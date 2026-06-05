Fuerte temblor de magnitud 5.3 sacude a El Salvador y otro de 5.6 se registró en Honduras

Una gráfica de ondas sísmicas en un sismógrafo ilustra la detección y magnitud de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un inicio de jornada movido reportaron los habitantes del territorio salvadoreño este viernes. A las 06:27 a.m., un sismo de magnitud 5.3 sacudió gran parte del país, generando alarma principalmente en los niveles altos de edificios y zonas residenciales del Área Metropolitana de San Salvador, así como en las regiones central y occidental.

Según el informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente a la costa del departamento de La Libertad, específicamente a 47.0 kilómetros al sur de Playa Las Hojas, con una profundidad de 36 kilómetros.

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Debido a su profundidad intermedia, la onda sísmica se propagó con fuerza en la superficie. Ante esto, el Sistema Municipal de Protección Civil de San Salvador Centro activó de inmediato a su personal para realizar inspecciones en campo.

(Publicación: MARN)

Hasta el cierre de esta nota, los cuerpos de socorro y las autoridades de Protección Civil no reportan víctimas ni daños materiales significativos o estructurales graves. El monitoreo continúa activo en las zonas más vulnerables a deslizamientos de tierra.

De forma simultánea, la actividad tectónica se hizo sentir en la región vecina. Se registró otro sismo de magnitud 5.6 a una profundidad de 22 kilómetros en el océano Pacífico, localizado a 132 kilómetros al suroeste del municipio de La Virtud, en el departamento de Lempira, Honduras.

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Este movimiento telúrico confirman una liberación de energía constante a lo largo de la franja costera salvadoreña. Hasta el cierre de esta nota, los cuerpos de socorro y Protección Civil no han reportado daños estructurales graves ni víctimas que lamentar, aunque se mantienen los monitoreos en zonas vulnerables a deslizamientos.

¿Por qué ocurren los sismos y cómo prevenir incidentes?

Históricamente conocido como el “Valle de las Hamacas”, El Salvador posee una alta sismicidad debido a su posición geográfica.

La causa principal de los temblores en la costa salvadoreña es el fenómeno de subducción, que ocurre cuando la Placa de Cocos se desplaza y se introduce debajo de la Placa del Caribe. El roce constante y el choque entre ambas masas rocosas acumulan una tensión extrema que, al liberarse repentinamente, se transforma en las ondas sísmicas que percibimos. El país cuenta además con fallas locales y una cadena volcánica activa que suman potencial sísmico a la región.

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Una maqueta conceptual ilustra el proceso de subducción de placas tectónicas, donde una placa rocosa se desliza bajo otra con líneas de fractura visibles, sobre un fondo neutro y en tonos tierra, gris pizarra, azul y beige. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la continuidad de estos eventos, es vital seguir estas recomendaciones:

Durante el sismo: Mantén la calma: El pánico es el principal causante de accidentes. Aléjate de ventanas: Evita vidrios, espejos y objetos que puedan caer. Busca refugio: Si no puedes salir rápidamente a una zona abierta, ubícate bajo una mesa resistente o junto a una columna estructural (triángulo de la vida).

Preparación familiar: Mochila de emergencia: Debe contener agua, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, radio de pilas y una linterna. Plan de evacuación: Identifica las zonas seguras de tu hogar, trabajo o centro de estudio.

Después del sismo: Cierra las llaves de gas y baja los interruptores de electricidad si sospechas de fugas o daños. Informarse únicamente a través de fuentes oficiales (MARN y Protección Civil) para evitar la propagación de rumores.

