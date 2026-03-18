Una mujer denunció que fue violada en grupo en Corrientes: “Me atacaron porque los mandé al frente por vender droga”

El detenido en la causa que investiga una violación grupal en Corrientes

Una mujer de 35 años denunció que fue atacada sexualmente por varios hombres en la localidad correntina de San Luis del Palmar. Según la víctima, el ataque ocurrió a comienzos de marzo, después de que ella denunciara a un grupo de personas por la venta de drogas en el pueblo y hasta el momento solo hay un detenido por la causa, que sigue bajo investigación judicial.

La mujer habló con la prensa en las últimas horas y contó que la noche del 6 de marzo había quedado en salir con amigas y que uno de sus conocidos la pasó a buscar en auto. “Yo sabía que él consumía y que ‘Mandu’ (NdR: el detenido) era su proveedor”, relató al Diario Época.

Explicó que comenzaron a tomar vino y que, sin darse cuenta, su acompañante le habría puesto droga en la bebida. “Nunca me di cuenta de que él le estaba poniendo cocaína al vino que me estaba dando”, señaló.

Siguiendo el relato, dijo que, tras sentirse mal y perder la noción de lo que ocurría, se alejó del grupo y fue con su acompañante hasta una zona conocida como “El Cementerio”, un basural alejado del pueblo.

El auto secuestrado en el domicilio del sospechoso detenido

Según la denuncia, en ese lugar el acompañante se fue con la excusa de ir a comprar más bebidas. Minutos después, al sitio llegaron tres hombres en un auto. Dos de ellos la golpearon y la arrastraron hasta dentro del descampado, donde la agredieron sexualmente.

“Mientras me violaban, ‘Mandu’ me decía: ‘Agradecé que sos vos y no tu hijo’”, recordó la mujer, quien sostuvo que la violencia fue en represalia por haber denunciado la venta de drogas. “Cumplieron sus amenazas y me violaron porque los mandé al frente por vender droga”, aseguró.

Luego del ataque, la subieron al auto y la abandonaron en otro descampado. Estaba lastimada, tenía la ropa dañada y manchas de sangre y tierra. Como pudo, logró pedir ayuda a su padre por teléfono y, tras reencontrarse con su familia, relató lo sucedido a las autoridades.

“Tenía manchas de sangre y heces por toda mi ropa. Apenas me podía mover, mi mano estaba llena de espinas, mis pantalones estaban rotos, mi celular también, pero alcancé a llamar a mi papá para que me busque”, detalló la víctima, que recibió atención médica y apoyo psicológico.

Según la víctima, el ataque se produjo después de que ella denunciara a un grupo de personas por la venta de drogas en el pueblo

Los análisis de sangre confirmaron que la mujer tenía restos de cocaína en el cuerpo. El expediente está en manos de la fiscal Sonia Meza, que ordenó medidas como peritajes psicológicos y la inspección de los lugares mencionados en la denuncia.

En el marco de la causa, la Policía provincial realizó un allanamiento en la casa del principal sospechoso, donde lo detuvo. En el operativo también secuestraron un auto Chevrolet Onix y un teléfono celular.

La mujer expresó que teme por su seguridad y la de su hijo, y denunció hostigamiento tras haber hecho pública su denuncia. Aseguró que su declaración ante la División de Delitos Sexuales se viralizó en la comunidad y reclamó que solo una de las personas involucradas haya sido arrestada, mientras que el resto continúa en libertad.

En la causa hasta el momento hay solo un detenido

La víctima cerró su testimonio diciendo que, a pesar del miedo y el dolor, decidió contar su experiencia para evitar que otras personas pasen por lo mismo, ya que aseguró que la situación de venta de estupefacientes en San Luis del Palmar es conocida por los vecinos. “La droga ganó las calles del pueblo”, dijo.