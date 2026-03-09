Crimen y Justicia

Irá a juicio el clan acusado de la mayor estafa inmobiliaria de la historia argentina

Vito L’Abbate, sus hijos y su colaborador Patricio Flores enfrentarán al Tribunal N°26 por un supuesto desfalco de más de 50 millones de dólares con más de 400 víctimas

Guardar
Tres desarrollos inmobiliarios de Induplack
Tres desarrollos inmobiliarios de Induplack en su viejo sitio web

El clan acusado de lo que podría ser la mayor estafa inmobiliaria de la historia del país enfrentará el juicio en su contra. En los últimos días, la jueza Paula González avaló el pedido de elevación a juicio presentado a fines de febrero por la fiscal Mónica Cuñarro contra el empresario Vito L’Abbate, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago y su colaborador Patricio Gastón Flores, integrantes del esquema inmobiliario Induplack, dedicado al desarrollo de 17 obras de pozo a lo largo de CABA.

Así, los acusados -todos ellos presos en penales federales, con denuncias en su contra que datan de 2020- deberán enfrentar al Tribunal Oral N°26 en una fecha a definir, con la acusación representada por el fiscal Guillermo Morosi. Cuñarro los acusa de integrar una asociación ilícita que afectó a más de 400 víctimas con, al menos, 441 hechos de estafa. El daño colectivo se estima en 50 millones de dólares. En 2025, los L’Abbate y Patricio Flores fueron embargados colectivamente por $36 millones de dólares.

En su acusación, la fiscal aseguró que, con su accionar, los imputados ejecutaron “un designio criminal único encaminado a defraudar a una masa de personas, damnificar a una cantidad de personas indeterminadas”, con obras que terminaron por perjudicar a los vecinos mismos, con aguas servidas y peligro de derrumbe.

Un primer plano del rostro
Un primer plano del rostro de Vito L'Abbate, asociado con Induplack, capturado para una portada. (.)

Los L’Abbate y Patricio Flores son tan solo una parte de los imputados del caso. En su pedido de elevación a juicio, Cuñarro avanzó con el pedido de indagatoria de siete nuevos sospechosos en la trama, cuyos nombres se repiten en las listas de fiduciantes de los pozos y de las composiciones societarias de las firmas fundadas por el clan L’Abbate. Entre estos acusados hay, por ejemplo, otros dos empresarios de la construcción. La rueda de estas indagatorias comenzará esta semana y se extenderá a lo largo del mes.

Los damnificados, básicamente, denunciaron que pagaban sus departamentos y que no se los daban. Pero la presunta estafa solo es una parte de la historia del grupo Induplack, que terminó con escraches en la calle y pintadas contra sus presuntos responsables. “Se ha corroborado que desde el año 2008 los imputados se encuentran involucrados en 23 sociedades, apuntó la fiscal.

Esta sociedades, según descubrió Infobae, poco más que cáscaras fiscales a simple vista, concentraron una notable cantidad de deudas con organismos del Estado.

2025: escrache televisado a L'Abbate
2025: escrache televisado a L'Abbate y su clan

Una fuente clave en la causa asegura: “Estas sociedades fueron supuestamente conformadas para esconder el dinero obtenido, una típica maniobra delictiva de cuello blanco”. Los L’Abbate ocupaban todos los roles-presidentes, directores, cuotapartistas- lo que, según la causa, les permitió hacerse de grandes sumas de dólares en efectivo que fueron desviadas. Es decir, además de tomar el dinero de los compradores de los pozos, tomaban deuda, con un tendal de cheques sin fondo.

La primera firma que figura en esta lista de cheques rotos es Iwin SA, dedicada en los papeles al rubro metalúrgico. Fue creada en 2021 por Emanuel y su padre. Iwin acumula una deuda de $97 millones de acuerdo a su perfil comercial. La mitad de esta deuda le corresponde a FOGABA SAPEM, el Fondo de Garantías Buenos Aires, una institución de garantías bajo la forma de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

Iwin Aberturas, que Emanuel y sus hermanos integraron, acumula deudas por $369 millones: 365 le corresponden al Banco Nación.

Temas Relacionados

Vito L'AbbateEstafaAsociación ilícitaFiscal Mónica CuñarroInduplackJueza Paula Gonzálezúltimas noticias

Últimas Noticias

Inseguridad en Tres de Febrero: tomaron del cuello a una mujer y la amenazaron con un arma frente a su familia

Ocurrió este domingo en la localidad de Remedios de Escalada. Una cámara de seguridad municipal registró el violento robo

Inseguridad en Tres de Febrero:

Alarma por la aparición de mensajes mafiosos en escuelas de Rosario: “Nos están usando para comunicarse”

Las banderas con textos dirigidos a narcos locales fueron colocadas en tres establecimientos educativos entre el viernes y el lunes

Alarma por la aparición de

Los trucos de la cuidadora que dormía y desvalijaba a las ancianas enfermas que debía asistir

Soledad Verónica Guido actuaba como una viuda negra. Pactó un juicio abreviado y recibió una pena en suspenso tras ser detenida por la Policía de la Ciudad luego de acumular tres causas por robo en su contra

Los trucos de la cuidadora

Amenazó a su mujer con su cuchillo y a la policía con una viga: lo inmovilizaron con una pistola Taser

Efectivos de la Policía de Santa Fe aplicaron el protocolo tras un llamado al 911

Amenazó a su mujer con

Turistas francesas asesinadas: a 15 años, vuelve a declarar en Salta el padre de una de ellas

Se trata de Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre, quien denunció fallas en la investigación inicial y aportaría nuevos elementos para reorientar el caso

Turistas francesas asesinadas: a 15
DEPORTES
Impacto en la Fórmula 1:

Impacto en la Fórmula 1: el jefe de Mercedes Toto Wolff buscaría comprar Alpine y generar una nueva alianza

El anillo de 1 millón de dólares que la número 1 del tenis Aryna Sabalenka usa para jugar: “Espero que se distraigan con este diamante”

Furor por Franco Colapinto en China para la carrera de Fórmula 1: de la gorra de Boca a los regalos de los fanáticos

Arranca el Challenger de Santiago de Chile: seis argentinos debutan en el cuadro principal y otros dos buscan avanzar desde la clasificación

Sufrió malformaciones por una explosión nuclear, pero un gesto cambió su vida y se transformó en la figura de los Juegos Paralímpicos de Invierno

TELESHOW
Cuánto costó la exclusiva fiesta

Cuánto costó la exclusiva fiesta de cumpleaños de la China Suárez: los detalles de lujo que organizó Mauro Icardi

“Mi primer amor”: la conmovedora dedicatoria de Jimena Barón a su hijo Momo por su cumpleaños con fotos inéditas

El llanto de Cinzia Francischiello: “Cuando tengo hambre no puedo pensar”

Las fotos inéditas del cumpleaños de la China Suárez: Mauro Icardi abrió el álbum del exclusivo festejo en yate

Iliana Calabró abrió su corazón sobre el nacimiento prematuro de su nieto: “Iba a ser difícil”

INFOBAE AMÉRICA

Cirujanos lograron extirpar con cirugía

Cirujanos lograron extirpar con cirugía robótica un tumor en una parte de difícil acceso del hígado

“Salir del ghetto era entrar en el pánico”: reeditan en España la autobiografía de Héctor Libertella

El 68% de las empresas salvadoreñas son lideradas por mujeres, según CONAMYPE

Bolivia registra un feminicidio cada tres días y suma 19 en lo que va del año

La agenda alterna de Rodrigo Paz en EEUU: seguridad, comercio e integración regional