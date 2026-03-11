Un hombre estafó a un remisero en Córdoba y fue condenado en menos de una semana

Un hombre es condenado en un tribunal de Córdoba por amenazas y estafa a un remisero, con varios individuos presentes en la sala durante el proceso judicial en la Unidad Fiscal de Flagrancia Sede Sur (El Doce.tv)

Un hombre de 36 años fue condenado a seis meses de prisión efectiva en la ciudad de Córdoba tras ser hallado culpable de amenazar y estafar a un remisero.

El caso se resolvió en menos de una semana bajo el Sistema Integral de Flagrancia, mecanismo que permite acelerar los procesos judiciales en hechos recientes, según informaron fuentes judiciales.

La detención se produjo el mediodía del lunes 2 de marzo, cuando el acusado fue aprehendido y, ese mismo día, imputado como supuesto coautor de los delitos de amenazas y estafa contra el chofer. El procedimiento se llevó a cabo en la Unidad Fiscal de Flagrancia Sede Sur, a cargo del fiscal Pablo Cuenca Tagle.

El avance del expediente fue rápido: tres días después de la aprehensión, el jueves 5 de marzo, el imputado prestó declaración ante la Fiscalía. En esa instancia, acompañado de su abogado defensor, aceptó la realización de un juicio abreviado inicial, admitiendo la responsabilidad por los hechos atribuidos.

Según informó el medio local El Doce.tv, la defensa también prestó conformidad para que se impusiera una pena de prisión efectiva, la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.

El proceso culminó el lunes 9 de marzo con la audiencia de juicio abreviado ante el juez de Control N° 3, Agustín Cafferata, quien dictó sentencia y condenó al acusado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

En paralelo, la Unidad Fiscal de Flagrancia Sede Sur tramitó otra causa contra un hombre de 26 años, acusado como supuesto autor de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa. El hecho ocurrió en un establecimiento educativo del barrio Obispo Angelelli.

Un joven condenado por el intento de robo a una escuela en Córdoba asiste a una audiencia judicial, acompañado por su abogado, mientras dos magistrados presiden la sesión de la Unidad Fiscal de Flagrancia Sede Sur (El Doce.tv)

Según se informó, el fiscal Cuenca Tagle propuso la suspensión del proceso a prueba para el acusado, quien debía cumplir con varias condiciones: un año de trabajo comunitario en una institución de bien público, someterse a tratamiento para superar su problemática de consumo de sustancias y realizar una reparación económica para el colegio afectado. El imputado aceptó el ofrecimiento formulado por la fiscalía.

Detuvieron a un hombre que robaba camionetas pick up en Guernica

En la madrugada del 2 de marzo, un hombre salió de su domicilio y se percató de que faltaba su camioneta. Había dejado su Toyota Hilux, estacionada frente a su casa. Una semana después, la Policía Bonaerense dio con el ladrón, quien ya había cometido hechos similares en Guernica. Durante el día, el delincuente trabajaba como remisero.

De acuerdo con la investigación a la que pudo acceder Infobae, gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo conocer cómo actuaba el ladrón: utilizando una yuga, accedió al interior de la camioneta y se marchó en cuestión de minutos. Esta maniobra, lejos de ser improvisada, mostró un conocimiento detallado sobre cómo vulnerar los sistemas de seguridad de estos modelos.

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de La Plata intervino en el caso tras detectar coincidencias con otros hechos recientes. El entrecruzamiento de registros permitió observar que los vehículos sustraídos seguían un patrón de desplazamiento hacia la Ruta 6, en dirección a la localidad de Guernica.

La investigación logró identificar el domicilio del presunto responsable tras comparar las características fisionómicas del sujeto registrado en las filmaciones. El seguimiento de los vehículos robados, junto con la recopilación de testimonios y la colaboración interjurisdiccional, permitió a los agentes establecer una conexión directa con un residente de Guernica.

De esta manera, el principal sospechoso fue identificado como F. L. C., argentino, 29 años, remisero, domiciliado en la intersección de las calles 18 y 32. El mismo posee antecedentes penales, que incluyen causas por robo agravado (2 de julio de 2020, Fiscalía General de Lomas de Zamora), encubrimiento, extorsión y secuestro (25 de julio de 2018, misma jurisdicción), además de robo calificado con tentativa de homicidio (17 de enero de 2020, UFI descentralizada de Cañuelas).