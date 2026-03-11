Crimen y Justicia

Le hicieron el “cuento del tío” a una jubilada japonesa y los atraparon: ya tenían antecedentes

Los delincuentes fueron detenidos en el barrio porteño de Villa Ortúzar, tras robarle cuatro anillos de oro a la víctima

Guardar
La Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que le hicieron el "Cuento del Tío" a una mujer en Villa Ortuzar

Agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a tres delincuentes, acusado de hacerle el “cuento del tío” a una mujer de origen japonés de 71 años en el barrio porteño de Villa Ortúzar, a quien le robaron cuatro anillos de oro.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la calle Urdininea al 1700, donde la víctima, naturalizada argentina, fue abordada por los ladrones, dos hombres y una mujer, quienes se hicieron pasar por personas que llevaban dinero para su hijo.

Luego de engañar y el robarle a la mujer, escaparon a bordo de un auto Fiat Mobi de color negro.

Parte de los elementos incautados
Parte de los elementos incautados a los delincuentes

El episodio generó una alerta emitida por el sistema policial que incluyó la descripción del auto en la que huyeron los delincuentes. En respuesta, efectivos de la Comisaría Vecinal 15C realizaron un rastrillaje en la zona. En pocos minutos, lograron localizar el vehículo.

Se encontraba a la altura de la intersección de las calles Giribone y Altaguirre, en el mismo barrio. Desde allí, iniciaron un seguimiento hasta detenerlo en la calle Gándara al 3300.

Al identificar a sus ocupantes, los agentes encontraron los anillos de la mujer asaltada. Sin poder dar demasiadas explicaciones por ese hallazgo, fueron detenidos.

Tras el arresto, se descubrió que los sospechosos, además, tenían un amplio prontuario.

Según pudieron averiguar los investigadores, los tres imputados, de 30, 36 y 29 años, registraban antecedentes por homicidio, robo, encubrimiento agravado y tentativa de robo.

La Policía de la Ciudad
La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones que que estafaron a una mujer en Villa Ortuzar.

En el procedimiento se secuestró el vehículo Fiat para el robo, además de dinero en efectivo, joyas, precintos, guantes de látex, gas pimienta, un cuchillo y documentación vehicular.

La investigación quedó a cargo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°51, que dispuso la detención de los imputados por el delito de robo y el secuestro de los elementos encontrados, cerraron las fuentes sobre el hecho.

Los anillos que le robaron
Los anillos que le robaron a la víctima

