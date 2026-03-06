Detuvieron a Santiago Lara, el falso hijo de Diego Maradona, acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas

Santiago Lara decía ser el hijo de Diego Maradona

Santiago Lara, conocido públicamente como el falso hijo de Diego Maradona, fue detenido en las últimas horas acusado por la presunta comercialización de estupefacientes en la ciudad de La Plata. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae, la causa involucra a su padre biológico, Marcelo Fabián Lara, y a una mujer, identificada como María José Boren, que es integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La investigación que derivó en los arrestos estuvo a cargo del fiscal Hugo Tesón de la Unidad Funcional de Instrucción N° 18. Comenzó en 2024 tras una denuncia anónima que alertó sobre la venta de drogas en la zona céntrica de la capital bonaerense. Según reconstruyeron fuentes del caso, el grupo operaba desde un domicilio en calle 56 entre 20 y 21, desde donde fraccionaban las sustancias en dosis individuales para distribuirla y venderla en diferentes puntos sectores de la ciudad y la localidad de City Bell.

A partir de las pruebas recolectadas en el expediente, se ordenaron diversas tareas de inteligencia, desarrolladas por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Provincia de Buenos Aires, que incluyeron observaciones encubiertas y procedimientos de “comprador previo”, que permitieron registrar maniobras compatibles con comercialización de estupefacientes.

Santiago Lara detenido

Así se identificó a Marcelo Fabián Lara como líder de la organización, rol en el que coordinaba las operaciones junto a su hijo Santiago Lara. Boren, por su parte, quedó señalada como vendedora y presunta proveedora de las drogas dentro del sistema penitenciario.

El procedimiento policial culminó con tres allanamientos realizados en simultáneo: dos en el centro de La Plata y uno en City Bell. Los operativos resultaron en el secuestro de 178 gramos de cocaína, 212 gramos de marihuana, 52 gramos de cristal y 11 pastillas de éxtasis, además de siete teléfonos celulares, dos balanzas, material para el fraccionamiento y 116.890 pesos en efectivo.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, en la organización también participaban otros familiares, entre ellos Pablo Hugo Lara e Ian Matías Lara Aldunate, quienes fueron aprehendidos y luego liberados. Solo Santiago Lara, Marcelo Fabián Lara y María José Boren permanecen detenidos y a disposición de la Justicia.

El padre del joven también quedó arrestado

El esquema de distribución del que participaba el falso hijo de Maradona, siempre de acuerdo al expediente, incluía la utilización de jóvenes de entre 15 y 20 años, quienes recibían drogas como compensación por tareas de apoyo logístico y entrega.

En el caso de María José Boren, fuentes de la investigación confirmaron que se desempeña como cabo primero en la Unidad Penitenciaria N° 33 de Los Hornos, lo que abrió una línea paralela por posible circulación de drogas dentro del sistema carcelario. El expediente, bajo la órbita del juez de Garantías Juan Pablo Masi, avanza bajo secreto de sumario.

La mujer acusada de integrar la banda es personal del Servicio Penitenciario

Durante las próximas horas, la fiscalía avanzará con el análisis de las pruebas recolectadas y el examen de las comunicaciones secuestradas, mientras define la situación procesal de los imputados, según indicaron al respecto. Cuatro personas más quedaron notificadas por infracción a la Ley 23.737 y fueron liberadas tras el procedimiento, aunque su situación judicial sigue sujeta al desarrollo de la investigación.

Quién es Santiago Lara

El joven era hijo de Natalia Garat, una modelo que habría tenido una relación amorosa con Diego. A los 23 años ella enfermó de un cáncer de pulmón y, en su agonía, según el relato de él, le contó a su pareja, Marcelo Lara, que el chico era hijo del ex futbolista. En ese momento, Santiago tenía tan solo tres años.

En 2016, Santiago apareció por primera vez en los medios para contar su historia. Luego llevó adelante una demanda por filiación a Diego Armando Maradona en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata.

En 2019 reapareció en los medios de comunicación para reclamar el reconocimiento del Diez. Cuando murió, el 25 de noviembre de 2020, pidió a través de sus abogados la exhumación del cuerpo para determinar si era o no su padre biológico. Ocho meses de la partida de Maradona se conoció el resultado del ADN: dio negativo.