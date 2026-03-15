Luciana Martínez, ex Gran Hermano, detenida por robo bajo la modalidad de “viuda negra”

Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, fue detenida e imputada por presunto robo bajo la modalidad 'viuda negra' en Buenos Aires

Una grave denuncia sacude por estas horas al mundo del espectáculo y especialmente al universo de Gran Hermano. Luciana Martínez, ex participante del reality de Telefe, habría sido detenida e imputada tras ser acusada de participar en un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. El episodio habría ocurrido durante la madrugada en un hotel de la ciudad de Buenos Aires y la víctima sería un turista estadounidense.

La información comenzó a circular a partir de una publicación de la periodista Fernanda Iglesias en sus redes sociales, donde reveló los primeros detalles del caso. “Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”, escribió la periodista en una historia de Instagram, lo que rápidamente generó repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.

Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, quedó detenida e imputada por un robo bajo la modalidad 'viuda negra' en un hotel de Buenos Aires

El denunciante contó que conoció a Luciana Martínez y a otro hombre en un boliche de Palermo antes del incidente en el hotel

De acuerdo con los datos que trascendieron, el denunciante sería un hombre estadounidense que aseguró haber conocido a Luciana y a otro hombre (según trascendió, su representante) durante una salida nocturna en un boliche del barrio porteño de Palermo. Según su relato, tras ese encuentro los tres se dirigieron al hotel donde él se alojaba.

La denuncia indica que llegaron al establecimiento cerca de las 6:45 de la mañana. Allí, según consta en el documento, permanecieron en la habitación consumiendo bebidas alcohólicas. El turista aseguró que en un momento se quedó dormido y que al despertar, varias horas después, advirtió que estaba solo y que le faltaban varias pertenencias personales. Entre los objetos denunciados como robados figuran su pasaporte, un reloj digital y otras pertenencias personales. Tras advertir el faltante, el hombre realizó la denuncia correspondiente y dio aviso a las autoridades.

Según el parte policial, los nombres de las dos personas que habrían ingresado con el turista quedaron registrados en el hotel, lo que permitió avanzar en la identificación de los sospechosos. Además, un empleado del establecimiento habría reconocido a la ex participante de Gran Hermano, lo que reforzó la línea de investigación.

Este sábado al mediodía personal policial tomó intervención en el Hotel de Palermo ante la denuncia de un hombre estadounidense de 40 años, quien refirió haber sido víctima de un robo por parte de dos personas.

La denuncia sostiene que la víctima del presunto robo fue un turista estadounidense que se hospedaba en un hotel de la ciudad

De acuerdo con la denuncia, junto a Martínez también quedó imputado otro hombre que habría participado del encuentro durante esa misma noche.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 24, a cargo del Dr. Alfredo Godoy. Por el momento, la investigación se encuentra en curso y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la causa y sobre la situación judicial de los involucrados.

La noticia generó sorpresa en el ambiente del espectáculo, ya que Luciana Martínez había alcanzado notoriedad pública a partir de su participación en Gran Hermano. Oriunda de Santa Cruz, compartió en el programa aspectos muy íntimos de su vida. Durante su ingreso a la casa más famosa del país se presentó con una frase que marcó uno de los momentos más recordados del ciclo. “Me llamo Jorge, pero hace diez años que, a escondidas, soy Luciana”, expresó frente a las cámaras, revelando su identidad como mujer trans.

Según el parte policial, un empleado del hotel reconoció a Luciana Martínez, lo que facilitó la identificación de los sospechosos del caso

Uno de los episodios más emotivos de su paso por el programa ocurrió cuando su madre ingresó a la casa para visitarla. El encuentro estuvo cargado de emoción y terminó con un mensaje de apoyo que quedó grabado en la memoria de los televidentes. “Jamás te voy a abandonar”, le dijo su madre en aquel momento.

Antes de ingresar al reality, Luciana llevaba una vida alejada de los medios y se dedicaba a distintos trabajos, mientras comenzaba a construir su camino personal. Su paso por el programa le permitió ganar visibilidad y sumar miles de seguidores en redes sociales, donde continuó compartiendo aspectos de su vida cotidiana tras su salida de la casa. Como suele suceder con muchos ex participantes del formato, la exposición mediática que brinda Gran Hermano marcó un antes y un después en su vida pública.