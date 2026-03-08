Crimen y Justicia

Drama en Mendoza: vio que iban a dispararle a su hermano menor, quiso protegerlo y lo mataron

Matías Elio Abrego tenía 26 años. El crimen ocurrió en el barrio San Lucía, del departamento General San Martín. Buscan a los homicidas

Matías junto a su hermano
Matías junto a su hermano menor, en una foto que eligió postear el adolescente para despedirlo (Instagram)

El barrio Santa Lucía se encuentra en el departamento mendocino de General San Martín, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital provincial, una zona caracterizada por su entorno vitivinícola. Allí, en las últimas horas, Matías Elio Abrego (26), el mayor de los hijos de Adolfo y Patricia, fue asesinado cuando quiso proteger la vida de su hermano menor.

Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, Matías vio que le iban a disparar al chico de 17 años, el hijo del medio de la pareja Abrego-Zapata, y se interpuso: la bala le dio en el pecho y lo mató.

“Me dejaste solo, mi hermano, sin un compañero, sin una segunda. Todavía no caigo, hermanito, que te me fueras así tan rápido. Te llevo siempre en el corazón, mi compañero. Volá alto”, escribió en sus redes sociales el adolescente de 17 años tras el crimen de Matías. Lo acompañó con una imagen de cuando eran más chicos y se estaban riendo.

Los investigadores buscan a los homicidas de Matías.

El drama sucedió este sábado poco antes de las 19.30 en el interior del barrio San Lucía. Los agentes de la comisaría 12 de la Policía de Mendoza fueron convocados a la escena del hecho, donde el hermano adolescente de la víctima les relató lo que había sucedido.

Fuentes del caso contaron que el chico dijo que “un sospechoso, sin mediar palabra, efectuó un disparo que iba dirigido hacia él”. Pero, en ese momento, Matías vio lo que sucedía y se interpuso para protegerlo.

Lo cierto es que el balazo pegó en el pecho de Matías y fue letal. Desesperados, los vecinos vieron que pasaba un plomero conocido, le hicieron señas y el hombre trasladó a ambos hermanos al hospital local Alfredo Italo Perrupato.

“La víctima ingresó con signos vitales bajos y, pese a la asistencia del personal médico, se constató su fallecimiento”, detallaron las fuentes del caso.

En la causa intervienen policías de Homicidios y la oficina fiscal de San Martín. Por lo pronto, Matías falleció producto de un balazo que le provocó “una lesión en la parte intercostal izquierda”, justo del lado del corazón.

Fuentes del caso dijeron que la primera versión de los hechos aludía a que la víctima se encontraba en la vereda, frente a su domicilio, cuando fue abordado por un grupo. De todos esos hombres, uno sobresalía: un tal “Lolo”.

En ese contexto, comenzó una riña y, aún no había pasado el momento de máxima tensión, el hermano adolescente de Matías salió de su casa: allí fue cuando vio que había una pelea y que otro hombre le dispara. Y allí fue cuando cayó herido el mayor de los hermanos.

El homicida escapó del lugar y es intensamente buscado.

En tanto, esta madrugada en el departamento mendocino de Godoy Cruz, un preso murió luego de caer al vacío desde el tercer piso del Hospital Central. Había intentado darse a la fuga junto a otro detenido, que fue recapturado minutos después.

El fallecido era Juan Marcelo Tejada, de 35 años, con un extenso prontuario por robos, usurpaciones, homicidio y otros delitos. Su cómplice fue identificado como Sebastián Leonel Rodríguez, de 26 años.

Según indicaron fuentes oficiales, los presos estaban alojados en el pabellón judicial del Hospital Central. Por motivos que permanecen bajo investigación, quedaron solos en su habitación y lograron romper uno de los barrotes de la ventana que da a la calle Garibaldi.

Una vez hecho el espacio para pasar, colocaron una sábana para descender lentamente desde el tercer piso. Rodríguez pudo con la maniobra, pero Tejada no resistió al salto. Una vez que cayó al suelo, no volvió a moverse. Aun con vida, fue aprehendido por la Policía y trasladado en una camilla a una sala interna del centro médico, pero no sobrevivió.

