Video: se ofreció a leerle las manos a una empleada de un comercio en Chaco y se robó más de $400 mil

Un robo insólito quedó registrado por las cámaras de seguridad de un negocio de Resistencia, en Chaco, cuando una mujer, que se hizo pasar por una clienta, logró engañar a la empleada y llevarse toda al recaudación. Según relató la víctima, la distrajo mientras le “leía las manos” y huyó con más de $400 mil.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:45 horas del miércoles en un comercio ubicado en la Avenida Mac Lean al 3800, en el barrio Las Palmeras. Las alarmas se activaron cuando la encargada del local, una mujer de 36 años, dio aviso a la Policía de que había sufrido un robo.

Luego de que arribaran al lugar de los hechos, los agentes entrevistaron a la víctima. En ese momento, la empleada relató que una mujer había ingresado al local y se había llevado una gran suma de dinero. Según la describió, la sospechosa parecería ser parte de la comunidad gitana y había llegado en un automóvil Toyota Etios de color blanco.

De acuerdo con los detalles recabados por Diario Chaco, la acusada le había pedido varios productos mientras entablaba una conversación con la víctima. Fue así que la mujer había intentado “leerle las manos”, como una forma de distraerla y acercarse a la caja registradora.

La zona donde ocurrió el robo de la supuesta mujer gitana

La empleada aseguró que se había quedado paralizada por la situación, debido a que la sospechosa había intentado tocarle la cabeza y sostenerle las manos. De esto, quedó registro en los videos que analizarían las autoridades para dar con la acusada.

Al verse acorralada por la mujer, la víctima le pidió que se retirara del lugar y aseguró que la acompañó hasta la salida del negocio. Además, indicó que la acusada había hecho varias señas hacia el vehículo, en donde había un hombre que le enseñó un arma y la amenazó para que no dijera nada.

Aunque la pareja se retiró a los segundos del lugar, la mujer tardó en darse cuenta de que le faltaban $480 mil de la caja de recaudación. Hasta el momento, ninguno de los sospechosos mencionados por la empleada fue detenido.

La engañaron con hacerle un ritual de limpieza, le robaron los ahorros de su vida y se suicidó

La investigación sobre la estafa que sufrió Merlín Díaz se intensificó tras su muerte, cuando la Fiscalía ordenó detener a tres mujeres identificadas por la propia víctima. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad y el teléfono de Díaz, lo que permitió descubrir que las acusadas usaban identidades falsas y ya se habían dado a la fuga.

Dos de las mujeres que están acusadas de haber estafado a la peluquera (Facebook: Monteros Tucu)

Díaz, una peluquera de 30 años, entregó 14 millones de pesos a quienes creía sus amigas, convencida de que debía limpiar una supuesta maldición sobre su dinero. Las acusadas, identificadas como Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich, la visitaron repetidas veces en su local de Ingeniero Budge, generando confianza hasta lograr su objetivo.

Según los registros, la maniobra comenzó el 15 de enero, cuando las sospechosas acudieron por primera vez a la peluquería. Desde ese día, la relación entre las mujeres se volvió cotidiana, hasta que lograron persuadirla de realizar el falso ritual.

La pareja de la víctima intentó advertirle sobre las verdaderas intenciones de las nuevas amistades, pero Díaz decidió continuar en secreto. El desenlace llegó el 20 de enero, cuando, tras entregar el dinero, las acusadas dejaron de responderle mensajes y llamadas.

En sus últimos días, Merlín Díaz escribió mensajes desesperados a las acusadas: “Avisame si ya están viniendo”, rogó en un chat. Más tarde, insistió: “Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza, te di todo de mí. ¿Me mintieron?”, imploró minutos antes de quedar sola en el local.

La falta de respuesta fue decisiva, ya que les advirtió: “Si no vienen, van a cargar con mi vida”. Aunque después se arrepintió de atentar contra su vida y logró pedir ayuda a su pareja, la mujer murió apenas llegó al hospital, según confirmaron fuentes judiciales.

La zona donde se encontraba la peluquería

Lo que le ocurrió a Merlín Díaz fue el resultado de un engaño sostenido durante varios días, que culminó con la pérdida de todos sus ahorros y su vida. Las cartas que dejó antes de morir resultaron fundamentales para la investigación, pues en ellas identificó a las estafadoras.

En una de sus notas finales, la mujer pidió perdón a su entorno: “Amor, adiós. Te amo. Perdón, amor. Te mentí. Espero me perdones. Solo te pido que me quemes, no me hagas nada”, escribió de puño y letra.

También se dirigió a su madre y hermanos: “Adiós, mamita. No se preocupen por mí, estaré mejor. Perdónenme por todo. Adiós, hermanos, los amo a todos”, dejó escrito, junto a los datos de contacto de las acusadas y la cantidad de veces que intentó comunicarse: “47 llamadas a su número”.

En la despedida, la joven fue contundente: “Los gitanos son los culpables, me robaron toda mi vida, me robaron toda mi plata”. Además, sugirió a su pareja que revisaran los chats para ubicar a las responsables y reconstruir el paso a paso de la estafa.

La Fiscalía a cargo de Ignacio Torrigino activó la orden de detención y continúa tras el rastro de las tres acusadas, quienes ya habían abandonado su domicilio en el barrio La Perla de Temperley. Las autoridades confirmaron que el análisis de los celulares y las cámaras de seguridad fue clave para identificar a las sospechosas, aunque hasta el momento permanecen prófugas.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 19 de Lomas de Zamora mantiene vigente el pedido de captura y analiza nuevas pistas para dar con las acusadas. Los peritajes sobre las pruebas recabadas intentan reconstruir el vínculo entre las mujeres y esclarecer el movimiento del dinero.