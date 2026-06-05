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Murió un soldado israelí en el sur del Líbano, el primero desde el nuevo alto el fuego

Se trata del capitán Eitan Shmuel Lemberg, de 21 años, originario de Mishmar HaShivá. “Cayó en combate”, informó el ejército

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Un joven soldado con casco de camuflaje y chaleco táctico caqui mira fijamente. Su rostro está ligeramente sucio y tiene un bigote fino
Eitan Shmuel Lemberg

Un soldado israelí murió este jueves en el sur del Líbano a pesar del nuevo acuerdo de alto el fuego establecido esta semana, informó el Ejército de Israel.

“El capitán Eitan Shmuel Lemberg, de 21 años y originario de Mishmar HaShivá, oficial del cuerpo blindado del 75.º Batallón de la 7.ª Brigada, cayó en combate en el sur del Líbano”, señala el comunicado castrense, sin detallar las circunstancias de su muerte.

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Tras el anuncio, el primer ministro Benjamin Netanyahu publicó un mensaje en sus canales expresando su pesar y transmitiendo condolencias a la familia.

Con su muerte, ascienden a 28 los uniformados israelíes fallecidos desde el inicio de la contienda contra Hezbollah el 2 de marzo. Además, es el primer soldado que muere tras la nueva tregua acordada este miércoles entre los gobiernos de Israel y Líbano.

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Imagen de humo en el sur del Líbano (REUTERS/Stringer)
Imagen de humo en el sur del Líbano (REUTERS/Stringer)

El alto el fuego, alcanzado con la mediación de Washington, depende de que Hezbollah detenga sus ataques sobre territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

Después del anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que el acuerdo contempla la permanencia “por el momento” de las tropas israelíes en el sur del Líbano, así como la continuidad de “acciones” contra infraestructuras de Hezbollah y la libertad de respuesta israelí ante ataques del grupo armado.

El acuerdo prevé también la retirada gradual de las tropas israelíes del sur del Líbano y la creación de “zonas piloto” bajo control del Ejército libanés, además de una nueva ronda de contactos fijada para el 22 de junio “con miras a alcanzar un acuerdo integral”.

Las hostilidades entre Israel y Hezbollah comenzaron el 2 de marzo, cuando el grupo chií atacó territorio israelí en respuesta a la ofensiva en Irán, lo que provocó una reacción de Israel con una invasión del sur del país vecino y bombardeos en esa zona y en Beirut.

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