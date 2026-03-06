Crimen y Justicia

Video: se ofreció a leerle las manos a una empleada de un comercio en Chaco y se robó más de $400 mil

Tras quedarse paralizada, la víctima le pidió que se retirara del local. Además, contó que un hombre armado la amenazó con un arma para que no denuncie

Guardar
La víctima aseguró que había quedado hipnotizada y no se dio cuenta de que había vaciado la caja (Facebook)

Un robo insólito quedó registrado por las cámaras de seguridad de un negocio de Resistencia, en Chaco, cuando una mujer, que se hizo pasar por una clienta, logró engañar a la empleada y llevarse toda al recaudación. Según relató la víctima, la distrajo mientras le “leía las manos” y huyó con más de $400 mil.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:45 horas del miércoles en un comercio ubicado en la Avenida Mac Lean al 3800, en el barrio Las Palmeras. Las alarmas se activaron cuando la encargada del local, una mujer de 36 años, dio aviso a la Policía de que había sufrido un robo.

Luego de que arribaran al lugar de los hechos, los agentes entrevistaron a la víctima. En ese momento, la empleada relató que una mujer había ingresado al local y se había llevado una gran suma de dinero. Según la describió, la sospechosa parecería ser parte de la comunidad gitana y había llegado en un automóvil Toyota Etios de color blanco.

De acuerdo con los detalles recabados por Diario Chaco, la acusada le había pedido varios productos mientras entablaba una conversación con la víctima. Fue así que la mujer había intentado “leerle las manos”, como una forma de distraerla y acercarse a la caja registradora.

La zona donde ocurrió el
La zona donde ocurrió el robo de la supuesta mujer gitana

La empleada aseguró que se había quedado paralizada por la situación, debido a que la sospechosa había intentado tocarle la cabeza y sostenerle las manos. De esto, quedó registro en los videos que analizarían las autoridades para dar con la acusada.

Al verse acorralada por la mujer, la víctima le pidió que se retirara del lugar y aseguró que la acompañó hasta la salida del negocio. Además, indicó que la acusada había hecho varias señas hacia el vehículo, en donde había un hombre que le enseñó un arma y la amenazó para que no dijera nada.

Aunque la pareja se retiró a los segundos del lugar, la mujer tardó en darse cuenta de que le faltaban $480 mil de la caja de recaudación. Hasta el momento, ninguno de los sospechosos mencionados por la empleada fue detenido.

La engañaron con hacerle un ritual de limpieza, le robaron los ahorros de su vida y se suicidó

La investigación sobre la estafa que sufrió Merlín Díaz se intensificó tras su muerte, cuando la Fiscalía ordenó detener a tres mujeres identificadas por la propia víctima. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad y el teléfono de Díaz, lo que permitió descubrir que las acusadas usaban identidades falsas y ya se habían dado a la fuga.

Dos de las mujeres que
Dos de las mujeres que están acusadas de haber estafado a la peluquera (Facebook: Monteros Tucu)

Díaz, una peluquera de 30 años, entregó 14 millones de pesos a quienes creía sus amigas, convencida de que debía limpiar una supuesta maldición sobre su dinero. Las acusadas, identificadas como Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich, la visitaron repetidas veces en su local de Ingeniero Budge, generando confianza hasta lograr su objetivo.

Según los registros, la maniobra comenzó el 15 de enero, cuando las sospechosas acudieron por primera vez a la peluquería. Desde ese día, la relación entre las mujeres se volvió cotidiana, hasta que lograron persuadirla de realizar el falso ritual.

La pareja de la víctima intentó advertirle sobre las verdaderas intenciones de las nuevas amistades, pero Díaz decidió continuar en secreto. El desenlace llegó el 20 de enero, cuando, tras entregar el dinero, las acusadas dejaron de responderle mensajes y llamadas.

En sus últimos días, Merlín Díaz escribió mensajes desesperados a las acusadas: “Avisame si ya están viniendo”, rogó en un chat. Más tarde, insistió: “Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza, te di todo de mí. ¿Me mintieron?”, imploró minutos antes de quedar sola en el local.

La falta de respuesta fue decisiva, ya que les advirtió: “Si no vienen, van a cargar con mi vida”. Aunque después se arrepintió de atentar contra su vida y logró pedir ayuda a su pareja, la mujer murió apenas llegó al hospital, según confirmaron fuentes judiciales.

La zona donde se encontraba
La zona donde se encontraba la peluquería

Lo que le ocurrió a Merlín Díaz fue el resultado de un engaño sostenido durante varios días, que culminó con la pérdida de todos sus ahorros y su vida. Las cartas que dejó antes de morir resultaron fundamentales para la investigación, pues en ellas identificó a las estafadoras.

En una de sus notas finales, la mujer pidió perdón a su entorno: “Amor, adiós. Te amo. Perdón, amor. Te mentí. Espero me perdones. Solo te pido que me quemes, no me hagas nada”, escribió de puño y letra.

También se dirigió a su madre y hermanos: “Adiós, mamita. No se preocupen por mí, estaré mejor. Perdónenme por todo. Adiós, hermanos, los amo a todos”, dejó escrito, junto a los datos de contacto de las acusadas y la cantidad de veces que intentó comunicarse: “47 llamadas a su número”.

En la despedida, la joven fue contundente: “Los gitanos son los culpables, me robaron toda mi vida, me robaron toda mi plata”. Además, sugirió a su pareja que revisaran los chats para ubicar a las responsables y reconstruir el paso a paso de la estafa.

La Fiscalía a cargo de Ignacio Torrigino activó la orden de detención y continúa tras el rastro de las tres acusadas, quienes ya habían abandonado su domicilio en el barrio La Perla de Temperley. Las autoridades confirmaron que el análisis de los celulares y las cámaras de seguridad fue clave para identificar a las sospechosas, aunque hasta el momento permanecen prófugas.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 19 de Lomas de Zamora mantiene vigente el pedido de captura y analiza nuevas pistas para dar con las acusadas. Los peritajes sobre las pruebas recabadas intentan reconstruir el vínculo entre las mujeres y esclarecer el movimiento del dinero.

Temas Relacionados

ChacoResistenciaRobosGitanasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Femicidio de Tamara Fierro: condenaron a prisión perpetua al principal acusado por el crimen

El tribunal también impuso cinco años de cárcel para uno de los cómplices y absolvió otro acusado. Los restos de la víctima fueron hallados calcinados en un terreno baldío en mayo del año pasado

Femicidio de Tamara Fierro: condenaron

Por el ataque a tiros a un supermercado de Rosario, imputaron a los cuatro implicados

Son tres hombres acusados con prisión preventiva y una mujer que quedó en libertad. Las acusaciones involucram también otros hechos

Por el ataque a tiros

Persecución policial en La Plata: robaron un auto y fueron capturados tras chocar contra otro vehículo

Los sospechosos tenían antecedentes penales, llevaban herramientas, dinero y una patente falsa en un auto con pedido de secuestro desde 2015

Persecución policial en La Plata:

Dos cuidacoches mataron a puñaladas a un joven en situación de calle en Rosario y fueron condenados

El crimen de Paulo Eliel Sánchez ocurrió el 6 de octubre de 2022 en medio de una pelea en una fuente seca de la Plaza Almirante Brown

Dos cuidacoches mataron a puñaladas

Robaron en una iglesia de La Plata: se llevaron $500 mil y hasta un paquete de yerba

Ocurrió en la parroquia ubicada en la calle 44 entre 29 y 30. Hay muchos daños materiales

Robaron en una iglesia de
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

American History X: cómo una

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto