Un detenido por el abuso sexual de una nena de 11 años se tiró al vacío en los Tribunales de La Plata y murió

Miguel Zacarías, detenido acusado del abuso sexual de una nena de 11 años, se arrojó ayer del cuarto piso de los Tribunales de la ciudad de La Plata. Cayó sobre el auto de un juez y, tras agonizar varias horas en el hospital, falleció.

Según indicaron medios locales, el acusado se lanzó este miércoles cerca del mediodía, luego de aprovechar un descuido de los policías que lo custodiaban.

El hecho ocurrió en el edificio situado en la calle 8, entre 56 y 57, mientras el hombre se encontraba a la espera de una reunión con su defensa en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal en contra de la menor. Zacarías, de acuerdo con lo que trascendió, había sido arrestado el día anterior en la localidad platense de Tolosa.

Fuentes del caso citadas por el medio 0221 indicaron que el detenido expresó a la defensora oficial que “no volvía más a la cárcel” antes de lanzarse por una ventana de una oficina.

Tribunales de La Plata

El impacto se produjo en el sector del estacionamiento privado, sobre el capot del vehículo de Eduardo Silva Pelossi, titular del Juzgado de Garantías N°2 de La Plata. El vehículo quedó visiblemente dañado.

Tras el salto, se activó un operativo de emergencia y personal médico atendió al hombre, quien presentaba fracturas expuestas y múltiples lesiones. Fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico y debió ser sometido a una intervención quirúrgica por la gravedad de sus heridas.

Ahora, la Justicia deberá resolver en qué circunstancias Zacarías eludió los controles, accedió a la ventana y se arrojó.

La secuencia posterior, la asistencia y el traslado, fue registrada en video por testigos del hecho, destacaron las fuentes.