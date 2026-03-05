Crimen y Justicia

Mataron a un bebé de un año y medio en un ataque a tiros a una barbería en Rosario y hay un detenido

La balacera tuvo lugar tras una discusión entre dos personas en el interior del negocio. El presunto autor del crimen tiene 25 años y fue apresado por el Comando Radioeléctrico y un gendarme que colaboró. Al sospechoso le encontraron un revólver calibre .32

Un bebé de un año y medio fue asesinado de un balazo en la tarde de este jueves en un ataque a tiros contra una barbería ubicada en Melincué al 6100, en la zona sur de Rosario.

Según se investiga, la balacera fue protagonizada por un joven que abrió fuego desde una moto luego de haber discutido con otro cliente en el interior del local. Kevin Mario Antonio P. (25), el sospechoso, fue detenido por un gendarme y agentes del Comando Radioeléctrico. Le encontraron un revólver calibre .32.

El bebé, que había nacido el 13 de agosto de 2024, ingresó muerto al Hospital Roque Sáenz Peña, de acuerdo a los datos aportados por investigadores policiales.

Los agentes que trabajaron en la escena tomaron testimonios que dieron cuenta de que el ataque tuvo lugar en un domicilio particular que tiene una barbería en la parte de la cochera.

Distintos testigos indicaron que dos clientes se pelearon en el interior del negocio. Uno de ellos se fue, pero regresó posteriormente en una moto que era escoltada por un auto. Fue en ese momento que se escucharon los tiros. El bebé, que estaba en brazos de su padre, fue quien sufrió una herida de arma de fuego mortal.

Tras la balacera, un gendarme que vive en la zona intervino para detener a Kevin P., a quien logró reducir hasta la llegada del Comando Radioeléctrico, que lo esposó y trasladó hasta la Comisaría 15° de la Policía de Santa Fe.

Desde el Ministerio de Seguridad santafesino aseguraron que Kevin P. tenía antecedentes. En julio de 2017 había sido aprehendido en Caupolicán y Sadi Carnot, luego de robar una moto a pocos metros. En tanto, en mayo de 2018 había sido arrestado con un arma de fuego en Bacle al 6300.

Noticia en desarrollo

