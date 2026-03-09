Amenazó a su mujer con su cuchillo y a la policía con una viga: lo inmovilizaron con una pistola Taser

El momento en el que el hombre fue reducido por la Policía de Santa Fe con una taser

Un hombre, denunciado por violencia de género en Rosario, fue reducido por la Policía de Santa Fe con el uso de una pistola Taser, un arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza, indicaron a Infobae fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la noche del viernes pasado, alrededor de las 23.30, en una casa ubicada sobre la calle Lavalle, cuando agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II aprehendieron a un hombre de 32 años que los amenazaba con arrojarles una viga de construcción.

La víctima convocó a la Policía y manifestó que su pareja se mostraba agresivo y exhibía un cuchillo tipo carnicero por la ventana de la propiedad. Es decir, que la amenazaba. Desde la Central 911 solicitaron un operador de pistola Taser para reducirlo, detalaron las fuentes consultadas.

Cuando los agentes llegaron, ingresaron a la planta alta de la vivienda, y se encontraron con el hombre de 32 años, que esgrimía una pesada viga entre sus brazos, por lo que un suboficial decidió realizar el despliegue con arma de baja letalidad, para inmovilizar al agresor y colocarle las esposas de seguridad.

Personal policial procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero y una viga de hormigón de 80 centímetros de largo. El agresor, identificado como Brian M. de 32 años, fue trasladado en calidad de aprehendido a seccional 21ª de la URII, cerraron.

La Policía de Santa Fe comenzó a utilizar el arma de electroche en septiembre de 2025, cuando fueron entregadas 100 pistolas de baja letalidad Taser en Rosario y Santa Fe. En ese momento, el actual gobernador, Maximiliano Pullaro publicó en la red social “X”: “Invertir en seguridad y tener una fuerza policial preparada y equipada con mejores recursos es prioridad en nuestro gobierno”.