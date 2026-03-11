Declararon culpable a la “Miss Orán”, la ex reina de belleza acusada de traficar droga junto a su pareja

Martina Oliva, conocida como "Miss Orán", fue condenada por narcotráfico de marihuana en Salta junto a su pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

A poco más de dos años de que la ex Miss Orán Martina Oliva y su ex pareja, Joaquín Tolaba, fueran detenidos por trasladar 15 kilos de marihuana hacia la capital provincial, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta los declaró culpables. No obstante, la pena se conocerá este jueves.

Durante la audiencia celebrada este martes, los imputados contaron con la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. Tolaba rechazó hacer uso de la palabra, mientras que Oliva insistió con su inocencia al alegar que ese día viajaba para inaugurar un local de ropa y que las transferencias bancarias cuestionadas las había realizado por pedido de quien era su pareja en ese entonces.

Tras escuchar el alegato de la acusada y analizar las pruebas recabadas en la investigación, el tribunal, compuesto por la jueza María Alejandra Cataldi junto con las vocales Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek, resolvió declararlos culpables. A pesar de esto, indicaron que la pena que deberán cumplir se dará a conocer este jueves.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, por hechos vinculados a la misma organización delictiva dedicada al tráfico de drogas, otras cinco personas ya fueron previamente detenidas, imputadas y condenadas. Esto se debe a que los demás acusados decidieron admitir la responsabilidad de los cargos presentados en su cargo y, así, acceder a un juicio abreviado.

Como la narcomodelo se mostraba en redes sociales y las fotos del día que la pareja fue capturada

La detención de Oliva y Tolaba ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando circulaban en una camioneta Toyota utilizada como “coche puntero”. El vehículo logró ser interceptado en el peaje de Honor y permitió a la Policía seguir el rastro del un Citroën C3, el auto que originalmente transportaba la droga.

A pesar de que el vehículo principal había logrado escapar por la ruta nacional 34 y luego tomó la ruta provincial 112 hacia Jujuy, este terminó por chocar en un pastizal de la finca San Juan de Dios, cerca del límite provincial.

De esta manera, las autoridades detuvieron en el lugar a Juan Romero. No así con sus acompañantes, Carlos Leiton y Benjamín Delgado, quienes lograron fugarse y evitar ser atrapados en ese operativo. Finalmente, Leiton fue capturado el 20 de febrero de 2025 y Delgado el 29 de mayo de ese mismo año.

A partir de estos datos, la Fiscalía acreditó que los estupefacientes eran entregados sistemáticamente en una vivienda de la zona norte de la ciudad, residencia de José Burgos, quien fue identificado como principal comprador de la red criminal y abastecedor del narcomenudeo.

El tipo de contenido que compartía la ex reina de belleza en redes sociales (Captura TikTok)

Según comprobaron los investigadores, por cada entrega recibida de Tolaba, Burgos abonaba 6 millones de pesos. De hecho, esa cantidad fue localizada en su domicilio durante el operativo de detención, junto con 250 gramos de marihuana.

Fue así que el 16 de diciembre de 2025, Benjamín Delgado, José Burgos y Carlos Leiton fueron condenados en un juicio abreviado por haber sido parte de la organización narcocriminal. Así, Delgado fue sentenciado a 7 años de prisión por el transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad.

En el caso de Burgos, recibió una pena de 5 años prisión por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, fue declarado como reincidente, por lo que ordenaron un decomiso de 7 millones de pesos que iban a ser destinados a pagar el cargamento de droga incautada.

Por último, Leiton solo recibió una condena de 4 años de prisión, tras haber sido considerado culpable de transporte agravado y resistencia a la autoridad. Previo a esto, Romero y otra mujer llamada Ángela Cuenca (pareja de Delgado) también habían sido condenados.

Romero, por su parte, recibió una pena de 6 años por los delitos de transporte agravado y resistencia a la autoridad, mientras que Cuenca fue encontrada culpable de ser parte de la logística del transporte de la droga. No obstante, la beneficiaron con un arresto domiciliario, porque estaba a cargo de tres menores de edad, de los cuales uno de ellos presentaba una discapacidad.