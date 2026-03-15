Crimen y Justicia

Así detuvieron a la ex Gran Hermano luego de ser denunciada por el robo a un turista estadounidense

Bajo la modalidad viuda negra, la exparticipante del reality de Telefe habría dormido a la víctima con la complicidad de su representante. Están detenidos

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La Policía de la Ciudad recuperó un bolso con los objetos robados al turista y detuvo a la ex Gran Hermano

La atención del ambiente de la industria del entretenimiento se centró este fin de semana en la figura de una exparticipante de Gran Hermano por un hecho inusual: un turista estadounidense de 40 años denunció que le robó bajo la modalidad “viuda negra”.

Se trata de Luciana Martínez, cercana a Santiago “Tato” Alcorta, el ganador de la edición 2025 del reality de Telefé y conocida por su presentación en el show de televisión. “Me llamo Jorge, pero hace diez años que, a escondidas, soy Luciana”, expresó frente a las cámaras, revelando su identidad como mujer trans.

Este sábado, la Policía de la Ciudad la detuvo junto a su manager, ambos acusados del presunto robo ocurrido en un hotel de Palermo. En el procedimiento, además, los agentes recuperaron las pertenencias de la víctima, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Luciana Martínez, ex Gran
Luciana Martínez, ex Gran Hermano, detenida por robo bajo la modalidad de “viuda negra”

La secuencia quedó registrada en el video que acompaña esta nota. En primer lugar, los agentes atraparon al representante de la exbailarina en Santa María Fray de Oro al 1800.

El sospechoso llevaba un bolso de cuero. Al abrirlo y revisarlo frente al denunciante, que reclamaba su pasaporte con preocupación, encontraron los elementos que le habían robado: un reloj marca Cartier, ropa y tarjetas de crédito.

En ese momento, el representante fue esposado y trasladado a una comisaría. Más tarde, ya de noche, apresaron a Martínez. Los detectives cuentan con imágenes de cámaras de seguridad y testimonios en su contra.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando la víctima conoció en un boliche a un hombre y a una mujer y se dirigieron a la habitación de un hotel, donde continuaron consumiendo alcohol hasta que se quedó dormido. Al despertarse, advirtió que la pareja ya no estaba y notó los faltantes.

Luciana Martínez, la ex participante
Luciana Martínez, la ex participante de Gran Hermano acusadoa de robo

Ante el llamado al 911, comenzaron las tareas investigativas inmediatas y se obtuvieron imágenes del hotel, donde se observó a los imputados egresando del lugar, lo que permitió individualizar a la mujer como ex participante del programa televisivo “Gran Hermano” y al hombre como su representante artístico.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, a cargo de Alfredo Godoy, que dispuso la detención de los imputados, el secuestro de los elementos y su posterior entrega al damnificado.

La información comenzó a circular a partir de una publicación de la periodista Fernanda Iglesias en sus redes sociales, donde reveló los primeros detalles del caso. “Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”, escribió la periodista en una historia de Instagram, lo que rápidamente generó repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.

La advertencia en redes de
La advertencia en redes de Fernanda Iglesias sobre la detención

La noticia generó sorpresa en el ambiente del espectáculo, ya que Luciana Martínez había alcanzado notoriedad pública a partir de su participación en Gran Hermano.

Uno de los episodios más emotivos de su paso por el programa ocurrió cuando su madre ingresó a la casa para visitarla. El encuentro estuvo cargado de emoción y terminó con un mensaje de apoyo que quedó grabado en la memoria de los televidentes. “Jamás te voy a abandonar”, le dijo su madre en aquel momento.

Antes de ingresar al reality, Luciana llevaba una vida alejada de los medios y se dedicaba a distintos trabajos, mientras comenzaba a construir su camino personal.

Su paso por el programa le permitió ganar visibilidad y sumar miles de seguidores en redes sociales, donde continuó compartiendo aspectos de su vida cotidiana tras su salida de la casa.

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