Sociedad

Rosario: encontraron más de 400 dosis de cocaína, dinero en efectivo, celulares y motos

Durante procedimientos policiales llevados a cabo en la zona norte de Rosario se encontraron 407 envoltorios de cocaína y hay cuatro aprehendidos

Guardar
Se encontraron más de 400
Se encontraron más de 400 dosis de cocaína luego del allanamiento policial (Fuente: La Capital)

Más de 400 dosis de cocaína fueron incautadas tras tres allanamientos realizados en la zona norte de Rosario por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, según informó el Ministerio de Seguridad provincial.

Durante los operativos, efectuados en domicilios de calle Servellera al 2800, Bouchard al 3600 y en inmediaciones de Bouchard y Somoza, los efectivos policiales hallaron: 407 envoltorios de cocaína, que equivale a un peso aproximado de 168 gramos, balanzas de precisión, 449.050 pesos en efectivo, celulares y motocicletas.

La investigación, impulsada por la Unidad Especializada en Microtráfico bajo la fiscal Brenda Debiasi, permitió detectar movimientos compatibles con la venta de drogas. Los agentes realizaron diversas tareas de vigilancias, registros fílmicos y el uso de drones, lo que derivó en la obtención de las órdenes judiciales necesarias, de acuerdo con fuentes oficiales.

Cuatro personas resultaron aprehendidas durante los allanamientos. La Policía los identificó como Sandra Beatriz P. de 51 años, Rosario Andrea V. de 23 años, Rocío Margarita A. de 38 años y Diego Adrián M. 41 años. Todos permanecen a disposición de la Justicia provincial.

La intervención canina también fue clave, destacó el Ministerio, ya que ante la presencia del perro detector “Kenzo”, una mujer reconoció tener material estupefaciente oculto y, en otro domicilio, otra persona también entregó voluntariamente envoltorios de droga.

“En uno de los domicilios allanados, ante la presencia del can, una de las mujeres manifestó espontáneamente poseer material estupefaciente oculto. En otro de los procedimientos, una segunda persona también realizó una entrega voluntaria de envoltorios de droga al advertir el trabajo del perro especializado durante la requisa”, detalló personal del gobierno.

El perro detector “Kenzo” que
El perro detector “Kenzo” que ayudó con la investigación

Rosario se pone en foco para realizar operativos antidroga de gran escala, con procedimientos que involucran a distintas fuerzas provinciales y federales. Solo en enero, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización dedicada al narcomenudeo tras semanas de investigación, lo que derivó en allanamientos simultáneos en al menos 11 domicilios señalados como puntos de venta en barrios del oeste rosarino.

Estos operativos, impulsados por el Ministerio de Seguridad y la Justicia provincial, reflejan la continuidad de una estrategia focalizada en el abordaje integral del narcotráfico. Las intervenciones recientes, que incluyen vigilancia, registros fílmicos, el uso de tecnología como drones y perros detectores, apuntan tanto a la desarticulación de redes de venta como a la prevención de delitos asociados a la violencia urbana en Rosario.

Narcotráfico en Rosario: allanamientos y operativos antidrogas

Elementos encontrados
Elementos encontrados

El jueves 5 de marzo, la Prefectura Naval Argentina interceptó un colectivo de larga distancia en la terminal de Rosario que arribó desde Orán, Salta. Según información publicada por Presidencia de la Nación, los agentes secuestraron más de seis kilos de cocaína ocultos en el equipaje de una pasajera.

La intervención condujo a la detención inmediata de la mujer, quien permanece incomunicada por orden judicial. El despliegue posterior incluyó seis allanamientos simultáneos en domicilios de las localidades santafesinas de Alcorta y Máximo Paz, así como en la ciudad bonaerense de Colón.

Estas acciones permitieron la detención de tres personas presuntamente ligadas a la red criminal y la incautación de diez gramos de marihuana, trece teléfonos celulares, cinco armas de fuego (una carabina, dos escopetas, una pistola y un revólver), dos vehículos, 6.217.450 pesos, 2.000 dólares estadounidenses y elementos clave para la causa.

Durante el control al colectivo, efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones hallaron seis panes rectangulares en el equipaje de la acusada. Más tarde, los análisis confirmaron que se trataba de 6,241 kilos de clorhidrato de cocaína.

Encontraron seis panes rectangulares que
Encontraron seis panes rectangulares que dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína

El procedimiento fue coordinado con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) sede Rosario, que instruyó profundizar la investigación tras el hallazgo inicial. El valor total de los bienes secuestrados asciende a 204.707.439 pesos.

Temas Relacionados

narcotráficoRosariococaínaallanamientosPolicíaúltimas noticias

Últimas Noticias

A más de 11 años de la desaparición de Nicolás Godoy, detuvieron a un hombre acusado de haberlo asesinado

A raíz de la incorporación de un testimonio clave, la Justicia dictó prisión preventiva para el, ahora, principal acusado

A más de 11 años

Ataques violentos en Córdoba: un hombre fue herido con una botella rota en una discusión de tránsito

El conflicto vial terminó con un automovilista internado tras recibir un corte en el cuello. La policía detuvo a dos personas, secuestró el vehículo y el arma utilizada

Ataques violentos en Córdoba: un

Se conocieron los resultados de la autopsia del docente que fue asesinado en su departamento en Caballito

David Walter Aguirre fue encontrado maniatado y con varios golpes en su cuerpo. Por el momento, no hay detenidos por el caso

Se conocieron los resultados de

Nueva alerta del virus influenza aviar: se registró un caso en Buenos Aires

Una nueva confirmación del virus influenza aviar en Bolívar, donde se implementaron acciones de bioseguridad y vigilancia sanitaria para contener la infección en la producción avícola

Nueva alerta del virus influenza

Día de la Mujer: revelaron que el 31% de los hijos de víctimas de violencia de género sufrieron agresiones

Luego de que indicaran que 81% de las mujeres que denunciaron ser violentadas eran madres, alertaron que las madres tendrían una chance del 2,2% mayor de sufrir diferentes tipos de violencias

Día de la Mujer: revelaron
DEPORTES
El video que muestra el

El video que muestra el error de un mecánico de Alpine que derivó en la sanción a Colapinto en el GP de Australia de F1

Cuando volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda completa de la temporada tras el GP de Australia

Franco Colapinto habló tras el GP de Australia de F1: de la sanción que fue “una locura” a una frase optimista sobre Alpine

La increíble maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia que evitó un accidente masivo en la Fórmula 1

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Australia de F1: un error de Alpine lo complicó, pero se defendió para cerrar un buen debut

TELESHOW
La vuelta de Claudio Orellano

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay dejó de pertenecer al

Uruguay dejó de pertenecer al “club de amigos” de Estados Unidos y volvió a estrechar lazos con el régimen chino

EN VIVO | El Ejército de Israel lanzó ataques contra hangares de aviones F-14 al sur de Teherán

La dictadura de Ortega afronta su momento de mayor vulnerabilidad tras la caída de Maduro y la muerte de Khamenei

Trump, la Cumbre de Miami y la primacía de la geopolítica sobre el comercio: el caso de Chile

Creó un “escenario de humo” para captar clientes mientas ostentaba una vida de lujo y terminó imputado por estafa en Uruguay