ambiente de ambas casas en busca de dinero y objetos de valor, reunieron una importante cantidad de pertenencias y decidieron la retirada.

De acuerdo con la información aportada por las víctimas y fuentes vinculadas a la investigación, los asaltantes permanecieron alrededor de dos horas dentro de las propiedades. Se movieron con precisión, revisando cada ambiente y comunicándose mediante equipos de radio para coordinar la sustracción de elementos de valor. Entre los objetos sustraídos figuran electrónicos, joyas, dinero en efectivo y pertenencias personales.

Como parte de la huida, los encapuchados se apropiaron de una camioneta blanca propiedad de una de las familias asaltadas. El vehículo fue utilizado para abandonar el country y, hasta el momento, no ha sido localizado por las autoridades. El robo, que incluyó actos de violencia física y amenazas constantes, se produjo sin que se registraran disparos ni enfrentamientos con vigiladores o fuerzas de seguridad.

En los últimos meses, se han reportado hechos delictivos de similares características en distintos countries ubicados a la vera de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

En respuesta al hecho, la Policía Bonaerense montó un operativo especial para dar con los responsables, que incluyó la revisión de cámaras de seguridad y el despliegue de patrulleros en las inmediaciones del predio. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni recupero de los bienes sustraídos, según informaron fuentes policiales.

Hasta el momento no hay detenidos por el hecho

Robo a una joven en un country de Rosario

A fines del mes de enero, una joven, que volvió de vacaciones, denunció haber sido víctima de un robo millonario en su vivienda del country Carlos Pellegrini, situado en Fisherton, en la ciudad de Rosario. Según constató, los ladrones se llevaron una suma superior a 20.000 dólares y joyas.

El acceso al barrio privado se encuentra en la intersección de Álvarez Condarco y Parravicini. Luego de haber estado varios días fuera de la residencia, la damnificada regresó este jueves y halló daños en su domicilio. Fue así que se dio cuenta de que también había un faltante de dinero y pertenencias de valor.

De acuerdo con la información, los delincuentes habían aplicado la modalidad escruche. De esta manera, forzaron las puertas que dan acceso a los dormitorios, para poder entrar a la propiedad mientras la dueña estaba ausente.

Luego de que la mujer radicara la denuncia, el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Como parte de las primeras medidas investigativas, se ordenó la realización de pericias en el domicilio y el relevamiento de las cámaras de seguridad.

Por el momento, no hay detenidos y no se dio a conocer si el personal de seguridad del barrio cerrado había detectado movimientos sospechosos en la vivienda durante los días que su dueña estuvo afuera.