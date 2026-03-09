“Es una burla”: la indignación de los padres de Matías Berardi con una fiscal por acceder a que una de las condenadas viaje por vacaciones

Matías tenía 16 años

Matías Berardi fue capturado en 2010 mientras volvía de una fiesta de egresados. Tenía 16 años. Era una de sus primeras salidas, pero también una época de secuestros virtuales y al adolescente lo mataron. Hay cinco condenados a perpetua, otros que recibieron entre 17 y 24 años de cárcel y Alexa Souto Moyano, una de las hijas del líder y quien era menor al momento del hecho, en noviembre de 2022 fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión. Hoy cumple domiciliaria y su defensor pidió que le permitisen irse de vacaciones. Lo insólito es que la fiscal dio el OK.

“Es una burla para la memoria de nuestro hijo, un sinsentido. Fue muy corta la condena. Alexa nunca declaró, nunca tomó conciencia del daño que hicieron y esto lo demuestra. Que la Fiscalía lo acepte es una falta de respeto a todos“, le dijeron a Infobae Juan Pablo y María Inés, los papás de Matías Berardi.

Y agregaron: “Alexa tendría que estar en la cárcel, no con tobillera. Fue declarada culpable de participar en un secuestro seguido de muerte. Su condena parece un premio, no una sentencia”.

Los jueces no se sumaron al “sinsentido” del que hablaron Juan Pablo y María Inés. El Tribunal Oral Federal de San Martín rechazó la solicitud de viaje presentada por la defensa de Alexa, al entender la gravedad de los hechos y que la situación procesal de la acusada impide autorizar su desplazamiento fuera de Buenos Aires, aun bajo monitoreo electrónico.

Matías Berardi, 15 años después: logró escapar de sus captores, nadie lo ayudó y fue asesinado

El pedido fue presentado por el defensor público Leonardo David Miño, quien solicitó que su clienta pudiese trasladarse entre el 20 y el 31 de marzo de 2026 a la provincia de Córdoba para visitar a una amiga. Sostuvo que la acusada cumple con la colocación de un sistema de rastreo por GPS y las medidas de restricción dictadas durante el proceso.

En respuesta, la fiscal María José Meincke Patané consideró factible el permiso mientras se mantuviesen las condiciones actuales y no mediara una resolución de la Corte Suprema respecto al recurso de queja aún en trámite. Indicó que el desplazamiento solo podía efectuarse por zonas donde no hubiese interferencia en la señal satelital y que debía verificarse el medio de transporte utilizado.

La querella, representada por Eduardo Durañona y Santiago de Jesús en nombre de los papás de Matías, se opuso de manera enfática y recordaron que Alexa fue condenada por uno de los delitos “más gravosos que existen”, y que autorizar un viaje “con fines vacacionales” contradice el carácter ejemplificador de la sanción y supone “una nueva revictimización para los padres y toda la familia y amigos de Matías Berardi, vulnerando sus derechos”.

Los padres de Matías

Los fundamentos de los jueces

Para los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Nada Flores Vega y Matías Alejandro Mancini, permitir el viaje en este contexto resulta improcedente. En la resolución se destaca como dato nuevo que, a diferencia de pedidos anteriores, el caso está próximo a una decisión final de la Corte Suprema, lo que exige que la acusada permanezca plenamente localizable y bajo las condiciones estrictas dictadas.

Alexa Souto Moyano fue condenada el 2 de noviembre de 2022, aunque la sentencia aún no tiene firmeza definitiva por la vía de un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El tribunal recordó que, hasta ese momento, la Cámara Federal de Casación Penal ya había rechazado los recursos de casación y que el Estado le impuso varias restricciones: fijar domicilio sin posibilidad de ausentarse más de 24 horas o modificarlo sin previa autorización, obligación de comparecer ante el tribunal cuando sea citada, prohibición de contacto con los familiares de la víctima y la colocación de un dispositivo de rastreo electrónico.

Durante 2023, la acusada ya había solicitado con anterioridad permisos similares para trasladarse, los cuales fueron evaluados, favoreciendo el criterio de permitirlos si se garantizaba el control mediante el dispositivo GPS.

Matías se escapó de sus captores y nadie lo ayudó

Sin embargo, los últimos informes técnicos de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica advirtieron una limitación clave: “El equipo no reportará en lugares donde la señal satelital se vea interferida”, lo que “debilita el control que se puede tener sobre la ubicación” de la condenada, incluso aunque ella “porte el dispositivo siempre con ella”.

El tribunal valoró también que una definición inminente sobre el fondo del asunto está pendiente en la Corte Suprema y que, “por más buena voluntad que ponga Souto Moyano en tratar de lograr lo solicitado por la fiscalía, el poder determinar en qué zonas llega correctamente la señal satelital sobrepasa a cualquier ciudadano que no sea experto o cuente con los recursos y la información precisa”.

El texto remarca que el rechazo fue reconsiderado a partir de “la relevancia y extensión del daño causado”, el riesgo de revictimización y el deber de resguardar la eficacia de la condena y de la vigilancia judicial. Así, el tribunal le bajó el pulgar a las pretensiones de vacacionar que tenía la imputada y que la fiscal no rechazó.

El caso Berardi

Richard Fabián Souto era el líder de la banda (Foto NA: Jorger Baravalle)

El caso Berardi ocurrió en una época de secuestros virtuales, una modalidad en la que los delincuentes pretendían obtener plata mediante un engaño telefónico, fingiendo que tenían a un familiar secuestrado. Fue la noche del 27 de septiembre de 2010. Matías fue a una fiesta de egresados en el boliche Pachá, de Costanera Norte.

A las 5:45 del día siguiente, el adolescente se despidió de sus amigos y bajó de la combi contratada por los padres de los egresado para regresar de la fiesta. Lo hizo en el cruce de la ruta 26 y la Panamericana, en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz. Aún debía tomar un remís hasta su casa.

En ese momento, tres integrantes de un clan familiar —un matrimonio, sus hijas, cuñados y allegados— lo vieron y decidieron capturarlo. Lo trasladaron a un barrio en la localidad de Benavidez y lo encerraron en un taller de herrería. El galpón pertenecía a Richard Fabián Souto, quien, además de ser el líder de la banda, trabajaba como herrero.

Los secuestradores llegaron a pedir 30 mil pesos (7.500 dólares) en una serie de ocho llamados. Pero en el atardecer del 28 de septiembre, Matías logró escaparse. Corrió, pidió ayuda, preguntó dónde estaba e intentó subirse a un remís que estaba detenido, pero el chofer creyó que lo estaba por asaltar y arrancó el auto. El que lo encontró fue uno de sus captores.

El cuerpo de Matías fue hallado al día siguiente en un descampado en Campana. La Justicia determinó que Richard Souto le disparó por la espalda. La autopsia indicó que recibió el impacto de rodillas.

En 2013, el Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín dictó cinco prisiones perpetuas para Souto, Néstor Maidana, Damián Sack, Gabriel Figueroa y Gonzalo Álvarez. El resto de la organización, que incluía a la esposa del jefe, Ana Cristina Moyano, y otros parientes; recibió penas de entre 17 y 24 años de cárcel.

Luego sería el turno de la condena de Alexa y su posterior domiciliaria.