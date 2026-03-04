Sospechan de un viudo negro: hallaron a un hombre de 55 años asesinado en su departamento de Caballito

Un hombre de 55 años, empleado de la Universidad de José C. Paz, fue encontrado asesinado en su departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y los investigadores sospechan que fue víctima de un viudo negro, según confiaron fuentes del caso a Infobae.
El crimen se descubrió este miércoles en un departamento del primer piso de un edificio de Hidalgo al 300, cuando un compañero de trabajo de la víctima halló el cuerpo y avisó a la Policía de la Ciudad a través del 911.
Noticia en desarrollo