Crimen y Justicia

Alarma por un paquete sospechoso frente al Congreso: la Policía verificó que era una mochila vieja abandonada

La Policía interrumpió la circulación en la calle Combate de los Pozos y montó un operativo especial en medio de la preocupación por la tensión en Medio Oriente

La Policía Federal cortó la
La Policía Federal cortó la circulación en la Calle Combate de los Pozos, frente al Congreso, por la presencia de un paquete sospechoso (Foto: Infobae)

Personal de la Policía Federal activó un operativo especial por la presencia de un paquete sospechoso ubicado frente a la parte trasera del Congreso, en la calle Combate de los Pozos.

Según supo Infobae, el hallazgo, que obligó a las autoridades a interrumpir la circulación en la zona, surgió tras una verificación de rutina efectuada por la Policía en las inmediaciones del edificio institucional.

El paquete fue hallado en la vereda de enfrente al Congreso, cerca del acceso a un gimnasio ubicado en Combate de los Pozos 53, y de una cabina de gas. El Parlamento nunca llegó a ser evacuado: los empleados pudieron ingresar a trabajar como lo hacen habitualmente.

Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal verificó que el “paquete sospechoso” era una mochila vieja que había sido abandonada, lo que desactivó la alarma y permitió reanudar el tránsito peatonal.

Igualmente se labraron actuaciones caratuladas “Averiguación e intimidación pública” con intervención del Juzgado Federal 9, a cargo de Sebastián Ramos, quien dispuso el secuestro del elemento abandonado y relevamiento de cámaras.

El paquete sospechoso que analiza
El paquete sospechoso que analiza la policía (Foto: Infobae)

Recientemente, el gobierno nacional -que respaldó el operativo militar de los Estados Unidos en Irán- elevó a “alto” el nivel de seguridad en bienes estratégicos y zonas sensibles por la escalada bélica en Medio Oriente.

