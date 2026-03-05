“Dame la moto o te quemo”: un policía de Mar del Plata se defendió a los tiros de motochorros y evitó que lo robaran

Así fue la secuencia en la que el policía de civil se defendió a los tiros de un asalto en Mar del Plata

La ciudad de Mar del Plata fue escenario de una violenta secuencia en la que un policía, franco de servicio, se enfrentó a los tiros a un grupo de motochorros y evitó que lo asaltaran. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

De acuerdo con el medios locales, el intento de robo ocurrió en la esquina de Polonia e Irala, donde al menos tres sospechosos interceptaron al agente que circulaba en su motocicleta. De acuerdo con la filmación que ilustra esta nota, se ve cómo los asaltantes actuaron en forma coordinada y rodearon a la víctima para impedirle que escapara.

En el video se escucha la amenaza directa: “Dame la moto o te quemo”. El policía, para evitar evitar el robo, subió a la vereda con su moto, pero fue arrinconado contra una reja por uno de los ladrones. Tras un forcejeo y un empujón que lo derribó, el agente logró reincorporarse y correr, mientras escuchaba la amenaza.

En ese momento, uno de los agresores intentó arrancar el vehículo para huir, pero no logró encenderlo por completo. Fue el tiempo suficiente para que la víctima sacara su arma y se defendiera. Los asaltantes escaparon en sus propias motos y no lograron llevarse el rodado de la víctima.

Tras el enfrentamiento y el estruendo generado por los disparos y el choque de la moto, un vecino se acercó y preguntó si el hombre estaba bien, a lo que el policía respondió: “Estoy bien, soy policía, llamá al 911”.

El propio afectado verificó el estado de su motocicleta, que había quedado tirada sobre la vereda. “Cada vez más robos, ya no se puede vivir así”, expresó un vecino visiblemente indignado al diario Ahora Mar del Plata.

Más inseguridad en Mar del Plata

Un violento robo sacudió el barrio Santa Celina de Mar del Plata cuando, en horas de la noche del viernes pasado, un grupo de delincuentes armados y encapuchados irrumpió en una vivienda familiar.

Celeste, la propietaria, se había ausentado momentáneamente, dejando en casa a sus dos hijos, uno de ellos con certificado de discapacidad.

Esa noche comenzó de manera rutinaria hasta que, cerca de las 21, la hija de Celeste, de 17 años, alertó a su madre. “Me mandó un mensaje para que vuelva porque habían entrado a robar a casa. Ella se quedó en su pieza encerrada y a mi hijo de 22 años lo agarraron por atrás, le empezaron a pegar culatazos en la cabeza y le pedían plata”, relató Celeste en diálogo con el portal 0223. La joven, aterrorizada, permaneció durante todo el robo en su habitación, mientras el hermano mayor era agredido por los asaltantes.

De esta manera, los delincuentes revolvieron la habitación principal y lograron sustraer varios objetos valiosos. Según el testimonio de la madre, los ladrones escaparon con una consola de videojuegos, varios celulares, un IPhone, aproximadamente 100 mil pesos y el automóvil familiar, un Peugeot blanco modelo 2024. Al notar que algo no andaba bien, los vecinos activaron la alarma vecinal y los delincuentes se dieron a la fuga.

Al regresar a su casa, Celeste encontró a su hija “en estado de shock, acompañada por familiares que enseguida se acercaron” al domicilio. “Los efectivos me indicaron que debía ir a la comisaría para hacer la denuncia y después pude volver a mi hogar”, explicó. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada enfrente, pero el propietario de ese domicilio no accedió a compartir las imágenes con la familia afectada.

Al día siguiente del hecho, Celeste logró recabar información sobre el destino del vehículo robado y el monto exigido para su recuperación. “Me acerqué para ampliar la denuncia en la comisaría; el domingo a la mañana entré a Instagram y vi que el auto había estado robando en barrio Santa Celina, cerca de mi casa”, indicó.

Más tarde recibió otra noticia sobre la aparición del auto a las 4.30 de la madrugada en la intersección de 39 y Gianelli, en una estación de servicio de la zona. Solicitó acceso a las cámaras de ese comercio y pudo confirmar que el vehículo había circulado por allí.

Toda la información reunida fue remitida por Celeste a las autoridades policiales, pero la respuesta fue limitada. “Me dijeron que no pueden allanar porque no veían el auto”, detalló. Ante la falta de avances, decidió acudir a la Fiscalía con todas las pruebas reunidas.

La familia señaló que, aunque la Policía asegura estar siguiendo el rastro del vehículo y de los delincuentes, hasta el momento no han logrado detener a los responsables ni recuperar los bienes sustraídos. “A las 3 de la tarde cayó el oficial de calle a mi casa para mostrarme que lo están siguiendo, pero nunca logran agarrarlo”, concluyó la víctima.

Según se informó, la familia permanece a la espera de avances en la investigación y de la recuperación del automóvil y los objetos robados.