Crimen y Justicia

El doloroso relato del padre del bebé asesinado a tiros en Rosario: “Se me fue en mis brazos”

El joven padre reconstruyó los hechos y aseguró que el menor llegó al hospital sin vida. Ya hay cuatro detenidos por el crimen

Valentín, el padre de la víctima, relató que su hijo Gian llegó sin vida al hospital tras el ataque en el local familiar de la zona sur santafesina

Durante la tarde del jueves, un ataque armado en una barbería de la zona sur de Rosario provocó la muerte de un bebé de un año y medio, quien recibió un disparo en el pecho mientras estaba en brazos de su padre. El hecho ocurrió en el local ubicado en Melincué al 6100, en la zona sur de la ciudad santafesina. Valentín, el padre del menor, relató este viernes la secuencia y expresó su desesperación al descubrir a su hijo herido. “Cuando quise cubrirlo para abrazarlo a Gian, ya era tarde”, aseguró, con la voz entrecortada.

Según describió Valentín en diálogo con Rosario 3, todo comenzó por una discusión entre Ismael, conocido de su primo, y los agresores. “No se vino a cortar, vino a acompañar a mi primo. El otro pasó en la moto con su novia y él le gritó algo. Ya habían tenido una discusión antes”, detalló.

La balacera fue consecuencia de una discusión previa entre Ismael, conocido del entorno familiar, y los agresores, quienes se movilizaban en una moto y luego en un auto Corsa gris

El conflicto escaló con rapidez. A los pocos minutos, la persona que circulaba en moto regresó, esta vez a bordo de un Corsa gris y acompañado por otra persona. “Se pelearon acá dos contra uno y se fueron. Rompieron la chata con una manopla y cuando se iban, Ismael le tiró una botella que rompió el parabrisas del Corsa gris”, describió el joven padre.

La tensión persistió en el ambiente del local, que funciona en el garage de la casa familiar y donde suelen reunirse parientes y amigos. “Pasaron cinco minutos y aparecieron otra vez, eran más. Cuando los vi sacar la pistola, escuché los tiros”, reconstruyó Valentín.

En ese momento, tenía a Gian en brazos dentro de la barbería. “Sentí que una bala me rozó y a Gian lo tenía upa. El tiro le dio en el corazón”, afirmó. Todo ocurrió en apenas segundos. “Fue todo muy rápido. En el momento en que sacó la pistola, ya disparó. Ni siquiera tuve tiempo de correr para adentro. Cuando quise cubrirlo para abrazarlo a Gian, ya era tarde”, recordó.

La desesperación se apoderó del joven tras el disparo. “Entré corriendo y cuando miré mis manos estaban llenas de sangre. Salí a buscar a mi papá y le dije: ‘vamos al hospital que se nos va Gian’”, narró. Tanto el padre como el abuelo del niño intentaron llegar al hospital lo antes posible.

“Lo llevé yo en brazos. En ningún momento lo solté. Fuimos al hospital, pero ya se me había ido en mis brazos”, cerró Valentín ante Rosario 3, visiblemente afectado por la pérdida.

La investigación policial detuvo a cuatro personas, incluyendo al presunto autor material del homicidio, y secuestró armas de fuego, celulares y drogas

El abuelo del niño, Daniel, también relató parte de los hechos a Radio 2. “Fue una verdadera locura, la verdad es que no se puede entender. Estábamos acá y apareció uno de repente, bajó del auto y empezó a los tiros. Nosotros no tenemos nada que ver, no molestamos a nadie”, manifestó.

“Mi hijo estaba adentro con el bebé a upa. Cuando empezaron los tiros, se metieron todos adentro. Mi hijo Valentín quedó contra la pared con Gian. Le raspó una bala que entró por la ventanita y le pegó a Gian en el corazón”, completó Daniel.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Agustina Eiris, quien reconstruyó los hechos en base a testimonios y pruebas recolectadas.

La huida de los responsables dejó rastros. Uno de los ocupantes de la motocicleta cayó durante la fuga y fue retenido por un gendarme que se encontraba en la zona fuera de servicio. El Comando Radioeléctrico detuvo a Kevin Mario Antonio P., de 25 años, y le secuestró un revólver calibre 32 y un teléfono celular. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmaron que tenía antecedentes penales: en 2017 había sido aprehendido tras robar una moto y en 2018 fue arrestado por portar un arma de fuego.

La causa, a cargo de la fiscal Agustina Eiris, continúa con peritajes a celulares y la recolección de pruebas para esclarecer el crimen del bebé en Rosario

Durante los operativos posteriores, la policía localizó el Corsa gris en Patricios al 600, en la zona sur, con la luneta trasera rota, como señalaron testigos. Al momento de intervenir en el domicilio de Alan V., de 21 años, sindicado como presunto autor material del homicidio, el apuntado intentó escapar por los techos linderos, pero fue rápidamente aprehendido. En la vivienda incautaron una pistola calibre 11.25, un celular y un ladrillo de cocaína.

Otras dos personas, Darío A. y María Alejandra A., también fueron arrestadas por presunto entorpecimiento en la detención de Alan V. Sus celulares quedaron bajo custodia para peritaje.

