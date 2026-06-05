Un funcionario de Milei despidió al Indio Solari: “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional”

Carlos "Indio" Solari (indiosolarioficial.com)

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, despidió hoy Carlos “Indio” Solari con un mensaje en X. “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, escribió el funcionario libertario tras conocerse la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó.

La mención de Cifelli contrasta con la relación de abierta confrontación que el músico mantuvo con LLA durante los últimos dos años de su vida. En mayo de 2024, el músico había dicho en una entrevista con los periodistas Marcelo Figueras y Horacio Verbitsky, difundida por Somos Radio, que “hay un loco de Presidente”, en relación a Javier Milei, y que nunca imaginó que “un tipo con una motosierra” pudiera ganar una elección.

PUBLICIDAD

Aquellas declaraciones provocaron la respuesta del entonces vocero presidencial Manuel Adorni, quien le pidió al cantante que se “llame a silencio”. “Promover que un gobierno caiga me parece una barbaridad”, afirmó Adorni. Meses más tarde, en octubre de 2024, Solari volvió a la carga en el streaming Gelatina, con el periodista Pedro Rosemblat. En esa entrevista comparó a Milei con el “flautista de Hamelín” y dijo que los militantes libertarios “son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia”. También describió al país como “bastante jodido” y reclamó que “las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cagando en la cara”.

Leonardo Cifelli: "Su obra perdurará en la historia del rock nacional" (Captura X)

Solari se retiró de los escenarios en 2017, tras su último recital en Olavarría, y en 2023 confirmó que la progresión del Parkinson le impedía volver a actuar en vivo. Su última aparición pública fue en enero de este año, a través de un mensaje con motivo del Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Buenos Aires (UBA).

PUBLICIDAD

Con la muerte de Solari se apaga una de las voces más influyentes, enigmáticas y trascendentes de la historia del rock argentino. Dueño de una poética única, capaz de convertir canciones en manifiestos generacionales y recitales en auténticos rituales populares, dejó una huella imposible de borrar en la cultura nacional. Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó un fenómeno artístico que desbordó los límites de la música para transformarse en identidad, pertenencia y refugio emocional para sus seguidores.

El cantante, conocido por su bajo perfil y su esquiva relación con los medios tradicionales, murió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Según pudo saber Teleshow, se realizará la autopsia por protocolo y para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

El artista había construido alrededor de su figura un magnetismo singular. Su influencia se extendió mucho más allá de la música, convirtiéndose en un referente de la contracultura y en uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino de las últimas décadas. Para muchos, su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en una figura central dentro de la música popular argentina.