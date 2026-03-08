Rosario: encontraron más de 400 dosis de cocaína, dinero en efectivo, celulares y motos

Se encontraron más de 400 dosis de cocaína luego del allanamiento policial (Fuente: La Capital)

Más de 400 dosis de cocaína fueron incautadas tras tres allanamientos realizados en la zona norte de Rosario por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, según informó el Ministerio de Seguridad provincial.

Durante los operativos, efectuados en domicilios de calle Servellera al 2800, Bouchard al 3600 y en inmediaciones de Bouchard y Somoza, los efectivos policiales hallaron: 407 envoltorios de cocaína, que equivale a un peso aproximado de 168 gramos, balanzas de precisión, 449.050 pesos en efectivo, celulares y motocicletas.

La investigación, impulsada por la Unidad Especializada en Microtráfico bajo la fiscal Brenda Debiasi, permitió detectar movimientos compatibles con la venta de drogas. Los agentes realizaron diversas tareas de vigilancias, registros fílmicos y el uso de drones, lo que derivó en la obtención de las órdenes judiciales necesarias, de acuerdo con fuentes oficiales.

Cuatro personas resultaron aprehendidas durante los allanamientos. La Policía los identificó como Sandra Beatriz P. de 51 años, Rosario Andrea V. de 23 años, Rocío Margarita A. de 38 años y Diego Adrián M. 41 años. Todos permanecen a disposición de la Justicia provincial.

La intervención canina también fue clave, destacó el Ministerio, ya que ante la presencia del perro detector “Kenzo”, una mujer reconoció tener material estupefaciente oculto y, en otro domicilio, otra persona también entregó voluntariamente envoltorios de droga.

“En uno de los domicilios allanados, ante la presencia del can, una de las mujeres manifestó espontáneamente poseer material estupefaciente oculto. En otro de los procedimientos, una segunda persona también realizó una entrega voluntaria de envoltorios de droga al advertir el trabajo del perro especializado durante la requisa”, detalló personal del gobierno.

El perro detector “Kenzo” que ayudó con la investigación

Rosario se pone en foco para realizar operativos antidroga de gran escala, con procedimientos que involucran a distintas fuerzas provinciales y federales. Solo en enero, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización dedicada al narcomenudeo tras semanas de investigación, lo que derivó en allanamientos simultáneos en al menos 11 domicilios señalados como puntos de venta en barrios del oeste rosarino.

Estos operativos, impulsados por el Ministerio de Seguridad y la Justicia provincial, reflejan la continuidad de una estrategia focalizada en el abordaje integral del narcotráfico. Las intervenciones recientes, que incluyen vigilancia, registros fílmicos, el uso de tecnología como drones y perros detectores, apuntan tanto a la desarticulación de redes de venta como a la prevención de delitos asociados a la violencia urbana en Rosario.

Narcotráfico en Rosario: allanamientos y operativos antidrogas

Elementos encontrados

El jueves 5 de marzo, la Prefectura Naval Argentina interceptó un colectivo de larga distancia en la terminal de Rosario que arribó desde Orán, Salta. Según información publicada por Presidencia de la Nación, los agentes secuestraron más de seis kilos de cocaína ocultos en el equipaje de una pasajera.

La intervención condujo a la detención inmediata de la mujer, quien permanece incomunicada por orden judicial. El despliegue posterior incluyó seis allanamientos simultáneos en domicilios de las localidades santafesinas de Alcorta y Máximo Paz, así como en la ciudad bonaerense de Colón.

Estas acciones permitieron la detención de tres personas presuntamente ligadas a la red criminal y la incautación de diez gramos de marihuana, trece teléfonos celulares, cinco armas de fuego (una carabina, dos escopetas, una pistola y un revólver), dos vehículos, 6.217.450 pesos, 2.000 dólares estadounidenses y elementos clave para la causa.

Durante el control al colectivo, efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones hallaron seis panes rectangulares en el equipaje de la acusada. Más tarde, los análisis confirmaron que se trataba de 6,241 kilos de clorhidrato de cocaína.

Encontraron seis panes rectangulares que dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína

El procedimiento fue coordinado con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) sede Rosario, que instruyó profundizar la investigación tras el hallazgo inicial. El valor total de los bienes secuestrados asciende a 204.707.439 pesos.