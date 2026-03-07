Un joven de 20 años secuestró, apuñaló y abusó de su novia embarazada de 16

La jueza dictó dos años de prisión preventiva para el joven acusado tras considerar la gravedad del ataque (Fuente: El Doce)

Un joven de 20 años fue detenido en Santiago del Estero tras ser acusado de haber secuestrado, apuñalado y abusado sexualmente de su ex novia, una adolescente de 16 años embarazada. Ante la gravedad del caso, la jueza Roxana Cejas Ramírez, de Control y Garantías, ordenó prisión preventiva por dos años por la peligrosidad que representaría el acusado.

Antes de cometer los crímenes, el acusado había amenazado a la embarazada y le dijo que “iba a ir a su casa”. Aunque ella se negó, esto no impidió que entrara a su vivienda y la atacara. Mientras la víctima se encontraba en la cama, la golpeó y apuñaló reiteradas veces.

Sin embargo, el episodio de terror no terminó ahí, ya que el agresor la obligó a abandonar la casa bajo amenazas. Así, consiguió llevarla por un camino vecinal, donde la atacó nuevamente con un arma blanca por la espalda. Finalmente, la trasladó a su propio domicilio, donde continuó propinándole golpes y cometió el abuso sexual.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la víctima logró huir cuando su atacante se quedó dormido. Actualmente, se encuentra bajo asistencia y recibe apoyo psicológico para afrontar las secuelas de la brutal secuencia.

La víctima se encuentra bajo asistencia psicológica

Por su parte, el acusado fue imputado por los delitos de violación de domicilio, lesiones calificadas y abuso sexual. Además, la jueza dictó la prisión preventiva por dos años, tras rechazar de manera categórica la solicitud de excarcelación presentada por la defensa. Como fundamento, apuntó hacia la gravedad del ataque infligido y el riesgo de entorpecimiento del proceso judicial por parte del acusado, sumado a la vulnerabilidad de la víctima.

Asimismo, citaron que el informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) señaló que entre 2016 y 2021 las denuncias por delitos sexuales se triplicaron a nivel nacional, pasando de 13.003 a más de 41.000 casos. El fenómeno presenta una incidencia significativa en provincias del norte argentino, incluida Santiago del Estero, donde las denuncias por abuso y acoso sexual han mostrado un aumento sostenido en los últimos años.

Frente a esto, la UFEM advirtió que la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor. Se estima que alrededor del 88% de las mujeres adultas que sufren agresiones sexuales no llegan a realizar una denuncia formal. Esto se debe al temor, el estigma y la desconfianza en el sistema judicial.

Antecedentes de casos por abuso sexual en Santiago del Estero

El imputado trasladado a Tucumán

El hombre de 30 años estaba detenido por una causa de abuso sexual con acceso carnal en El Bobadal, Santiago del Estero. Este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo el traslado del acusado en cumplimiento de un exhorto emitido por la Unidad Fiscal de Integridad Sexual N° 1 del Poder Judicial de Tucumán.

La causa judicial reflejó el curso de la imputación, que incluye la tipificación penal de abuso sexual con acceso carnal, delito por el cual el hombre permanece bajo custodia. Tras su aprehensión, el imputado fue sometido a exámenes médicos de rutina. Luego del control sanitario, quedó detenido en una dependencia policial y quedó a disposición de la unidad fiscal interviniente.

El cumplimiento de este exhorto judicial representa una etapa clave para el avance de la investigación penal. Según la información de Canal 10 de Tucumán, el caso continúa bajo supervisión mientras el acusado permanece privado de su libertad a la espera de nuevas resoluciones.

La medida judicial ordenó el traslado luego de que el acusado permaneciera alojado en la Comisaría Comunitaria N° 53 de El Bobadal. El operativo estuvo a cargo de los agentes de la División Delitos contra las Personas, que retiraron al detenido para cumplir con la orden de la fiscalía tucumana.