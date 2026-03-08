Crimen y Justicia

Cómo evoluciona el policía que fue baleado cuando lo interceptaron para robarle el patrullero en Rosario

La víctima tuvo que ser operada de urgencia, debido a la gravedad de la herida. Además, confirmaron la detención de uno de los involucrados

Guardar
Los delincuentes robaron un móvil policial

A un día de la violenta secuencia que culminó con un inspector de la Policía de Rosario internado producto de haber sido baleado en el cuello, el agente identificado como Federico C. presentó varias mejoras en su salud durante las últimas horas. Si su estado de salud continúa en mejoría, anticiparon que podrían pasarlo hacia la sala común.

A raíz de la gravedad de la herida, este sábado fue operado de urgencia en el Hospital Italiano. De acuerdo con el parte médico, lograron extraerle el proyectil y su evolución es favorable. Por este motivo, se espera que próximamente sea trasladado a una sala común.

Por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, se destacó la favorable evolución del policía herido. “Le extrajeron el proyectil que tenía alojado en el cuello y, en caso de continuar con su evolución, mañana será derivado a sala común”, informaron las autoridades.

Mientras que el agente policial continúa en recuperación, las autoridades detuvieron a E. D. C., de 40 años, quien fue acusado de haber participado en la entradera. Según reconstruyeron los investigadores, el sospechoso habría descartado una pistola de 9 milímetros y un fajo de dólares antes de ser arrestado.

El inspector baleado continúa hospitalizado,
El inspector baleado continúa hospitalizado, pero fuera de peligro

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, tanto el arma como el dinero serán sometidos a peritajes. Además, tras ser identificado, los investigadores constataron que el hombre contaba con un historial delictivo donde figuraban antecedentes por robo.

Todo comenzó con un llamado al 911, en donde denunciaron una entradera en una vivienda ubicada en Comodoro Rivadavia al 2600, en el sudoeste de la ciudad. Se trata de un grupo conformado por cuatro hombres armados, que desataron un tiroteo apenas arribó un patrullero policial al lugar.

En ese momento, el inspector se encontraba presente en la zona para hacer entrega de citaciones junto a una colega. Según confirmaron fuentes policiales, estos dos agentes no cumplían tareas preventivas ni integraban la comisión que respondió al llamado del 911, debido a que trabajaban en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

A pesar de esto, durante la fuga de los delincuentes, los oficiales se habrían cruzado con uno o dos de ellos en la intersección de Fragata Sarmiento y cortada Spezia. Fue así que abrieron fuego en contra de la víctima, ya que tenían la intención de robarle el patrullero en el que circulaba ese equipo.

Los delincuentes robaron un móvil
Los delincuentes robaron un móvil policial, pero lo dejaron abandonado a pocas cuadras del lugar de los hechos

Según los datos recopilados en el expediente, los ladrones lo habrían obligado a descender para apoderarse del vehículo. Y, pese a que este se bajó del vehículo, igual recibió el disparo en el cuello. No obstante, su compañera actuó de inmediato y disparó contra el agresor, lo que habría provocado el reventón del neumático trasero derecho del vehículo.

Los disparos no lograron frenar la huida de los delincuentes; sin embargo, minutos más tarde, el patrullero terminó abandonado en la calle Callao al 5000. A tan solo unas cuadras de donde se ubica la Jefatura de Policía. En paralelo, las autoridades confirmaron que otro automóvil, una Peugeot Partner gris, había sido utilizado por la banda para llegar al lugar de la entradera. La camioneta también fue dejada estacionada en Comodoro Rivadavia al 2600.

Luego de que la patente de la camioneta fuera rastreada, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial constató que este utilitario había sido robado a principios de diciembre de 2025 y tenía pedido de captura. Asimismo, confirmaron que la investigación continúa abierta, ya que estarían detrás de los pasos de los otros tres hombres acusados de participar de la entradera, los tiroteos y el robo a los agentes de la Oficina de Gestión Judicial.

Temas Relacionados

RosarioSanta FeInseguridadRoboPolicíaTiroteosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Violento robo a una familia en Villa Luzuriaga: hay cuatro detenidos

Durante el asalto, una nena de 10 años, que tiene parálisis, quedó atrapada en el vehículo hasta que sus padres lograron sacarla. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y los sospechosos fueron arrestados tras allanamientos en la Villa Palito

Violento robo a una familia

Tucumán: descubrieron más de 200 kilos de marihuana en un camión que iba a Córdoba y hay seis detenidos

Fue durante un operativo en la frontera. Las autoridades incautaron el cargamento y el tres vehículos sospechosos

Tucumán: descubrieron más de 200

La mujer que apuñaló a su inquilino por masturbarse frente a sus hijos quedó en libertad por actuar “en defensa de los menores”

Ocurrió en la localidad platense de Tolosa. El herido permanece internado en grave estado

La mujer que apuñaló a

La Corte Suprema ordenó investigar a la Justicia de Entre Ríos por la prescripción de una causa de abuso de un padre a su hija

El expediente arrancó en 2010 con la denuncia de una menor, pero quedó paralizado muchos años y se perdió en el juzgado. El máximo tribunal resolvió que el acusado ya no debe ser juzgado por el paso del tiempo, aunque pidió que se evalúen irregularidades procesales

La Corte Suprema ordenó investigar

La Policía de la Ciudad secuestró drogas y armas blancas durante un operativo de control en Balvanera: hay seis detenidos

También inspeccionaron autos y comercios de la zona. Un equipo de Red de Atención reubicó a cuatro personas en situación de calle

La Policía de la Ciudad
DEPORTES
Franco Colapinto largará en el

Franco Colapinto largará en el puesto 16 el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Tras liderar gran parte de la carrera, Nicolás Varrone terminó 17° en el GP de Australia de la F2 por una penalización

El argentino Mattia Colnaghi sumó su primer punto en la Fórmula 3 en Australia: el giro inesperado que lo favoreció

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

La foto de Cristiano Ronaldo desde Madrid en medio de las alarmas por su lesión: “Recuperándome y listo”

TELESHOW
Sofía Pachano relató el impacto

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

Iliana Calabró celebró el regreso a casa de Coca, su mamá: “Sus oraciones le han llegado”

Ulises Bueno anunció que se recuperó del problema de salud que lo obligó a suspender un show hace 24 ahoras: "En condiciones"

Mirtha Legrand sorprendió con su look: el detalle inesperado que marca un cambio en su estilo

Emily Lucius y Rodrigo Valladares celebran su amor en una boda llena de famosos: la llegada de Mauricio Macri

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador mantiene monitoreo del

El Salvador mantiene monitoreo del plan para apoyar a migrantes retornados

¿Se puede cultivar vida en Marte? Así sobreviven microorganismos en tierras que imitan al planeta rojo

Del Grammy Latino al Goya: Silvia Pérez Cruz brilla en duetos con Rosalía, Alba Flores y Residente

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria