Crimen y Justicia

Un joven fue asesinado a tiros en Rosario tras quedar en libertad

Ocurrió en la zona de Empalme Graneros. La víctima tenía problemas con el consumo de estupefacientes

Este es el predio en
Este es el predio en Campbell bis, Empalme Graneros, Rosario, donde fue asesinado un hombre a balazos, un hecho que conmociona a la comunidad local (Google Maps)

Un hombre de 21 años fue encontrado sin vida la noche del sábado en la zona noroeste de Rosario, con heridas de arma de fuego que evidenciaban múltiples disparos.

El hallazgo tuvo lugar en Campbell al 1500 bis, en el barrio Empalme Graneros, aproximadamente a las 22.30. La víctima, identificada como Franco David Beltrán, yacía tendida en la vía pública cuando vecinos alertaron a las autoridades mediante una llamada al 911.

Al llegar, personal policial confirmó la presencia del cuerpo y solicitó la intervención de un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), cuyos profesionales constataron el fallecimiento en el lugar. Los agentes de la comisaría 20° acudieron por razones de jurisdicción y dieron aviso a la Fiscalía de turno, que asumió la dirección de la investigación.

Según informaron fuentes del caso, Beltrán había sido detenido el 14 de febrero en la calle San Cayetano al 1500, donde se le secuestró un arma de fuego.

La zona donde fue detenido
La zona donde fue detenido el joven

Además, familiares de la víctima señalaron que el joven presentaba consumo problemático de estupefacientes. Las circunstancias previas de detención y los antecedentes aportados por el entorno familiar forman parte de las primeras líneas de pesquisa manejadas por la Fiscalía.

En el lugar del hecho y de acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el gabinete criminalístico procedió al levantamiento de rastros y a la recolección de tres vainas servidas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido. Además, se realizaron pericias fotográficas y un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, así como la toma de testimonios a vecinos que pudieran aportar datos sobre el desarrollo del hecho o la presencia de sospechosos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que inició las actuaciones para determinar el móvil del homicidio y la posible vinculación con antecedentes delictivos o disputas personales.

Asesinaron a un bebé de un año y medio en Rosario

Días atrás, un bebé de un año y medio fue asesinado de un balazo en la tarde de este jueves en un ataque a tiros contra una barbería ubicada en Melincué al 6100, en la zona sur de Rosario.

Según se investiga, la balacera fue protagonizada por un joven que abrió fuego desde una moto luego de haber discutido con otro cliente en el interior del local. Kevin Mario Antonio P. (25), el sospechoso, fue detenido por un gendarme y agentes del Comando Radioeléctrico. Le encontraron un revólver calibre .32.

El bebé, que había nacido el 13 de agosto de 2024, ingresó muerto al Hospital Roque Sáenz Peña, de acuerdo a los datos aportados por investigadores policiales.

Los agentes que trabajaron en la escena continuaron recabando testimonios que dieron cuenta de que el ataque tuvo lugar en un domicilio particular que tiene una barbería en la parte de la cochera.

El relato de algunos testigos mencionaba que dos clientes se pelearon en el interior del negocio. Uno de ellos se fue, pero regresó posteriormente en una moto que era escoltada por un auto. Fue en ese momento que se escucharon los tiros. El bebé, que estaba en brazos de su padre, fue quien sufrió una herida de arma de fuego mortal.

Tras la balacera, un gendarme que vive en la zona intervino para detener a Kevin Mario Antonio P., a quien logró reducir hasta la llegada del Comando Radioeléctrico, que lo esposó y trasladó hasta la Comisaría 15° de la Policía de Santa Fe. Poco después, las autoridades detuvieron a un segundo sospechoso de 32 años en la intersección de Patricios y Arteaga. El individuo circulaba en un vehículo el cual estaría vinculado al episodio en la barbería.

Desde el Ministerio de Seguridad santafesino aseguraron que el más joven de los arrestados tenía antecedentes. En julio de 2017 había sido aprehendido en Caupolicán y Sadi Carnot, luego de robar una moto a pocos metros. En tanto, en mayo de 2018 había sido arrestado con un arma de fuego en Bacle al 6300.

