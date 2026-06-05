El Dibu Martínez filmó la intimidad de la concentración de la selección argentina en el Mundial: música, mini básquet y dardos gigantes

El Dibu Martínez mostró la intimidad de la selección argentina en Estados Unidos

A pocos días para el inicio del Mundial y en la previa al amistoso contra Honduras, Emiliano “Dibu” Martínez compartió en sus redes sociales un video que revela la intimidad de la concentración de la selección argentina en Kansas, Estados Unidos. La publicación, difundida a través de una historia de Instagram, permite observar momentos de distensión y camaradería dentro del plantel cuando resta poco para el debut en la máxima cita del fútbol.

La grabación muestra a Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, lanzando triples a una máquina con un mini aro de básquet, mientras es observado por Juan Musso, Gerónimo Rulli y Julián Álvarez. El video tiene como banda sonora “Fantasías”, remix de Farruko, Lunay, Anuel AA y Natti Natasha, un detalle que aporta color al ambiente relajado que viven los futbolistas argentinos en la concentración.

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En el espacio donde se desarrolla la escena, se destaca un tablero de dardos gigante, cuyos dardos llevan en la parte posterior pequeñas pelotas de fútbol. Este elemento, visible en el fondo del video, refuerza la idea de un entorno pensado para el esparcimiento del grupo durante la preparación previa al torneo.

En el centro del salón, sentados en varios sillones, figuran Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Valentín Barco y Giuliano Simeone, quienes conversan animadamente. La escena refleja la convivencia y el clima de unidad que busca fomentar el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.

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El plantel argentino eligió Kansas como su centro de operaciones, aprovechando instalaciones modernas y un ambiente de tranquilidad para ultimar detalles antes del debut. La selección cuenta con espacios diseñados para el descanso y el ocio, parte fundamental de la rutina de preparación para afrontar el calendario mundialista.

El bunker de la selección argentina para el Mundial 2026

Vale recordar que el lugar seleccionado por la delegación argentina para su estadía durante el Mundial es el Origin Hotel Kansas City, un complejo boutique inaugurado en 2024 y ubicado a orillas del río Missouri, en la zona de Berkley Riverfront. El hotel fue completamente remodelado y adaptado para la ocasión, con una decoración que destaca los colores celeste y blanco y numerosos símbolos e imágenes identificados con la selección nacional.

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El edificio, de cinco pisos y 118 habitaciones, fue preferido por sobre opciones de cadenas internacionales de mayor tamaño, principalmente por su atmósfera más privada y tranquila. Esta elección responde a la búsqueda de un entorno donde el plantel pueda enfocarse y mantener la concentración, lejos de la exposición mediática y el bullicio típico de otros alojamientos más grandes.

El hotel se encuentra a aproximadamente 20 minutos del predio de entrenamiento del Sporting Kansas City, facilitando el traslado diario de los jugadores y cuerpo técnico, y a solo 15 minutos del estadio donde la selección argentina disputará su primer partido ante Argelia.

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La delegación argentina cuenta con diversas áreas de uso exclusivo dentro del hotel. El restaurante principal permanecerá cerrado al público durante toda la estadía del equipo, lo que garantiza privacidad y control sobre la alimentación y la rutina diaria del plantel. Además, se han acondicionado espacios especiales para la recuperación física, gimnasios y sectores destinados al trabajo grupal y a las reuniones técnicas.

Uno de los detalles que más llama la atención es la personalización de los ambientes. Los sectores comunes y las habitaciones exhiben motivos alusivos a la selección y a sus logros deportivos. El icónico dibujo del colectivo de la “Scaloneta” se encuentra presente entre los elementos decorativos, reforzando el sentido de pertenencia del grupo.

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La ubicación del hotel también resulta estratégica por su conectividad: frente al Origin Hotel circula una línea moderna de tranvía urbano, con una estación situada prácticamente en la puerta del alojamiento, lo que facilita el acceso a distintas zonas de Kansas City tanto para la delegación como para los simpatizantes argentinos que acompañan al equipo.

La selección argentina trabajará en estas instalaciones con el objetivo de defender el título mundial obtenido en Qatar 2022. Antes del inicio de la Copa del Mundo, los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán dos compromisos amistosos: mañana chocarán ante Honduras en Texas y el martes 9 de junio chocarán contra Islandia en Alabama.

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La Albiceleste hará su estreno en el Grupo J el 16 de junio, cuando se mida ante Argelia en Kansas City. Luego, el 22 de junio, chocará ante Austria en Dallas. Por último, se medirá también en Dallas, el 27 de junio contra Jordania.