Un informe técnico reveló que el derrumbe de Parque Patricios era “previsible”: las imágenes exclusivas del colapso

Según el informe, "la viga de borde se encontraba arriostrada, es decir, agarrada a la losa cedida, causando desprendimiento de recubrimiento"

A una semana del derrumbe en el complejo PROCREAR de Parque Patricios, Infobae accedió a imágenes exclusivas del colpaso y al informe técnico realizado por la Oficina Inspecciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad poco después de que la losa de 50 x 70 metros cayera sobre el estacionamiento del lugar.

Los detalles de la inspección realizada en el terreno ya está incorporado al expediente judicial que investiga el hecho como estrago culposo. La conclusión es concisa: dice que hay elementos para atribuirle la falla a "sobrepeso y falta de mantenimiento".

Según surge de la declaración de una de las inspectoras convocadas por la Oficina de Siniestros para hacer el levantamiento de muestras en la zona, la losa que se desprendió, que destruyó 65 vehículos y provocó la evacuación total del complejo, presentaba "desprendimiento de recubrimiento, deformaciones y problemas de vinculación estructural".

"También se observó que los hierros pertenecientes a la losa, en uno de los sectores lindantes a la circulación vertical (escalera) no se encontraban perfectamente vinculado a la estructura de la viga en cuestión", dice la pericia

En este sentido, remarcó que todavía había riesgo de derrumbe al momento de la inspección y que por eso solo pudieron recorrer un sector del estacionamiento. “Tuvimos que salir inmediatamente porque estaba la losa cedida estaba trabajando. Eso es cuando se hace silencio se escuchan ruidos, crujidos, como que se está asentando. Al no saber efectivamente el estado en el que estaba, no sabíamos qué grado de afectación tenía el sector donde estábamos bajo del edificio", explicó la experta.

En el recorrido, no obstante, detectaron que la viga de borde estaba arriostrada a la losa cedida y provocaba desprendimiento de recubrimiento de la estructura. También zonas donde los hierros de la losa estaban desprendidos y no se encontraban correctamente vinculados con la viga. Todo fue incorporado a la pericia.

Las paredes poseían fisuras vertical y horizontal. En la parte inferior se visualizó la columna y viga afectada por el colapso de la losa

Entre otras cosas, el informe también subrayó la presencia de 70 centímetros de suelo natural sobre la losa, señalado como “algo inusual” para este tipo de construcciones.

Las imágenes y planos aportados al expediente muestran desprendimientos de recubrimiento en columnas y armaduras expuestas. También deformaciones visibles en las vigas cercanas a la escalera.

El desprendimiento de la losa

Según el informe técnico, los daños incluían fisuras verticales y horizontales en paredes externas, filtraciones de agua, manchas de humedad y sectores donde la viga aparecía sólo con los hierros sin el hormigón que debería cubrirlos.

Sobre la losa se detectó un relleno de 40 centímetros de suelo, cubierto por una capa tipo laja. Esta sobrecarga, combinada con filtraciones, profundizó el deterioro y fue señalada como posible causa del derrumbe.

Las hipótesis del informe

Otra imagen del colapso

El informe aportado señala que el sector colapsado, construido con losa sin viga, es una técnica frecuente en estacionamientos y permite techos más bajos. La especialista destacó que la columna quedó en pie mientras la losa cedió, lo que sugiere un problema de punzonado: la losa no habría recibido suficientes refuerzos de hierro en la unión con la columna.

Ante la consulta sobre si esto era previsible, la inspectora respondió que depende de la calidad de los refuerzos: “Si no tiene bien los refuerzos entre la columna y la losa, es probable que suceda”.

El lugar continúa desalojado por peligro de derrumbe

En este caso, pudo observarse la presencia de algunos refuerzos, pero no se determinó si correspondían a los adecuados. Se sumó, además, la posible incidencia de una sobrecarga en el sector junto al falta de drenaje de agua y falta de mantenimiento.

“Podemos presumir que es por la sobrecarga sumado a la falta de drenaje del agua del área que pudo afectar a la estructura y la falta de mantenimiento del área”, sintetizó la técnico de Bomberos sobre el motivo del derrumbe.

La causa continúa siendo investigada por la fiscal María del Rosario Salvetici, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, que busca determinar las responsabilidades en torno al siniestro.