La confesión del sospechoso del crimen del bebé de un año y medio en un ataque a una barbería de Rosario

A Mario Antonio Kevin Portillo (24) y Alan Nahuel Vallejos (21) les endilgaron el homicidio de Gian Mastrocola y quedaron presos con preventiva. Falta detener por lo menos a tres sospechosos

Son cuatro los detenidos y buscan a tres más

Mario Antonio Kevin Portillo (24) enfrentó la audiencia imputativa en Rosario por el crimen de Gian Mastrocola, el niño de un año y medio que el jueves recibió un disparo en el tórax en medio de una balacera contra la barbería de su padre, quien lo tenía en brazos. El acusado de ser el autor material del crimen se hizo cargo del homicidio y se defendió: “Nunca vi que estaba el bebé en la barbería”.

Portillo no estuvo solo en la audiencia imputativa de este lunes por la tarde. Alan Nahuel Vallejos (21) también fue acusado y afirmó ser inocente. Pero dijo más: apuntó que la pistola y la cocaína que encontró la Policía tras detenerlo estaban en el domicilio de un primo.

Los acusados declararon ante el juez Juan Ignacio Gasparini, quien dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

De acuerdo a los datos recolectados por la fiscal Agustina Eiris, el pasado 5 de marzo en horas de la tarde Vallejos mantuvo una discusión dentro de la barbería con Ismael G., un allegado al dueño del local.

El presunto autor material del homicidio está preso

Minutos después, Vallejos regresó con una manopla de hierro y acompañado de una persona de su entorno para atacar al conocido cliente del comercio, quien sufrió lesiones en el rostro por las trompadas.

Por la información que surgió de varios testimonios, el agravante del conflicto fue un botellazo que arrojó Ismael G. al Chevrolet Corsa gris en el que se desplazaba Vallejos, que ocasionó la ruptura de la luneta.

Según la reconstrucción del hecho, Vallejos se fue de la escena después del botellazo. También el joven agredido. Pero no quedó todo ahí. El imputado regresó en el Corsa con dos ocupantes más, acompañado por una moto en la que iban dos personas.

El acompañante de la moto, se cree que Portillo, se bajó del vehículo y gatilló tres veces contra el inmueble. Uno de los tiros dio en Gian Mastrocola, que estaba en los brazos de su papá, Valentín, de 21 años, que intentaba resguardarlo.

La causa está a cargo de la fiscal Agustina Eiris.

Valentín también resultó herido. En su caso, un tiro lesionó su hombro izquierdo.

Portillo no llegó lejos. Se cayó de la moto en plena huida y fue retenido por un gendarme, que es vecino y estaba franco de servicio, quien lo entregó ante el Comando Radioeléctrico que llegó rápido al lugar. Los agentes incautaron al presunto tirador un revólver calibre .38 con varios cartuchos percutidos en el tambor.

La fiscal Eiris imputó a ambos por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

En el caso de Vallejos, se agregó que se le secuestraron 306 gramos de cocaína y un arma calibre 11.25, por lo que se incluyó la tenencia ilegítima de arma de fuego y de droga con fines de comercialización. Pero él dice que no le pertenecían.

