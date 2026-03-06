Violenta entradera en Rosario: le dispararon a un policía en el cuello y le robaron el patrullero para huir

Uno de los sospechosos fue detenido con un arma de fuego y dólares tras los despliegues policiales en la ciudad

Un violento asalto en un domicilio en la zona sudoeste de Rosario desató la tarde de este viernes una secuencia que alteró la calma barrial y puso en vilo a las fuerzas de seguridad. Un grupo de cuatro hombres armados irrumpió en una vivienda, lo que desencadenó una respuesta policial inmediata y un posterior enfrentamiento a tiros: un agente resultó herido de bala en el cuello. Solo lograron detener a uno de los sospechosos.

De acuerdo con la información recopilada por Rosario3, tras la irrupción de los delincuentes en la casa ubicada en Comodoro Rivadavia al 2600, en su camino se interpuso un policía que estaba en la zona dejando un oficio judial, por lo que se produjo un intercambio de disparos.

Durante ese enfrentamiento, el inspector Federico C., destacado en el Centro de Justicia Penal, resultó herido con un impacto de arma de fuego a la altura del cuello, de acuerdo con información oficial.

La huida de los asaltantes sumó un capítulo inesperado a la saga delictiva. Tras el tiroteo, los atacantes sustrajeron el patrullero en el que se trasladaba el policía herido, emprendiendo la fuga por las calles de la ciudad. El móvil fue abandonado a pocas cuadras de la Jefatura, sobre la calle Callao al 5000, de acuerdo con el reporte recogido por La Capital.

Dos compañeras del agente herido llegaron rápidamente al lugar tras el llamado de alerta al 911, lo asistieron de inmediato y lo subieron a un móvil policial. El trayecto de urgencia hacia el Hospital Italiano se realizó con la premura que imponía el cuadro clínico del inspector.

En ese centro médico, el personal de guardia constató que la herida presentaba orificio de entrada en el cuello del lado izquierdo, aunque el policía se encontraba consciente. Tras los estudios de rigor, el estado de Currie fue calificado como fuera de peligro.

A medida que caía la tarde, fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que uno de los delincuentes había sido capturado en el marco de los operativos realizados. Al momento de su detención, el individuo portaba un arma de fuego y una cantidad no especificada de dólares.

La identidad del detenido no fue difundida, y desde el ministerio se confirmó que las tareas continuaban para intentar dar con los otros integrantes de la banda.

Un policía de Mar del Plata se defendió a los tiros de motochorros

La ciudad de Mar del Plata vivió una escena violenta cuando un policía, que no se encontraba en servicio, se enfrentó con disparos a un grupo de motochorros y logró evitar que lo asaltaran. Todo el episodio quedó registrado en una cámara de seguridad.

Según medios locales, el intento de robo se produjo en la esquina de Polonia e Irala, donde al menos tres individuos interceptaron al agente mientras circulaba en su motocicleta. Las imágenes captadas muestran cómo los asaltantes actuaron de manera coordinada y cercaron a la víctima para impedirle el escape.

En la grabación se puede oír cómo uno de los delincuentes lo amenaza: “Dame la moto o te quemo”. El policía, tratando de impedir el robo, subió su moto a la vereda, pero uno de los ladrones lo arrinconó contra una reja. Luego de un forcejeo y un empujón que lo tiró al suelo, el agente logró levantarse y salir corriendo mientras seguía escuchando la amenaza.

En ese instante, uno de los atacantes intentó poner en marcha la moto para llevársela, pero no consiguió arrancarla. Esto le dio tiempo al policía para sacar su arma y defenderse. Los delincuentes escaparon en sus propias motos y no pudieron llevarse el vehículo de la víctima.

Después de los disparos y el ruido que causó el choque de la moto, un vecino se acercó para ver cómo estaba el hombre, y el policía le respondió: “Estoy bien, soy policía, llamá al 911”.

El agente revisó el estado de su motocicleta, que había quedado tirada en la vereda. Un vecino, claramente molesto, declaró al diario Ahora Mar del Plata: “Cada vez más robos, ya no se puede vivir así”.