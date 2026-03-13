Apuñalaron a un hombre cuando intentó defender a su papá de una entradera en Ciudadela y ahora lucha por su vida

La intersección de las calles de Ciudadela donde ocurrió el robo al jubilado y su hijo (Google Maps)

Un jubilado de 73 años fue víctima de una entradera durante la madrugada del martes en su vivienda de Ciudadela, ubicada en la intersección de Juan Martín de Pueyrredón y Castelli. A él lo amenazaron y golpearon, mientras que su hijo sufrió al menos cinco puñaladas dejándolo gravemente herido.

El hecho ocurrió en el partido de Tres de Febrero en una zona que, según los vecinos, es de fácil acceso y escape para las bandas delictivas, ya que se encuentra cercana al Acceso Oeste y a la General Paz. Los delincuentes eran cinco e ingresaron tras forzar una reja de la ventana principal con un criquet y luego romper el mosquitero.

Según relató Ricardo, la víctima, los individuos llegaron a bordo de un vehículo VW Bora oscuro, saltaron la reja perimetral y se dirigieron directamente hacia la casa. “Te pegan hasta que broten los dólares del suelo, pero yo en mi vida tuve dólares”, expresó el jubilado en declaraciones a TN. De acuerdo con el relato, los delincuentes eran jóvenes, tenían los rostros cubiertos y estaban vestidos con pantalones y camperas de manga larga.

La víctima añadió que al escuchar ruidos extraños, abrió la ventana y al preguntar quien estaba, le respondieron “calláte, sino estás pinchado”. “Querían dólares a toda costa, pero yo nunca tuve”, expresó. Sin embargo, los delincuentes no se detuvieron y tras reducirlo y tirarlo al piso, comenzaron a revolver la casa en busca de objetos de valor.

En ese momento, intervino el hijo del jubilado quien intentó enfrentarlos pero lo agredieron con un arma blanca. “Le dieron cinco puñaladas en la espalda. Aparte, golpes en un ojo y tiene dos tajos en la frente. Está internado y no sé hasta cuándo”, señaló.

El joven fue trasladado a un centro de salud y, según el testimonio de su padre y fuentes médicas, la lesión más seria es una herida cerca de un pulmón. El resto de los cortes se consideraron superficiales.

Después de un rato de permanecer en el domicilio, los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo, relojes y las llaves de los automóviles. “Mi hijo tenía unos dólares, también se los llevaron. A mí me llevaron dos relojes buenos y las dos llaves del auto. Vino la Policía y me dicen que los están buscando”, concluyó el hombre.

Otro ataque a un jubilado en la puerta de su casa de Villa Elisa

La cámara de seguridad grabó toda la secuencia de cómo abordaron y golpearon al hombre de 76 años

Un jubilado de 76 años vivió un violento asalto en su propia casa de Villa Elisa, en la ciudad de La Plata, cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes que buscaban concretar una entradera.

Las imágenes de las cámaras de seguridad exhibieron que los cuatro implicados en el hecho —tres de ellos armados, con guantes y pasamontañas, y un cuarto que no llegó a entrar— irrumpieron a las 8:22 del viernes pasado, momento en que el hombre estaba cortando el pasto en el frente de su domicilio en la calle 413, entre 23 y 24.

El video, de apenas 97 segundos, capturó la secuencia completa en donde se ve que los ladrones lo abordaron, lo tomaron del cuello, lo arrojaron al piso e intentaron arrastrarlo hacia el interior del jardín de la vivienda.

Si bien los agresores huyeron con el teléfono celular de la víctima, no consiguieron acceder a la casa ni sustraer otros objetos de valor debido a que el hijo del hombre, quien presenció el momento, activo las alarmas.

Según ampliaron los investigadores a Infobae, el análisis de las cámaras permitió identificar que los asaltantes escaparon en un auto oscuro. “Se logra visualizar por cámaras de seguridad que se dan a la fuga en un vehículo Peugeot 308 de color oscuro”, ampliaron las fuentes del caso.

La Comisaría 12 de Villa Elisa de la Policía Bonaerense está a cargo de la causa que se investiga como robo y en la que interviene la UFI N° 9 del departamento judicial de La Plata, a cargo de Juan Pablo Taiana Iaccarino.