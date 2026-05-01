Crimen y Justicia

“Nos da una sensación de justicia”, el profundo mensaje del hermano de Mercedes Kvedaras tras la condena a prisión perpetua

Tras la sentencia a prisión perpetua para José Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras, el hermano de la víctima, Francisco, compartió su sentir sobre el fallo

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Mercedes Kvedaras
La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras

La Justicia de Salta sentenció a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras, un caso que sacudió a la provincia y tuvo amplio impacto nacional. La familia de la víctima, que atravesó un proceso judicial extenso y complejo, expresó que la resolución judicial representa un paso hacia la tranquilidad y la justicia esperada, aunque la pérdida sigue marcando sus vidas. Así lo relató Francisco Kvedaras, hermano de Mercedes, quien compartió sus sensaciones tras el fallo.

Francisco Kvedaras declaró en diálogo con ElTribuno, que la condena no logra devolverles a su hermana, pero sí les otorga “paz y tranquilidad”. “No hay nada que festejar, pero esta sentencia nos da una sensación de justicia, como lo esperábamos”, afirmó. El hermano de la víctima describió la experiencia del juicio como emocionalmente difícil y dolorosa, sobre todo por la exposición pública y las declaraciones escuchadas durante el proceso.

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José Eduardo “Jota” Figueroa fue imputado por homicidio (Fuente: La Gaceta)
José Eduardo “Jota” Figueroa fue imputado por homicidio (Fuente: La Gaceta)

Además, manifestó que durante el juicio, la familia enfrentó argumentos de la defensa que consideró que “no eran ciertas”. A lo largo del debate, el círculo íntimo de Mercedes Kvedaras sostuvo que el objetivo era que el acusado dijera la verdad sobre lo ocurrido.

El hermano recordó la figura de Mercedes con afecto: “La recuerdo bien, con mucha felicidad y paz. Y en sus hijos la veo a ella todos los días”. También señaló que el proceso judicial significó un momento de cierre y la posibilidad de mirar hacia adelante, siempre con la esperanza de que algún día el condenado exprese verdadero arrepentimiento por sus acciones.

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La familia de Mercedes Kvedaras expresó que la condena a prisión perpetua para José Figueroa representa un acto de justicia (El Tribuno)
La familia de Mercedes Kvedaras expresó que la condena a prisión perpetua para José Figueroa representa un acto de justicia (El Tribuno)

El caso de Mercedes Kvedaras se inscribe en un contexto de violencia de género reiterada, donde los familiares y allegados remarcaron la dificultad para identificar y abordar situaciones de abuso dentro de la pareja. La víctima había manifestado su intención de separarse de José Figueroa, pero el acusado no aceptó la decisión y ejerció diferentes formas de control y agresión en el ámbito privado. El entorno de la víctima coincidió en que existía una dinámica de poder desigual que derivó en el desenlace trágico.

El juicio de José Figueroa

Durante el juicio, la autopsia y los informes periciales resultaron determinantes para la calificación de los hechos. Los especialistas concluyeron que la causa de muerte fue asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. Este dato, junto a las lesiones encontradas y el testimonio de testigos, permitió al tribunal dictar la prisión perpetua, pena máxima prevista por la ley ante el delito de femicidio.

Interior de una sala de juicio con varias personas sentadas en mesas y bancos. Se observan abogados, personal de seguridad y público
Una vista general del interior de la sala de audiencias durante la etapa de alegatos en el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta (Captura de video)

El tribunal de Salta, compuesto por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, resolvió por unanimidad la condena para José Eduardo Figueroa. Además, ordenó su inscripción en el Banco de Datos Genéticos, una medida que busca reforzar los mecanismos de prevención y persecución penal en delitos de violencia de género.

La defensa intentó desacreditar el contexto de violencia de género alegado por la fiscalía y argumentó que la muerte podría haberse generado en un estado de “emoción violenta”, buscando así una pena menor. A este debate se sumó una disputa técnica por el cuestionamiento de peritajes presentados por la defensa, que derivó incluso en pedidos de investigación por presunto falso testimonio a algunos especialistas.

Antes de conocer la sentencia, Figueroa solicitó la palabra para pedir disculpas a las familias involucradas y a sus propios hijos: “Les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”.

La causa obtuvo visibilidad pública y reavivó el debate acerca de la respuesta institucional frente a los femicidios. Organizaciones sociales y especialistas en violencia de género valoraron la sentencia como un antecedente importante en el ámbito judicial salteño. Para el entorno de Mercedes Kvedaras, el proceso judicial no borra el sufrimiento, pero representa una instancia de reparación y una oportunidad para continuar junto a los hijos de la víctima.

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