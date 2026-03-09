Crimen y Justicia

Confirmaron que el conductor que mató a dos policías en un choque en Neuquén estaba alcoholizado

El juez formuló los cargos contra el joven de 23 años que hizo una maniobra de traspaso en donde no estaba permitido. Circulaba con 1,84 gramos de alcohol en sangre

Guardar
El sinistro ocurrió el sábado
El sinistro ocurrió el sábado por la mañana del cual resultaron cuatro personas heridas además de los dos policías fallecidos

El juez Eduardo Egea dictó prisión preventiva para el conductor de la camioneta Toyota Hilux que protagonizó un choque frontal el sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Plaza Huincul, y causó la muerte de dos policías y lesiones graves a otras cuatro personas. De hecho, las autoridades confirmaron que el hombre se encontraba alcoholizado.

La medida fue tomada este domingo durante la audiencia de formulación de cargos en Neuquén, en la que el fiscal Federico Cúneo detalló la hipótesis de la fiscalía y presentó las pruebas iniciales del caso. A.D., de 23 años, es el único imputado por el siniestro registrado en el kilómetro 1324 de la mencionada traza.

De acuerdo con la acusación, el joven circulaba a las 6.45 de la mañana en estado de ebriedad, con 1,84 gramos de alcohol en sangre, según el test de alcoholemia practicado por la policía de Zapala y lo informado por LM Neuquén. En ese contexto, realizó una maniobra de sobrepaso en una zona doble línea amarilla continua, prohibida para adelantar, e impactó de forma frontal contra un vehículo Kia Sorento. En el interior de este rodado viajaban Julián Iván Zúñiga, un policía neuquino en actividad de 27 años, y Atilio Contreras, un policía retirado de 60 años. Ambos perdieron la vida producto del impacto.

En el choque también resultaron heridas tres mujeres, que se trasladaban con el conductor de la Hilux, todas oriundas de Cutral Co y de alrededor de 20 años. Una de ellas fue derivada en estado grave al hospital Castro Rendón de Neuquén capital debido a la complejidad de las lesiones mientras que otra persona sufrió lesiones leves. El estado de salud de las mujeres continúa bajo evaluación médica, en tanto las autoridades aguardan el resultado de las pericias viales y médicas para avanzar con la investigación.

La colisión ocurrió en la
La colisión ocurrió en la Ruta Nacional 22

El mismo medio local remarcó las palabras del fiscal respecto al conductor: “Creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte”. Ante esta resolución, solicitó la imputación bajo la figura de delito de homicidio, dos hechos, lesiones leves en dos hechos y lesión grave en un hecho, todo bajo la modalidad de dolo eventual. En paralelo pidió un plazo de investigación de tres meses, aunque el juez Egea habilitó un plazo de dos.

Durante la audiencia, la defensa del acusado propuso la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y controles periódicos, argumentando que existían alternativas a la prisión preventiva en sede policial. Sin embargo, el magistrado decidió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y dispuso que el joven permanezca alojado en la Comisaría 14 durante las próximas dos semanas, mientras avanza la causa y se recaban nuevos elementos probatorios.

Dos mujeres que daron internadas
Dos mujeres que daron internadas en el Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendon

Entre las pruebas reunidas hasta el momento, la fiscalía presentó videos, incluido uno que registra el momento exacto del accidente, así como el resultado del control de alcoholemia y otros elementos recolectados en la escena del choque. El MPF ordenó el resguardo del lugar, la intervención de personal de policía y bomberos y el corte total del tránsito en el área para facilitar las pericias y el trabajo de los equipos de emergencia.

Integrantes de la fuerza policial expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de los efectivos. En un comunicado, señalaron: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento del efectivo JULIAN ZUÑIGA, de 27 años, acaecido en la fecha en la Ciudad de Plaza Huincul. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos, rogando encuentren consuelo ante esta triste partida”.

En relación al otro agente retirado sostuvieron, indicaron: “Don ATILIO CONTRERAS, de 60 años de edad, acaecido en el día de la fecha en Plaza Huincul, acompañando a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”.

Temas Relacionados

siniestroRuta Nacional 22Neuquénpolicíasalcoholizadoúltimas noticias

Últimas Noticias

Un joven fue asesinado a tiros en Rosario tras quedar en libertad

Ocurrió en la zona de Empalme Graneros. La víctima tenía problemas con el consumo de estupefacientes

Un joven fue asesinado a

Continúa el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: declaran los forenses del caso

El proceso contra el imitador de Michael Jackson será retomado este lunes en el Tribunal N°14. Los testimonios hasta ahora

Continúa el juicio a Felipe

Mataron de una puñalada a un adolescente de 18 años en Bariloche: el agresor era conocido de la víctima

Una pelea entre jóvenes que habrían pasado la noche juntos terminó en tragedia. El ataque ocurrió a metros de un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Hay un detenido

Mataron de una puñalada a

Cayó en Chacarita un sospechoso en una causa narco: les ofreció a los policías $5 millones para que lo suelten

De 20 años y de nacionalidad peruana, le encontraron cocaína, marihuana y un arma calibre .32

Cayó en Chacarita un sospechoso

Mataron a tres mujeres cada 15 días en 2025 en PBA y se denunciaron 400 hechos de violencia de género cada 24 horas

En el último año, hubo 78 femicidios en Buenos Aires, una cifra que muestra una baja del 20% con respecto a 2024. Más del 90 por ciento de las víctimas conocía a su agresor

Mataron a tres mujeres cada
DEPORTES
Por qué los pilotos tienen

Por qué los pilotos tienen que saltar de los autos cuando se detienen por una falla eléctrica en la Fórmula 1

A 40 años del título local del River de Veira: de la frase premonitoria del Bambino en el pizarrón a un Francescoli descollante

Sentencia millonaria contra Racing por el crimen de Nicolás Pacheco Gómez: cuánto deberá pagar el club

La marca que alcanzó Colapinto en el GP de Australia y lo ubica detrás de Fangio y Reutemann en la historia de la F1

La gambeta de la joya de 17 años del Porto que ridiculizó a Nicolás Otamendi en el clásico ante Benfica: el video que se volvió viral

TELESHOW
La China Suárez celebró sus

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

INFOBAE AMÉRICA

EEUU ordenó evacuar a su

EEUU ordenó evacuar a su personal diplomático de Arabia Saudita mientras el régimen de Irán amplía sus represalias en el Golfo

EEUU acusó al régimen de Irán de usar zonas civiles para operaciones militares y pidió a la población que se ponga a cubierto

“¡La novia!“: un clásico que desafía a sus propios monstruos bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal

“Améfrica”, la muestra de un coleccionista argentino reúne dos continentes en España

La nueva obra de Hervé Le Tellier desafía la memoria sobre la Resistencia y el fascismo en Francia