Choque fatal en Neuquén: detuvieron a un joven de 23 años por la muerte de dos policías

detención del conductor de la camioneta Hilux por el choque en Neuquén (Fuente: LM Neuquén)

Durante la mañana del sábado 7 de marzo en la provincia de Neuquén, dos vehículos impactaron provocando una tragedia. Este choque causo la muerte de dos policías y actualmente, se ordenó la detención de un joven de 23 años.

El siniestro vial sucedió cerca de las 7 de la mañana, en el kilómetro 1324 de la Ruta Nacional 22, a la altura de la ciudad de Plaza Huincul. Luego del fuerte impacto, fallecieron dos hombres que fueron reconocidos como: Julián Iván Zúñiga, un policía neuquino de 27 años en actividad, y Atilio Contreras, de 60 años, policía retirado.

El impacto se dio entre una camioneta Toyota Hilux y un vehículo Kia Sorento. De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal, un joven de 23 años era quien conducía la camioneta Toyota Hilux. Dentro de este vehículo también iban tres mujeres que sufrieron heridas graves y se encuentran internadas.

La colisión ocurrió en la Ruta Nacional 22 y cobró la vida de dos efectivos neuquinos

Según expresó el fiscal Gastón Liotard a Cutral Co al Instante, una de las mujeres fue trasladada en estado grave al hospital Castro Rendón, en Neuquén capital, debido a la complejidad de las lesiones. Todas son oriundas de Cutral Co y tienen aproximadamente 20 años.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal ordenó la realización de test de alcoholemia a los conductores. A raíz del siniestro vial, personal de policía y bomberos debió trabajar en la escena para resguardar el lugar y facilitar las pericias. Durante el operativo, el tránsito del área fue interrumpida completamente, con desvíos para aquellos conductores que salían de Plaza Huincul hacia barrio Uno.

Tras la detención del joven, el Ministerio Público Fiscal se requirió a la Oficina Judicial la consolidación de una audiencia para este domingo. Esta tendría el objetivo de realizar los cargos contra el detenido. La investigación sigue su curso y el estado de las mujeres heridas continúa bajo evaluación médica. Las conclusiones de las pericias viales serán determinantes para establecer cómo ocurrieron los hechos.

El comunicado de la policía tras la muerte de dos oficiales en Neuquén

El fallecimiento de Julián Iván Zúñiga y Atilio Contreras generó muestras de acompañamiento a sus familias

El fallecimiento de los policías en Neuquén dejó devastado a miembros de la fuerza quienes compartieron su dolor: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento del efectivo JULIAN ZUÑIGA, de 27 años, acaecido en la fecha en la Ciudad de Plaza Huincul. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos, rogando encuentren consuelo ante esta triste partida”.

También informaron la muerte del oficial retirado: “Don ATILIO CONTRERAS, de 60 años de edad, acaecido en el día de la fecha en Plaza Huincul, acompañando a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”.

Un choque fatal en la Ruta 12 que provocó la muerte de un comerciante

Un siniestro vial en la autopista Rosario-Buenos Aires interrumpió el tránsito en ambos sentidos durante más de dos horas y motivó un extenso operativo de rescate, después de que una mujer quedara atrapada entre los restos de su vehículo y debiera ser evacuada en helicóptero sanitario. La colisión se produjo el miércoles pasado a la altura del arroyo Saladillo, cuando un automóvil intentó realizar un giro en U y chocó frontalmente con otro vehículo.

Ocurrió a la altura del arroyo Saladillo (Fotos: captura de TV)

El accidente dejó a tres personas heridas y provocó una congestión vehicular que se extendió varios kilómetros, según informó la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe. La tragedia involucró a un Chevrolet Agile gris, conducido por una pareja, que intentó girar para volver hacia Rosario, maniobra que derivó en la colisión con un Fiat Argo blanco que circulaba por el carril izquierdo en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

La gravedad del choque resultó en daños significativos en ambas unidades y activó el despliegue coordinado de las fuerzas de emergencia. La conductora del Chevrolet debió ser rescatada por los equipos de la Guardia provincial y el SIES, y posteriormente fue trasladada por aire al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).