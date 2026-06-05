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El Kremlin manifestó que Putin está al tanto de la oferta de negociaciones directas de Zelensky

“Se le informó“, dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, sin entregar más detalles sobre la reacción del mandatario

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Vladimir Putin, presidente de Rusia (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)
Vladimir Putin, presidente de Rusia (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, fue informado sobre la propuesta de negociaciones directas planteada por el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, a través de una carta abierta. Así lo comunicó el Kremlin este viernes.

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, declaró a la prensa: "Se le informó“, sin entregar más detalles sobre la reacción de Putin. Peskov indicó que “no vamos a adelantar los acontecimientos”, aunque señaló que Putin podría referirse a este tema durante su intervención en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, evento que concluye este sábado.

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Peskov subrayó que, actualmente, Rusiano tiene canales oficiales de comunicación con Ucrania” para recibir documentos como el que, según el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, Kiev intentó enviar.

El portavoz ruso expresó su deseo de que la pausa en las negociaciones mediadas por Estados Unidos, interrumpidas desde febrero por la guerra en Irán, termine pronto.

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En la carta, Zelensky propone a Putin reunirse en un tercer país, entre las opciones menciona Suiza, Turquía o algún país árabe, alternativa que Moscú ha rechazado de manera constante.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)
El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Usted puede terminar su guerra”, afirma Zelensky en la misiva, donde insiste en la participación de países europeos en las negociaciones, mediación que Putin volvió a rechazar el jueves.

Según el documento, el primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros, comenzando por los civiles y los niños retenidos por Rusia.

Al cierre de la carta, Zelensky advierte a Putin que, si no termina pronto la guerra, la propia historia de Rusia muestra que sería el pueblo quien impulsaría un cambio.

Ucrania tiene sus recursos y podemos hacer que ese cansancio se produzca. Usted puede terminar luchando no por la existencia de Rusia, sino por su propia existencia”, añade el mandatario ucraniano.

Zelensky también resalta que “hoy la mayoría de los ucranianos ve positivamente que nuestros drones de largo alcance le hagan una visita a su foro económico en San Petersburgo”, en alusión al ataque ocurrido este miércoles contra la ciudad.

Durante un encuentro con representantes de agencias de noticias internacionales, Putin manifestó estar dispuesto a firmar la paz con Ucrania, siempre que este país haga concesiones, como la retirada de sus tropas del Donbás.

Putin rechazó la idea de un alto el fuego, argumentando que es posible iniciar negociaciones de paz mientras continúa el combate, postura que Zelensky rebate en su carta, donde plantea una tregua.

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