El Salvador

Fuerte temblor de magnitud 5.3 sacude a El Salvador y otro de 5.6 se registró en Honduras

Una mañana de fuerte actividad sísmica sorprendió a la región este viernes 5 de junio. Mientras que en El Salvador un temblor de magnitud 5.3 con epicentro frente a La Libertad alarmó a la población a las 06:27 a.m., minutos después se registró un sismo de magnitud 5.6 en las aguas del Pacífico hondureño

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Primer plano de un sismógrafo registrando ondas sísmicas en papel cuadriculado, con un patrón de círculos concéntricos rojos en la esquina superior derecha.
Una gráfica de ondas sísmicas en un sismógrafo ilustra la detección y magnitud de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un inicio de jornada movido reportaron los habitantes del territorio salvadoreño este viernes. A las 06:27 a.m., un sismo de magnitud 5.3 sacudió gran parte del país, generando alarma principalmente en los niveles altos de edificios y zonas residenciales del Área Metropolitana de San Salvador, así como en las regiones central y occidental.

Según el informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente a la costa del departamento de La Libertad, específicamente a 47.0 kilómetros al sur de Playa Las Hojas, con una profundidad de 36 kilómetros.

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Debido a su profundidad intermedia, la onda sísmica se propagó con fuerza en la superficie. Ante esto, el Sistema Municipal de Protección Civil de San Salvador Centro activó de inmediato a su personal para realizar inspecciones en campo.

(Publicación: MARN)
(Publicación: MARN)

Hasta el cierre de esta nota, los cuerpos de socorro y las autoridades de Protección Civil no reportan víctimas ni daños materiales significativos o estructurales graves. El monitoreo continúa activo en las zonas más vulnerables a deslizamientos de tierra.

De forma simultánea, la actividad tectónica se hizo sentir en la región vecina. Se registró otro sismo de magnitud 5.6 a una profundidad de 22 kilómetros en el océano Pacífico, localizado a 132 kilómetros al suroeste del municipio de La Virtud, en el departamento de Lempira, Honduras.

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Este movimiento telúrico confirman una liberación de energía constante a lo largo de la franja costera salvadoreña. Hasta el cierre de esta nota, los cuerpos de socorro y Protección Civil no han reportado daños estructurales graves ni víctimas que lamentar, aunque se mantienen los monitoreos en zonas vulnerables a deslizamientos.

¿Por qué ocurren los sismos y cómo prevenir incidentes?

Históricamente conocido como el “Valle de las Hamacas”, El Salvador posee una alta sismicidad debido a su posición geográfica.

La causa principal de los temblores en la costa salvadoreña es el fenómeno de subducción, que ocurre cuando la Placa de Cocos se desplaza y se introduce debajo de la Placa del Caribe. El roce constante y el choque entre ambas masas rocosas acumulan una tensión extrema que, al liberarse repentinamente, se transforma en las ondas sísmicas que percibimos. El país cuenta además con fallas locales y una cadena volcánica activa que suman potencial sísmico a la región.

Maqueta física conceptual de placas tectónicas con texturas rocosas, donde una placa se desliza bajo otra, mostrando líneas de fractura. Tonos tierra, gris, azul y beige.
Una maqueta conceptual ilustra el proceso de subducción de placas tectónicas, donde una placa rocosa se desliza bajo otra con líneas de fractura visibles, sobre un fondo neutro y en tonos tierra, gris pizarra, azul y beige. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la continuidad de estos eventos, es vital seguir estas recomendaciones:

  • Durante el sismo:
    • Mantén la calma: El pánico es el principal causante de accidentes.
    • Aléjate de ventanas: Evita vidrios, espejos y objetos que puedan caer.
    • Busca refugio: Si no puedes salir rápidamente a una zona abierta, ubícate bajo una mesa resistente o junto a una columna estructural (triángulo de la vida).
  • Preparación familiar:
    • Mochila de emergencia: Debe contener agua, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, radio de pilas y una linterna.
    • Plan de evacuación: Identifica las zonas seguras de tu hogar, trabajo o centro de estudio.
  • Después del sismo:
    • Cierra las llaves de gas y baja los interruptores de electricidad si sospechas de fugas o daños.
    • Informarse únicamente a través de fuentes oficiales (MARN y Protección Civil) para evitar la propagación de rumores.

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