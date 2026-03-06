Persecución policial en La Plata: robaron un auto y fueron capturados tras chocar contra otro vehículo

Los detenidos

Este miércoles 4 de marzo se desarrolló un operativo cuando personal motorizado de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) detectó movimientos sospechosos en la intersección de calle 11 entre 32 y 33. Tres personas fueron detenidas en La Plata tras una persecución policial que culminó con el choque de un vehículo robado y el secuestro de diversos elementos.

De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, los agentes observaron a tres hombres dentro de un Citroën C3 gris que, al advertir la presencia policial, intentaron escapar a gran velocidad, dando inicio a una persecución.

El operativo concluyó en calle 15 y 33, donde el vehículo colisionó contra un Toyota Corolla y los sospechosos descendieron del automóvil para huir a pie, siendo reducidos a pocos metros según se detalló en el parte policial.

Los aprehendidos fueron identificados como L. G. O., de 39 años, E. M. S., de la misma edad, y J. C. M., uruguayo de 43 años. Los dos últimos cuentan con antecedentes por robos y otros delitos: según información oficial, el E. M. S. tendría registradas causas por robo, encubrimiento y portación ilegal de armas, mientras que el uruguayo acumula imputaciones por robo agravado, resistencia a la autoridad, lesiones y abuso de armas.

Entre los elementos secuestrados por la Policía figuran: el vehículo Citroën C3, dos barretas metálicas, una llave francesa, tres teléfonos celulares, cinco gorras, un pasamontañas negro, tres mochilas, una chapa patente apócrifa, 10 mil pesos argentinos y cinco dólares estadounidenses. Además. la policía constató que el auto poseía una patente que no coincidía con la original.

El auto tenía pedido de secuestro por robo desde 2015

Durante la inspección, los oficiales constataron que la patente “MSA-633″ colocada en el Citroën no correspondía a ese vehículo. Al revisar el grabado de los cristales, verificaron que el dominio real (AC078DF) tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado por la Comisaría 2ª de Bernal desde el año 2015. El uso de patentes apócrifas es una modalidad frecuente para ocultar la procedencia ilícita de vehículos y dificultar su rastreo.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento policial y dispuso la presentación de los detenidos ante la justicia en la audiencia de primera declaración. Las actuaciones continúan en sede judicial para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en los delitos de encubrimiento, desobediencia y uso de documento falso.

Además, el hallazgo de un pasamontañas y varias gorras refuerza la hipótesis de que los aprehendidos buscaban evitar ser identificados durante sus maniobras. El operativo se enmarca en los controles preventivos que la UPPL realiza en distintos barrios de la ciudad, a partir de órdenes de servicio dispuestas para combatir el delito en la vía pública.

Los detenidos, dos argentinos y un uruguayo, tenían antecedentes penales

La preocupante cifra de robo de vehículos

La problemática del robo de vehículos en Argentina muestra cifras preocupantes, con una marcada concentración en el área metropolitana. Según el último Indicador de Robo Vehicular (IRV) elaborado por Ituran Argentina en un reporte de Octubre de 2025, el robo a mano armada fue la modalidad más frecuente. La franja horaria más riesgosa resultó ser entre las 18 y las 24 horas, con más del 40% de los robos perpetrados en ese período.

El análisis regional evidenció que la zona oeste del Gran Buenos Aires registró casi la mitad de los robos vehiculares, seguida por la zona sur, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la zona norte presentaron cifras considerablemente menores. En cuanto a la dinámica del delito, la mayoría de los hechos fue cometida por grupos de dos a cuatro personas, y el jueves se convirtió en el día con mayor cantidad de robos registrados. Estos datos reflejan patrones estables y refuerzan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta, especialmente en los corredores de mayor incidencia y durante los horarios de mayor circulación vehicular.