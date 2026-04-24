Crimen y Justicia

Entre Ríos aclaró que el lote de fentanilo investigado no fue comprado ni dispensado por el hospital San Roque

Esta semana hubo un procedimiento en el Hospital Materno Infantil en el marco de una causa federal por tráfico de estupefacientes, sin embargo no hay registros de que los medicamentos investigados hayan pasado por esa institución

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Exterior del Ministerio de Salud de Entre Ríos, un edificio de dos pisos con amplias ventanas, escaleras de ladrillo y un gran portón, con un coche plateado y peatones en la acera
El Ministerio de Salud de Entre Ríos fue allanado como parte de una investigación judicial relacionada con una causa de fentanilo. (Google Maps)

La Gendarmería Nacional allanó el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos, en el marco de una investigación federal por presunto tráfico ilegal de medicamentos anestésicos y narcóticos.

El caso se disparó tras un hallazgo inesperado en Puerto Madryn, donde la detección de una encomienda con ampollas de fentanilo y frascos de remifentanilo enviados desde Entre Ríos encendió las alarmas en la Justicia Federal y en organismos sanitarios.

Frente a versiones que surgieron luego del operativo, el gobierno local informó que los medicamentos investigados no pasaron ni fueron dispensados por el hospital San Roque.

Según precisó, el Ministerio de Salud recibió un requerimiento de documentación por parte de la Justicia Federal de Rawson, Chubut, y colaboró con los operativos judiciales realizados en la provincia para determinar los orígenes del fentanilo, propofol y otras sustancias sobre las cuales la Justicia puso la lupa.

En ese sentido, el director del hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calógero, afirmó: “Nos pusimos inmediatamente a disposición, se presentó todo lo solicitado en formato de papel, y estamos terminando de armar los registros biométricos y de cámaras que se nos pidió en formato digital porque se nos solicitó información de varios meses para atrás”.

Luego aseguró que, dentro de los requisitos de pedido de información se solicitaba sobre un lote puntual de un laboratorio específico, y aclaró que “ese lote nunca fue comprado en el hospital, no está registrado y, por ende, no se dispensó por el área de farmacia”.

Por su parte, la directora general de Asuntos Jurídicos, Viviana Villa, aclaró que cuando se realizó el allanamiento en el hospital San Roque “no se secuestraron medicamentos, ni dinero ni armas” y consideró fundamental aclararlo porque se trata “de una cuestión sensible y de mucha gravedad, por lo que la información debe llegar correctamente a la población”.

La abogada agregó: “Somos responsables de mantener el criterio de transparencia y el respeto a la legalidad en los procedimientos”.

El secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz, detalló que además del procedimiento en el hospital, personal de Gendarmería Nacional se presentó en las oficinas del Ministerio para solicitar información por orden judicial proveniente de Chubut.

“Ese pedido consta de nueve puntos que generaron cuatro informes de direcciones del Ministerio de Salud: Direcciones Generales de Hospitales, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Despacho, y la Dirección Integral del Medicamento. Estos puntos fueron contestados hace minutos, porque teníamos tiempo hasta el mediodía para responder”, indicó.

Sobre los procedimientos

Este martes, en dependencias del Ministerio de Salud de Entre Ríos, personal de Gendarmería Nacional se presentó para hacer entrega de un requerimiento judicial emitido por la Justicia Federal con asiento en Rawson, provincia de Chubut, mediante el cual se solicita documentación e información vinculada a una causa que investiga tráfico de estupefacientes.

Desde el primer momento, el Ministerio se puso a total disposición de las autoridades intervinientes, brindando la colaboración necesaria y poniendo a resguardo toda la documentación requerida, en el marco de las actuaciones en curso. En tanto que, este miércoles, se inició una información sumaria interna.

Asimismo, y en simultáneo, se desarrollaron procedimientos judiciales en el hospital San Roque de Paraná. En ese ámbito, no hubo secuestro de medicamentos, armas ni dinero. Durante el procedimiento, los directivos del nosocomio entregaron toda la documentación solicitada, en orden y correspondiente a las fechas requeridas, incluyendo constancias de compras, remitos, facturas de proveedores, libros de actas de farmacia y registros de movimientos de medicamentos.

“La cartera sanitaria mantiene una actitud de absoluta cooperación con la Justicia y las fuerzas federales, acompañando cada instancia del proceso con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados", informaron este viernes fuentes oficiales.

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