Crimen y Justicia

Dos empleados judiciales de Villa Regina murieron al desbarrancar en la ruta con su auto y caer a un canal

El trágico hecho ocurrió cerca de Cervantes, donde un Ford Ka cayó al agua en un camino alternativo a la Ruta 22. Por el accidente hoy se decretó asueto judicial en la ciudad rionegrina

El operativo de rescate presentó
El operativo de rescate presentó varios retos por la geografía y las condiciones climáticas del canal principal de riego (Gentileza Somos El Valle)

Dos trabajadores judiciales de la provincia de Río Negro murieron esta mañana tras caer con su automóvil Ford Ka al canal principal de riego cerca del puente Palermiti, en las inmediaciones de la localidad de Cervantes, a unos 20 kilómetros de General Roca, noroeste de la provincia.

El hecho provocó la declaración de asueto judicial en Villa Regina y conmocionó al sistema judicial de la región, mientras equipos de rescate realizaban maniobras complejas por la profundidad y el caudal del agua.

Las víctimas fatales del accidente fueron identificadas como Yanet Daiana Amarilla Alba, de 34 años, y Diego Antú Díaz, de 37, empleados del Poder Judicial de Villa Regina. Amarilla Alba trabajaba en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil, y Díaz, en la Subdelegación de la Oficina Judicial.

Ambos residían en General Roca y realizaban a diario el trayecto hasta Villa Regina. La tercera ocupante, Laura Soledad Morales, empleada de la Subdelegación Administrativa del mismo organismo, sobrevivió y fue hospitalizada en estado de shock, detalló el comisario Carlos Freydoz a Lm Cipolletti.

Investigación y circunstancias del accidente

El automóvil Ford Ka transitaba la conocida “Ruta Chica”, vía rural asfaltada y usada como alternativa a la Ruta Nacional 22. Según indicó el comisario Freydoz a Lm Cipolletti, los datos preliminares sugieren que Laura Morales, quien conducía, perdió el control del vehículo, que “pudo haber impactado contra una columna antes de caer al canal”. Morales salió en estado de shock, mientras Amarilla Alba y Díaz quedaron atrapados en el automóvil sumergido.

El coche fue arrastrado por la corriente y requirió ser sujetado con cuerdas para evitar que descendiera hacia zonas más profundas del canal. Bomberos, policías y personal médico coordinaron durante horas un operativo para estabilizar la estructura y proceder al rescate.

El canal es estratégico en el sistema de riego regional y presenta condiciones difíciles para el salvamento por su profundidad y caudal.

Los trabajos en la zona
Los trabajos en la zona para rescatar el vehículo que cayó al canal de riego (Gentileza Somos El Valle)

Criminalística lleva adelante pericias para determinar las causas del hecho, confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Entre las hipótesis se consideran la pérdida de control por parte de la conductora, las condiciones del camino y un posible impacto previo contra una columna, respaldo sustentado en los daños en la carrocería del vehículo

El operativo de socorro presentó varios retos por la geografía y las condiciones climáticas del canal principal de riego. Los rescatistas trabajaron para recuperar a las víctimas y evitar que el vehículo fuera arrastrado por la corriente.

La fiscal Jessica González estuvo presente para supervisar las tareas periciales orientadas a determinar con precisión las circunstancias del accidente, informaron a este medio.

Reacciones institucionales y medidas tras el siniestro

El Poder Judicial de la ciudad de Villa Regina suspendió toda atención al público este martes 10 de marzo de 2026 tras un grave accidente automovilístico que involucró a integrantes de la institución. La medida fue adoptada de manera urgente por la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) mediante la Resolución N° 159/2026.

Por el accidente hoy se
Por el accidente hoy se declaró asueto judicial en la ciudad de Villa Regina

La resolución firmada digitalmente por el Dr. Ricardo Alfredo Apcarian, Presidente del STJ, fundamenta el cese de actividades en las facultades otorgadas por la Acordada 13/2015 y describe como imperativo el acompañamiento institucional en este momento de dolor para la comunidad judicial.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo declaró duelo institucional y asueto académico desde el martes a las 13:00 y durante toda la jornada del miércoles 11 de marzo. La resolución de la casa de estudios expresó: “Nuestra casa de estudios se conduele por la pérdida en trágicas circunstancias de nuestros estudiantes y acompaña a sus familias, amistades y seres queridos en este momento de profundo dolor”, citó la casa de altos estudios.

