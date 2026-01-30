Crimen y Justicia

Volvió de vacaciones y descubrió que le robaron 20 mil dólares de su casa en un country de Rosario

La propietaria de la vivienda reportó que encontró violentadas las puertas interiores de su hogar

Guardar
La entrada del country Carlos
La entrada del country Carlos Pellegrini, en donde se ubica la casa de la denunciante

Una joven, que volvió de vacaciones, denunció haber sido víctima de un robo millonario en su vivienda del country Carlos Pellegrini, situado en Fisherton, en la ciudad de Rosario. Según constató, los ladrones se llevaron una suma superior a 20.000 dólares y joyas.

El acceso al barrio privado se encuentra en la intersección de Álvarez Condarco y Parravicini. Luego de haber estado varios días fuera de la residencia, la damnificada regresó este jueves y halló daños en su domicilio. Fue así que se dio cuenta de que también había un faltante de dinero y pertenencias de valor.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, los delincuentes habían aplicado la modalidad escruche. De esta manera, forzaron las puertas que dan acceso a los dormitorios, para poder entrar a la propiedad mientras la dueña estaba ausente.

Luego de que la mujer radicara la denuncia, el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según el sitio Rosario Alerta, como parte de las primeras medidas investigativas, se ordenó la realización de pericias en el domicilio y el relevamiento de las cámaras de seguridad.

Hasta el momento, no se
Hasta el momento, no se identificó a los responsables (Télam)

Por el momento, no hay detenidos y no se dio a conocer si el personal de seguridad del barrio cerrado había detectado movimientos sospechosos en la vivienda durante los días que su dueña estuvo afuera.

Robaron tres casas en un barrio semicerrado de Córdoba

Una serie de robos simultáneos en un barrio semicerrado, en la zona oeste de Córdoba, afectó a los propietarios de tres dúplex. Los delincuentes invadieron varias viviendas, revolvieron todos los ambientes y sustrajeron objetos de valor.

En cada caso, los responsables revolvieron los ambientes y se llevaron elementos de valor. Una de las familias descubrió el robo al regresar de un viaje el domingo por la noche: “Me di cuenta de que el robo había sido reciente porque revolvieron todo, incluso abrieron el freezer y sacaron el helado; se ve que buscaron plata hasta en la heladera. Cuando lo toqué, todavía estaba frío”, describió el propietario, quien constató la falta de dos relojes, una computadora y una llave de auto.

Las grabaciones de cámaras de seguridad muestran que un auto gris se estacionó frente a una de las viviendas, descendieron varias personas y, minutos después, regresaron al vehículo para huir. Otro registro muestra a un sospechoso intentando abrir un automóvil estacionado, aunque no logró llevárselo por un desperfecto mecánico, según relataron los vecinos. En total, los registros fílmicos confirmaron que los asaltantes permanecieron al menos dos horas dentro de la urbanización.

Nos mudamos hace dos meses y todavía no teníamos el kit de seguridad con alarma que ofrece el barrio, ni el cartelito que identifica que lo tenés. Creemos que se fijaron en eso”, relató uno de los afectados a El Doce, aludiendo a la posible vigilancia previa realizada por los delincuentes y a la ausencia de dispositivos de protección en los domicilios asaltados. Los residentes señalaron que los ladrones lograron entrar forzando ventanas del living y del baño; además, recalcaron que las pertenencias sustraídas correspondieron principalmente a objetos de fácil acceso, dejando de lado los electrodomésticos.

