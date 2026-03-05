Crimen y Justicia

Intentaron ingresar drogas y chips ocultos en unos palets de madera a un penal de Río Negro

Las autoridades tomaron conocimiento de la maniobra al percatarse de que los insumos habían sido adulterados. Presentaban huecos, rellenos con globos de colores

Vista exterior del Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti, donde se frustró un intento de ingreso de drogas y chips (LM Cipolletti)

Un intento de introducir drogas y dispositivos prohibidos al Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti fue frustrado por el personal del Servicio Penitenciario de Río Negro.

El operativo se desencadenó tras una inspección rutinaria al sector de carpintería, donde el hallazgo de sustancias ilícitas y tecnología de comunicación puso en evidencia la sofisticación de las maniobras para vulnerar los controles internos de la institución.

La revisión, efectuada en el marco de los protocolos de control habituales, se centró en un envío de materiales destinados al Taller 8 del penal. Lo que en apariencia eran simples palets de madera destinados a tareas de carpintería, ocultaba un mecanismo adaptado para eludir la vigilancia penitenciaria. El personal penitenciario detectó irregularidades en los tacos, lo que motivó una inspección más detallada y permitió descubrir el ardid.

Según informó el portal del diario Río Negro, el procedimiento reveló que la madera había sido modificada con huecos ocultos y rellenos con globos de colores, además de un recipiente con tinta utilizado como camuflaje. Al desmontar la estructura, los agentes encontraron dos envoltorios con cocaína —con un peso total de 19,3 gramos— y quince envoltorios con marihuana, que sumaban 36 gramos. También se hallaron dos chips de telefonía móvil y un auricular, elementos considerados de alto riesgo en el contexto carcelario por su uso potencial para mantener comunicaciones no autorizadas desde el interior del penal.

La intervención fue supervisada por la Fiscalía Federal de General Roca, a cargo de la fiscal Ivana Mesina.

Según indicaron fuentes del Servicio Penitenciario, el operativo fue registrado en video y fotografía, y se labraron actas conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de actuaciones. Posteriormente, la Fiscalía inició las investigaciones para determinar la procedencia del envío y la posible existencia de connivencia con personas privadas de la libertad.

Sustancias ilícitas y globos encontrados
Sustancias ilícitas y globos encontrados en un intento de contrabando hacia el penal de Cipolletti (Diario Río Negro)

Intentaron ingresar cocaína en una comisaría de Chaco

Días atrás, el intento de ingreso de cocaína a una dependencia policial terminó con un joven de 22 años aprehendido en la Comisaría Séptima de Resistencia. La sustancia, que estaba oculta dentro de facturas destinadas a un detenido, dio positivo para cocaína tras la prueba de campo realizada por personal especializado.

El episodio ocurrió cuando el joven se presentó en la guardia de la seccional con la intención de entregar alimentos a un interno alojado en esa dependencia. Como parte del protocolo habitual de seguridad, el personal policial procedió a inspeccionar los paquetes antes de autorizar su ingreso.

Durante la revisión de los panificados, los efectivos detectaron irregularidades en la textura y el peso de los cañoncitos con dulce de leche. Al examinarlas con mayor detenimiento, encontraron cinco pequeños envoltorios de polietileno —comúnmente conocidos como “bochitas”— que contenían una sustancia blanquecina compacta, cuidadosamente escondida en el interior de los alimentos.

De inmediato, se dio intervención al Departamento Consumos Problemáticos, cuyos agentes se trasladaron hasta la dependencia para realizar las pruebas correspondientes.

Mediante el reactivo químico de campo, se confirmó que la sustancia incautada era cocaína, con un peso total de 2,7 gramos. Tras la constatación, se procedió al secuestro formal de la droga y a la notificación de las autoridades judiciales competentes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la doctora Andrea Lovey Pessano, quien dispuso la aprehensión inmediata del joven por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Además del secuestro de la sustancia, la fiscalía ordenó la apertura de actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho y establecer si el detenido actuó por cuenta propia o si formaba parte de una maniobra más amplia de suministro de drogas dentro de lugares de detención.

El joven aprehendido quedó alojado en carácter de comunicado y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente el hecho.

