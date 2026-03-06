Crimen y Justicia

Una mujer fue detenida por apuñalar a su inquilino: lo acusó de masturbarse frente a sus hijos

Ocurrió en la localidad platense de Tolosa. El herido permanece internado en grave estado

Guardar
La mujer tras ser detenida
La mujer tras ser detenida

Una mujer de 28 años quedó detenida este viernes en la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata, luego de que apuñalara a su inquilino, un jubilado de 68 años.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la mujer denunció que atacó al hombre tras encontrarlo masturbándose delante de sus hijos menores de edad.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en una vivienda situada sobre la calle 523, entre 18 y 19. Allí, la detenida vivía con sus hijos, una nena de 9 años y un nene de 7, y le alquilaba una habitación al jubilado desde hacía pocos días. Es su fuente de ingresos para sostener a su familia, ya que se encuentra desempleada.

De acuerdo al relato de los voceros, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó por la presencia de un hombre herido en la vía pública. Así, un patrullero llegó al lugar y encontró al sujeto con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la cara.

Minutos más tarde, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó de urgencia al hospital zonal San Roque, donde permanece internado en estado grave.

Poco después, la autora del ataque se presentó en el lugar y admitió ante los policías que había apuñalado al inquilino. Según se detalla en el reporte policial, explicó que lo hizo porque lo sorprendió masturbándose frente a los dos chicos. En consecuencia, la mujer fue aprehendida y la Policía incautó el cuchillo utilizado en el ataque.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 del departamento judicial de La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield. El caso fue caratulado inicialmente como homicidio en grado de tentativa y la detenida será indagada en las próximas horas.

Abuso, detención y muerte en La Plata

El edificio de tribunales de
El edificio de tribunales de La Plata

Miguel Zacarías, detenido acusado del abuso sexual de una nena de 11 años, se arrojó este miércoles del cuarto piso de los Tribunales de la ciudad de La Plata. Cayó sobre el auto de un juez y, tras agonizar varias horas en el hospital, falleció.

Según indicaron medios locales, el acusado se lanzó este miércoles cerca del mediodía, luego de aprovechar un descuido de los policías que lo custodiaban.

El hecho ocurrió en el edificio situado en la calle 8, entre 56 y 57, mientras el hombre se encontraba a la espera de una reunión con su defensa en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal en contra de la menor. Zacarías, de acuerdo con lo que trascendió, había sido arrestado el día anterior en la localidad platense de Tolosa.

Fuentes del caso citadas por el medio 0221 indicaron que el detenido expresó a la defensora oficial que “no volvía más a la cárcel” antes de lanzarse por una ventana de una oficina.

El impacto se produjo en el sector del estacionamiento privado, sobre el capot del vehículo de Eduardo Silva Pelossi, titular del Juzgado de Garantías N°2 de La Plata. El vehículo quedó visiblemente dañado.

Tras el salto, se activó un operativo de emergencia y personal médico atendió al hombre, quien presentaba fracturas expuestas y múltiples lesiones. Fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico y debió ser sometido a una intervención quirúrgica por la gravedad de sus heridas.

Ahora, la Justicia deberá resolver en qué circunstancias Zacarías eludió los controles, accedió a la ventana y se arrojó.

Temas Relacionados

La PlataTolosaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Buscaban al cuarto sospechoso del crimen del penitenciario en José C. Paz y hallaron a un prófugo por otro asesinato

Las autoridades realizaron este viernes nuevos allanamientos por el asesinato de Alberto Ávalos. En medio de ello, encontraron a un joven que era buscado por la Justicia desde el año pasado

Buscaban al cuarto sospechoso del

Citas por apps, estafas millonarias y muerte: así operan los viudos negros que acechan a quiénes buscan compañía

El fenómeno de los viudos negros crece en la Argentina y ya dejó víctimas fatales. En Infobae al Regreso, Paulo Kablan reveló cómo estas bandas actúan a través de aplicaciones de citas, combinando engaños emocionales y robos

Citas por apps, estafas millonarias

La Policía Bonaerense activará el “operativo UPD” para prevenir disturbios durante los festejos de los estudiantes

Se pondrá en marcha este viernes. Participarán agentes de 16 Superintendencias de Seguridad Regionales, con patrullajes y controles activos entre las 00:00 y las 08:00 horas

La Policía Bonaerense activará el

Cayeron los “hermanos González”, una banda narco que vendía droga en San Martín y José C. Paz

Se dedicaba al narcomenudeo. En total fueron 8 los detenidos, entre los que había tres que se encargaban de la venta. Les incautaron armas y dinero

Cayeron los “hermanos González”, una

Detuvieron a Santiago Lara, el falso hijo de Diego Maradona, acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas

El operativo se desarrolló en La Plata. Su padre, Marcelo Fabián Lara, también quedó a disposición de la Justicia junto a otra mujer

Detuvieron a Santiago Lara, el
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La preocupación en los boxes de Alpine tras el problema que sufrió Colapinto en su ojo durante la práctica del GP de Australia

El fanático de Riquelme que reunió más de 300 camisetas de Boca: cómo armó la inigualable colección

Sufrió una grave lesión en los Juegos Olímpicos, corrió riesgo de amputación y sorprendió con su recuperación a un mes de ser operada

La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

TELESHOW
Gerardo Romano fue víctima de

Gerardo Romano fue víctima de un intento de estafa virtual: “Me creí todo”

Guillermo Francella, tajante con los rumores de romance con Elba Marcovecchio

Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”

La actitud de Evangelina Anderson que generó la furia de Ian Lucas: “¿No es más fácil decirlo de frente?”

Cuáles son las mejores bandas de rock en español según la edición latina de Billboard

INFOBAE AMÉRICA

En Panamá investigarán a empresas

En Panamá investigarán a empresas telefónicas por alzas constantes de precios en los servicios que ofrecen

Top 3: universidad peruana destaca en el Ranking SCImago 2026 por su crecimiento en producción científica

EEUU recomienda a viajeros revisar su vacunación contra la polio antes de viajar a estos 32 países

“¿Por qué detenerme a contar a mi padre?”: fragmento de “Cabrón”, el libro más íntimo de Reynaldo Sietecase

Las pupusas salvadoreñas llegan a Amazon y se distribuyen en Estados Unidos