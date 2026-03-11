Crimen y Justicia

Balearon la casa del principal sospechoso del crimen del bebé de un año y medio en Rosario

Tras dictar prisión preventiva para el presunto homicida del bebé de un año y medio, balearon la casa de uno de los primos del sospechoso y dejaron una amenaza

Cuatro personas, incluyendo hombres y una mujer, son mostradas de espaldas y esposadas tras ser detenidas por su presunta vinculación con el asesinato de un bebé en una barbería de Rosario.

Hace menos de una semana ocurrió un ataque en una barbería en Rosario que resultó en la muerte de un bebé de un año y medio. El infante, Gian Mastrocola, recibió un bala en su pecho mientras estaba en brazos de su papá. El presunto autor de los disparos fue aprehendido por la Policía junto dos personas más por homicidio agravado por uso de armas de fuego.

Mientras siguen las investigaciones del caso y comienzan las instancias de los juicios a los acusados, este martes 10 de marzo, fuentes policiales confirmaron que balearon frente a la casa del primo de uno de los imputados. Tan solo unas horas antes, ya se había dictado la prisión preventiva para el principal sospechoso del crimen.

Balacera en la casa de uno de los acusados en Rosario (Fuente: La Capital)

Según la pesquisa, Alan V. de 21 años sería el presunto autor del crimen. Por otro lado, Dario A. y Maria Alejandra A. fueron arrestados por entorpecimiento en la detención del homicida. Según reportó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, también detuvieron a un hombre identificado como Kevin Mario Antonio P., de 25 años. Entre los elementos recolectados, la policía incautó una pistola calibre 11.25, un teléfono celular y un ladrillo de cocaína en el domicilio de Alan V.

Durante la madrugada del martes, luego de los disparos, hallaron una nota amenazante en la casa donde viviría un primo de Alan V, informó el sitio La Capital. En la audiencia, el joven de 21 años declaró su inocencia. La investigación quedó a cargo de la fiscal Agustina Eiris, quien reconstruyó el episodio con base en testimonios y las pruebas recabadas por la policía.

Cómo fue el crimen del bebé en Rosario

Un bebé de un año y medio murió el jueves 5 de marzo tras recibir un disparo en el pecho durante un ataque armado en una barbería de la zona sur de Rosario ubicada en Melincué al 6100. El menor fue alcanzado mientras estaba en brazos de su padre, en un hecho que ya deja cuatro personas detenidas y evidencia el nivel de violencia que afecta a la ciudad santafesina.

Una réplica de arma de fuego tipo Airsoft, su cargador con cartuchos y dos distintivos policiales del Comando Rosario y la Policía de Santa Fe, fueron incautados en un reciente operativo.

Valentín, padre de la víctima, reconstruyó la secuencia de los hechos en una entrevista con Rosario 3. Explicó que todo comenzó con una discusión entre Ismael, conocido de su primo, y los agresores, quienes luego regresaron en un automóvil Corsa gris tras un intercambio verbal. El papá de Gian detalló que hubo una pelea en la que “rompieron la chata con una manopla” y, al retirarse, uno de los implicados arrojó una botella que terminó por romper el parabrisas del vehículo, lo que incrementó la tensión.

Minutos después, los agresores regresaron, esta vez eran más. Al ver que uno de ellos sacaba un arma, Valentín recordó: “Sentí que una bala me rozó y a Gian lo tenía upa. El tiro le dio en el corazón”. Según su testimonio, no tuvo tiempo de proteger a su hijo: “En el momento en que sacó la pistola, ya disparó. Ni siquiera tuve tiempo de correr para adentro. Cuando quise cubrirlo para abrazarlo a Gian, ya era tarde”.

El cristal trasero de un vehículo plateado aparece completamente destrozado, con fragmentos de vidrio esparcidos sobre el maletero y los asientos traseros.

La desesperación que sintió fue inmediata. Valentín cuenta que corrió buscando ayuda y junto con el abuelo del niño, llevó a Gian al hospital más cercano. “Lo llevé yo en brazos. En ningún momento lo solté. Fuimos al hospital, pero ya se me había ido en mis brazos”, describió el padre del bebé.

Por su parte, el abuelo de la víctima, Daniel, en diálogo con Radio 2 relató su versión de la brutal secuencia: “Estábamos acá y apareció uno de repente, bajó del auto y empezó a los tiros. Nosotros no tenemos nada que ver, no molestamos a nadie”, Explicó que tras los disparos, su hijo quedó contra la pared con Gian y “le raspó una bala que entró por la ventanita y le pegó a Gian en el corazón”.

Temas Relacionados

Últimas Noticias

