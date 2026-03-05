Juicio por el crimen de Sebastián Villarreal: pidieron hasta 20 años de prisión para los acusados

La víctima murió en medio de un robo frente a su casa

El juicio por el crimen de Sebastián Villarreal, asesinado en 2024 cuando salía de su casa en Córdoba rumbo a su trabajo, llegó a su etapa final tras conocerse este miércoles las penas solicitadas por la Fiscalía para los acusados. La muerte del hombre de 45 años generó conmoción ante el desesperado pedido que le hizo a los delincuentes ante del crimen: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”.

En la presentación de los alegatos finales en la Cámara 3ª del Crimen, el fiscal de Cámara Fernando López Villagra pidió hasta 20 años de prisión para los tres acusados mayores de edad involucrados en el caso, que enfrentan cargos por homicidio en ocasión de robo.

Durante la audiencia, que se desarrolló ante un jurado popular, luego de que uno de los imputados rechazara un juicio abreviado, López Villagra detalló las condenas solicitadas para cada uno de los imputados: A. F. E. (22 años), 20 años de prisión como partícipe necesario; L. G. B. (21), 18 años de prisión bajo la misma calificación; y H. A. H. alías “Lalo” (27), 12 años de prisión como partícipe secundario. A su vez, aclaró que aunque no hay pruebas de que los imputados hayan ordenado matar a Villarreal, está confirmado que participaron en el plan para cometer el robo que terminó en el homicidio, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Doce.

La familia de la víctima reconoció que “este es un paso más dentro de muchos”, aunque el caso mantuvo su presencia pública por la reiterada participación en otros delitos, de uno de los menores involucrados en el crimen. El joven de 15 años, conocido como “El Orejudo” e inimputable por su edad, acumuló múltiples detenciones y reincidencias durante 2024.

El adolescente conocido como "El Orejudo", inimputable por su edad

Según los registros policiales, sumaba al menos cuatro ingresos a la comisaría y en el último episodio, ocurrido en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, fue detenido tras un asalto a una familia cometido junto a otro menor de edad. Luego de cumplir con los trámites legales, recuperó la libertad debido a su condición de inimputable. Apenas dos días antes, había publicado en redes sociales imágenes portando armas y un chaleco antibalas con la insignia de la Policía de Córdoba.

En junio, fue capturado junto a otro adolescente tras intentar evadir un control policial en barrio Cooperativa Los Paraísos. Un mes antes había sido interceptado en barrio Colón mientras intentaba robarle una moto a un policía y, poco después, volvió a ser demorado durante un control vehicular en Villa Carlos Paz.

El día del robo

El crimen de Sebastián Villarreal ocurrió el 29 de febrero de 2024 cuando se disponía a salir a trabajar desde su domicilio en Fulgencio Montemayor al 2.300, en el barrio Yofre Norte. Un grupo de motochorros lo interceptó a la puerta de su casa con el objetivo de robarle la motocicleta. Según los testigos, la víctima suplicó por su vida: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”. Tras recibir los disparos, los agresores escaparon en dos motos, mientras los vecinos intentaban auxiliarlo.

La muerte del hombre de 45 años convocó a diferentes reclamos (Foto: X)

Según los testimonios recogidos por El Diario de Carlos Paz, los hijos de Villarreal estuvieron presentes en el lugar de los hechos y acompañaron a su padre durante los minutos posteriores al ataque. Una residente del barrio relató: “Los chicos estaban a la par de él cuando estaba herido. Le pedían ‘por favor papá, no te rindas. Aguantá un poquito más’”. La víctima vivía con sus dos hijos y cumplía horarios rotativos en una empresa de plásticos.

Los fiscales remarcaron que la investigación busca determinar si, además de los tres acusados juzgados en esta instancia, existió una organización criminal más amplia que facilitó el hecho. El tribunal aguardará los alegatos de la defensa y la resolución final.