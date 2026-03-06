Crimen y Justicia

Robaron en una iglesia de La Plata: se llevaron $500 mil y hasta un paquete de yerba

Ocurrió en la parroquia ubicada en la calle 44 entre 29 y 30. Hay muchos daños materiales

Una vista exterior de la
Una vista exterior de la Iglesia San Cayetano en La Plata, tras los reportes de un reciente robo en el establecimiento religioso (Google Maps)

La Iglesia San Cayetano de La Plata fue escenario de un robo en las últimas horas, en un hecho que conmociona al barrio y a la comunidad religiosa local. De acuerdo con las primeras informaciones, se robaron 500 mil pesos y hasta un paquete de yerba.

La situación se descubrió cuando el secretario del templo, ubicado en la calle 44 entre 29 y 30, llegó al lugar y notó movimientos extraños en el interior del edificio.

Al ingresar al templo, el personal de la parroquia constató que varias cerraduras habían sido forzadas y que los cajones de la secretaría y la oficina del sacerdote estaban revueltos. Los responsables del templo informaron que los intrusos habrían accedido al edificio a través de una puerta que da al sector de los baños, desde donde atravesaron un patio interno y dañaron otra cerradura para continuar su avance.

Según informó el portal 0221, en el ataque, los delincuentes se llevaron 500 mil pesos en efectivo, además de un paquete de yerba, pero llamativamente dejaron otros elementos de valor, como una computadora y objetos de bronce.

Los delincuentes se llevaron $500
Los delincuentes se llevaron $500 mil y un paquete de yerba (Noticias XFN)

El párroco de la iglesia, que prefirió no ser identificado públicamente, manifestó que sospecha de un grupo de personas que suele permanecer en las inmediaciones del templo. Según su relato, ya había advertido situaciones irregulares en los alrededores y la presencia constante de personas ajenas a la comunidad parroquial.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias exactas del ingreso y si existen responsables identificados en la zona. Las autoridades judiciales ya comenzaron a recopilar pruebas, entre ellas, los registros de cámaras de seguridad de la zona y testimonios del personal de la iglesia.

Hace unos meses, la Capilla San José Esposo, de la localidad cordobesa de Malagueño, fue escenario de un robo y actos de profanación, cuando delincuentes ingresaron por el ventiluz del baño, provocaron destrozos en el interior y se llevaron elementos de utilidad.

Al abrir la capilla el domingo, los encargados de la pastoral encontraron el sagrario violentado y parte de él arrojado en la puerta del baño. En el interior del lugar había hostias consagradas desparramadas y pisoteadas en el piso, junto con pisadas de barro.

Una de las responsables de la liturgia de la capilla, relató al mismo medio cómo descubrieron la escena. “Cada domingo venimos temprano para acomodar todo para la misa y apenas entramos vimos una parte del sagrario que estaba sobre el altar. El resto del sagrario estaba tirado en la puerta del baño”, detalló el mencionado portal.

Entre los bienes sustraídos indicaron que falta un parlante utilizado en procesiones, herramientas de mantenimiento, micrófonos, cables, un espejo y distintos utensilios domésticos. Además del listado detallado, los delincuentes se llevaron una botella de vino de misa y productos comestibles como golosinas y gaseosas que habían quedado de la última celebración. Según los testimonios recabados, no se llevaron elementos estrictamente religiosos como cálices o utensilios consagrados. “No se llevaron el cáliz u otras cosas de la liturgia porque los iba a delatar cuando buscaran venderlo”, contó la encargada.

Los delincuentes accedieron también al mamógrafo del hospital municipal, ubicado en un edificio contiguo, y sustrajeron cables vitales para el funcionamiento del equipamiento.

Los responsables del templo expresaron su decepción y pidieron la colaboración a los vecinos de Malagueño para que aporten cualquier dato relevante o ayuden a identificar los objetos sustraídos.

