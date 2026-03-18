Negocios y una deuda mayor a USD 10 mil: qué declaró el presunto autor intelectual del crimen sicario en San Isidro

Asesinaron a una mujer en su casa de Béccar: la víctima fue atacada por un sicario tras un conflicto económico de su hijo con otro hombre

El acusado de ser el presunto autor intelectual del crimen sicario en la localidad de Béccar fue indagado por la justicia de San Isidro. Después de escuchar los cargos en su contra, accedió a declarar ante la fiscalía. Según informaron fuentes del caso a Infobae, Gustavo Ezequiel Arroyo (36) negó haber tenido participación en el ataque que terminó con la vida de Cecilia Andrea Iraola (53).

Durante la indagatoria, confirmó que el hijo de la víctima, Matías (27), mantenía una deuda con él relacionada con la venta de un auto BMW, pero agregó que la misma también abarcaba a otros negocios en los que, según su versión, ambos habían estado involucrados en los últimos meses.

En esa línea, detalló que intentó cobrar esa deuda, que sería mayor a los 10.000 dólares, cifra que surgió del reporte policial. Arroyo no consiguió que le pagaran.

El imputado sostuvo que conocía a Matías desde hacía algunos meses y que la relación se había dado en el marco de distintas inversiones y acuerdos comerciales.

Gustavo Ezequiel Arroyo, el presunto autor intelectual del crimen

Por el momento, en la investigación judicial, a cargo de la fiscal Carolina Asprella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro, se trabaja para obtener elementos objetivos que confirmen la versión del acusado.

Mientras tanto, Arroyo -que en principio no cuenta con antecedentes, ya que si bien la fiscalía todavía espera informes para constatarlo, hasta ahora no surgieron registros en ese sentido- permanece bajo arresto.

En la causa también ya declaró el hijo de la víctima, que la semana pasada viajó a Costa Rica, razón por la cual no se encontraba en el domicilio de Béccar al momento del crimen. Lo hizo de manera virtual.

El caso

El crimen se produjo en la tarde del lunes, minutos antes de las 18, cuando una motocicleta se detuvo frente a la casa de la víctima, en la calle Luis de Flores al 2200. El conductor, con el casco puesto, disparó siete veces contra el frente: cuatro balas atravesaron la puerta y tres impactaron en una persiana. Iraola fue alcanzada por los disparos y murió casi en el acto.

Asesinaron a una mujer en su casa de Béccar: el rastreo mediante cámaras de seguridad al sicario tras el ataque

Luego de los llamados al 911, efectivos de la Comisaría 5ª de San Isidro llegaron al lugar e ingresaron a la vivienda a través de una propiedad lindera. Encontraron a Iraola tendida en el living, sin signos vitales.

De las primeras averiguaciones surgió la hipótesis de un ajuste de cuentas por la venta de un auto BMW que no resultó exitosa porque el comprador reclamó que el coche tenía fallas y exigió recuperar el dinero.

A partir de ese momento, supuestamente comenzaron las amenazas contra Matías, algo que también está bajo investigación, ya que no existen denuncias previas al respecto.

Luego del ataque, el sicario escapó por la avenida General Guido y tomó el Acceso Tigre en dirección a Ciudad de Buenos Aires. Las cámaras municipales captaron parte de la huida, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación tras detectar la patente.

Esa información llevó a la Policía Bonaerense a allanar un domicilio en la localidad de José León Suárez, donde buscaron a Pablo Guillermo Ragni (53), el hombre que figura como dueño de la moto utilizada en el hecho.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, Ragni tenía una tobillera electrónica por una causa por tráfico de drogas, se la quitó y escapó por el fondo de la casa al advertir la llegada de los agentes.

Hasta este miércoles continuaba prófugo, mientras se investiga si fue el autor material de los disparos o si solo facilitó el vehículo.

El otro allanamiento tuvo lugar en un country de Escobar, donde justamente fue detenido Arroyo.