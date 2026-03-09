Confirmaron que el conductor que mató a dos policías en un choque en Neuquén estaba alcoholizado

El sinistro ocurrió el sábado por la mañana del cual resultaron cuatro personas heridas además de los dos policías fallecidos

El juez Eduardo Egea dictó prisión preventiva para el conductor de la camioneta Toyota Hilux que protagonizó un choque frontal el sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Plaza Huincul, y causó la muerte de dos policías y lesiones graves a otras cuatro personas. De hecho, las autoridades confirmaron que el hombre se encontraba alcoholizado.

La medida fue tomada este domingo durante la audiencia de formulación de cargos en Neuquén, en la que el fiscal Federico Cúneo detalló la hipótesis de la fiscalía y presentó las pruebas iniciales del caso. A.D., de 23 años, es el único imputado por el siniestro registrado en el kilómetro 1324 de la mencionada traza.

De acuerdo con la acusación, el joven circulaba a las 6.45 de la mañana en estado de ebriedad, con 1,84 gramos de alcohol en sangre, según el test de alcoholemia practicado por la policía de Zapala y lo informado por LM Neuquén. En ese contexto, realizó una maniobra de sobrepaso en una zona doble línea amarilla continua, prohibida para adelantar, e impactó de forma frontal contra un vehículo Kia Sorento. En el interior de este rodado viajaban Julián Iván Zúñiga, un policía neuquino en actividad de 27 años, y Atilio Contreras, un policía retirado de 60 años. Ambos perdieron la vida producto del impacto.

En el choque también resultaron heridas tres mujeres, que se trasladaban con el conductor de la Hilux, todas oriundas de Cutral Co y de alrededor de 20 años. Una de ellas fue derivada en estado grave al hospital Castro Rendón de Neuquén capital debido a la complejidad de las lesiones mientras que otra persona sufrió lesiones leves. El estado de salud de las mujeres continúa bajo evaluación médica, en tanto las autoridades aguardan el resultado de las pericias viales y médicas para avanzar con la investigación.

La colisión ocurrió en la Ruta Nacional 22

El mismo medio local remarcó las palabras del fiscal respecto al conductor: “Creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte”. Ante esta resolución, solicitó la imputación bajo la figura de delito de homicidio, dos hechos, lesiones leves en dos hechos y lesión grave en un hecho, todo bajo la modalidad de dolo eventual. En paralelo pidió un plazo de investigación de tres meses, aunque el juez Egea habilitó un plazo de dos.

Durante la audiencia, la defensa del acusado propuso la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y controles periódicos, argumentando que existían alternativas a la prisión preventiva en sede policial. Sin embargo, el magistrado decidió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y dispuso que el joven permanezca alojado en la Comisaría 14 durante las próximas dos semanas, mientras avanza la causa y se recaban nuevos elementos probatorios.

Dos mujeres que daron internadas en el Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendon

Entre las pruebas reunidas hasta el momento, la fiscalía presentó videos, incluido uno que registra el momento exacto del accidente, así como el resultado del control de alcoholemia y otros elementos recolectados en la escena del choque. El MPF ordenó el resguardo del lugar, la intervención de personal de policía y bomberos y el corte total del tránsito en el área para facilitar las pericias y el trabajo de los equipos de emergencia.

Integrantes de la fuerza policial expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de los efectivos. En un comunicado, señalaron: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento del efectivo JULIAN ZUÑIGA, de 27 años, acaecido en la fecha en la Ciudad de Plaza Huincul. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos, rogando encuentren consuelo ante esta triste partida”.

En relación al otro agente retirado sostuvieron, indicaron: “Don ATILIO CONTRERAS, de 60 años de edad, acaecido en el día de la fecha en Plaza Huincul, acompañando a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”.